Başkentte Cumhuriyet coşkusunun ortağı ''defne yaprağı''

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kurucu iradesinin kullandığı ''defne yaprağı'' simgesini Ankara’da yeniden canlandırdı. Başkan Mansur Yavaş, ''Ankara, 101. yılında Cumhuriyet’i aynı inanç ve heyecanla kutlamaya hazır!'' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in 101’inci yaşını bu yıl “En Büyük Bayram” vurgusuyla kutluyor.

Başkent Ankara’nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna; Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki bayram kutlamalarında şehirleri süsleyen; barışı, zaferi ve kahramanlığı simgeleyen defne yaprağı geleneği de ortak oluyor. Her milli bayramda olduğu gibi bu yıl da kırmızı-beyaza bürünen Ankara’dan tüm Türkiye’ye Cumhuriyet aşkı ve coşkusu yayılıyor.

YAVAŞ: “BAYRAM COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞAMAK İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞTIK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda defne yaprağının anlam ve önemini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Başkentin dört bir yanında, en büyük bayramımıza yakışır şekilde hazırlıklarımızı yaptık; bayrağımızı, kırmızı beyaz renklerimizi ve yemyeşil defne yapraklarını gururla şehrimize kattık. Bu büyük bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için el birliğiyle çalıştık. Ankara, 101. yılında Cumhuriyet’i aynı inanç ve heyecanla kutlamaya hazır!”

ATATÜRK VE DEFNE YAPRAKLI BAYRAM HEDİYESİ

Cumhuriyet’e tam 101 yıldır ev sahipliği yapan Ankara’da, tıpkı bu en büyük bayramın ilk yıllarında olduğu gibi defne yaprakları ön plana çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kutlamalar kapsamında esnafa, Atatürk fotoğraflı ve defne yapraklı, “En Büyük Bayram” isimli kutlama hediyesini dağıtarak, Cumhuriyet’in coşkusunu sokaklara taşıdı.

Bayram için kentte sokaklar, caddeler ve dükkânlar; Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflarının yanı sıra defne yaprakları ile süslendi.