Başkent'te Cumhuriyet'in 100. yılında ''Cumhuriyete Giden Yolda Türk Kadını'' sahnelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Kadın Lokali üyelerinden oluşan tiyatro ekibi, Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında “Cumhuriyete Giden Yolda Türk Kadını” adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 100’üncü yılını düzenlediği etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Dikmen Kadın Lokali üyelerinden oluşan amatör tiyatro ekibinin sahnelediği, “Cumhuriyete Giden Yolda Türk Kadını” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.

TİYATRO OYUNU YIL BOYUNCA SERGİLENMEYE DEVAM EDECEK

Yer yer türkülerin de yer aldığı tek perdelik oyunda, Milli Mücadele sırasında kadınların zafere giden yolda gösterdikleri mücadele ve çabası anlatılıyor.

Yılmaz Güney Sahnesi’nde sahnelenen oyunu izleyen Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, “Dikmen Kadınlar Lokali üyelerimizin Cumhuriyete giden yolda kahraman Türk kadınının hikâyesini anlatan gösterisini izlemek için toplandık. Bu oyunumuz yıl boyunca Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak çeşitli yerlerde sahnelenmeye devam edecek ” dedi.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununu kaleme alan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığında Drama Öğretmeni olarak görev yapan Elif Özer ise, tiyatro oyunu ile ilgi şu bilgileri verdi:

“Drama yöntemiyle hazırlanmış bir tiyatro oyununu seyirciyle buluşturduk. Tiyatroda oyunculara metin ezberletilirken dramada oyuncular yaşayarak ve hissederek oyunculuk sergilerler. Ben de yaklaşık 15 yıldır drama tekniğini kullanarak tiyatro oyunları yazıyorum. Bu oyunda Milli Mücadele dönemini kadınlarımızın üzerinden anlatmak istedim. Türk kadını gerçekten dünyadaki tüm kadınlardan ayrı olarak sadece cephe arkasında kalmamış, birebir savaşmışlardır. Oyunumuzda bunu ön plana çıkarmak istedik.”