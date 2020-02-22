Başkent'te büyükşehirden yeni model sosyal destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda yardımlarını sürdürüyor.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü, 23 Şubat Pazar gününden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere 140 ton soğan dağıtacak.
YENİ MODEL SOSYAL DESTEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yerli üreticilerin elinde kalan ürünlerin satın alınması ve bu ürünlerin tüketicilere uygun fiyatla ulaştırılması yönündeki talimatının ardından Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çiftçilerin ürünlerini satın almaya başladı.
Sosyal destek kapsamında yeni bir modeli hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi son olarak Polatlı Soğancılar Birliğinden satın aldığı 140 ton soğanı ekonomik zorluk çeken ailelere ücretsiz dağıtacak.
Soğuk hava deposunda bekletilen soğanlar, 23 Şubat Pazar gününden itibaren 22 kiloluk çuvallar halinde Başkentin çeşitli noktalarındaki 2 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak.
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