Başkent'te Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu devam ediyor

Başkentliler, Cumhuriyetin 100’üncü yılını Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenen etkinliklerle Başkentliler bayram coşkusunu doyasıya yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, Sports International ve Topspin Tenis Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen “100. Yıl Cumhuriyet Tenis Kupası”nda kazananlara ödüllerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kentin dört bir yanında düzenlediği Cumhuriyet Haftası etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara’nın cadde, sokak ve parklarında Başkentliler tek yürek hâlinde bayram coşkusu yaşıyorlar.

“100. YIL CUMHURİYET TENİS KUPASI” SAHİPLERİNİ BULDU

Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sports International ve Topspin Tenis Spor Kulübü iş birliğiyle “100. Yıl Cumhuriyet Tenis Kupası” düzenledi.

23 Ekim'de başlayan turnuvada 450 sporcu mücadele etti. Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi.

Mix Çiftler kategorisinde Buket Doğan ile Serdar Çavuşdere birincilik, Umut Cankurtaran ile Elif Tuğrul ise ikincilik kupasını Yavaş’ın elinden aldı.

KARDEŞ ŞEHİRLERİN GÖSTERİLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 100. yıl dönümü nedeniyle uluslararası etkinlikler de düzenliyor.

Başkent Ankara, kutlamalar kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerine ev sahipliği yapıyor. Ankara’nın kardeş şehirlerinden Astana, Bangkok, Lefkoşa, Kazan ve Moskova’dan gelen sanat grupları Gençlik Parkı’nda folklor gösterisi düzenledi.

Sanat grupları, 29 Ekim Pazar Altınpark ile Atatürk Orman Çiftliği ve 30 Ekim Pazartesi günü ise Gazi Park ile ATO Congresium’da da gösterilerini sergileyecek.

BAŞKENTLİLER 100. YIL COŞKUSUNU MARŞLARLA YAŞADI

Cumhuriyet Haftası boyunca Ankara Kent Orkestrası ile Mehter ve bando takımları Başkentin dört bir yanındaki cadde, sokak ve simge mekânlar ile prestij parklarında kutlamalar gerçekleştirdi.

Ankara sokakları Cumhuriyet marşlarıyla yankılanırken Başkentliler de 100’üncü yıl coşkusunu hep birlikte yaşama fırsatı buldu.

KUŞCAĞIZ AYM’DE CUMHURİYET ŞÖLENİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi (AYM) de üyeler ve vatandaşlar için bir kutlama programı gerçekleştirdi.

Kuşcağız AYM’de kurulan şölen alanına gelen Başkentli aileler konser ve folklor gösterilerini ilgiyle izledi. Orkestranın seslendirdiği Atatürk’ün sevdiği şarkılara da vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürü Şinasi Örün düzenledikleri etkinlikle ilgi olarak şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl coşkusunu hazırladığımız ‘Cumhuriyet Şöleni’ programlarımızla vatandaşlar ve üyelerimizle birlikte yaşıyoruz. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’mizde kendi orkestramızı, halk oyunları ile gösteri ekibimizi vatandaşlarla buluşturduk. Şölene katılan geçlerimize ve çocuklarımıza yönelik de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz ve onlara Cumhuriyet kitapları hediye ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla kutluyor nice yıllar diliyoruz.”