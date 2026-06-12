Başkent'te çocuklar oyunla buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Oyun Günü kapsamında düzenlediği Çocuk Şenliği’nde, yüzlerce çocuğu oyun ve eğlenceyle buluşturdu. Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar gün boyunca çeşitli aktivitelere katılırken, aileler de çocuklarıyla birlikte şenliğin tadını çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ), Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğiyle Uluslararası Oyun Günü’nde Çocuk Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Çocuk seslerinin yükseldiği park alanında gün boyu renkli görüntüler yaşandı.

Şenlik kapsamında animasyon, jonglör, jimnastik, bubble show, kukla, Hacivat-Karagöz ve halk oyunları gösterileri sahnelendi. Çeşitli atölye çalışmalarına katılan çocuklar yaratıcılıklarını geliştirirken, oyun yoluyla öğrenmenin keyfini yaşadı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlikte oyunun çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimindeki önemine de dikkat çekildi. Etkinlikte ayrıca çocukların güvenli ve kapsayıcı alanlarda oyun oynama hakkının temel bir hak olduğu vurgulandı.

UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞADILAR

Birbirinden renkli etkinliklerle buluşan çocuklar, oyunlar ve gösteriler sayesinde unutamayacakları bir gün geçirdi. Şenliğe katılan çocuklar mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

-Zeynep Akpınar: “Çok beğendim. Gösterileri izledim. Çok eğlendim. Çocuk kulüpleri geldi ve çok güzel gösteriler yaptılar.”

-Azra Öngen: “Çok iyi gidiyor. Kaydırakta falan kaydım. Yemek yedim ve buralarda etkinlikler çok güzel.”

-Eslem Karademir: “Şimdi buraya gelince çok güzeldi buralar. Kaydıraklar, salıncaklar var. Buradaki etkinlikler çok güzel.”

-Yiğit Efe: “Gösterileri izliyorum. Arkadaşlarımla, kardeşlerimle beraber oyun oynuyoruz, koşuyoruz. Milli oyunlarımız var onları izliyoruz. Burası güzelmiş. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim.”