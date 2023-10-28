Başkent'te Cumhuriyet'in 100'üncü yılı tüm kentin ruhunu ısıtmaya devam ediyor

Başkentliler, Cumhuriyetin 100’üncü yılını coşku ve heyecanla kutlamaya devam ediyor. Cumhuriyet marşları ile sokaklarda bandolar çalınıyor ve mehter marşları yankılanıyor. Atatürk Çocukları Parkında sevilen sanatçı Selçuk Balcı ile Zeynep Bastık, Başkentlilere coşkulu bir akşam yaşattı. Cumhuriyet Haftası’nı sevilen şarkılarıyla taçlandıracak olan Hadise, bugün Atatürk Orman Çiftliğinde Başkentli hayranlarıyla buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kentin dört bir yanında düzenlediği Cumhuriyet Haftası etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Cumhuriyetin Kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında; cadde ve sokaklardaki coşkulu kutlamalar ile vatandaşlar el ele vererek söyledikleri marşlarla 100. yılı coşku yaşatıyor.

ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİNDE MİNİKLER GÖSTERİ YAPTI

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı öncülüğünde; 3-5 yaş grubundaki 18 Çocuk Etkinlik Merkezine üye 720 çocuk dans gösterileri yaptı, şiirler okudu ve marşlar söyledi.

Ankara Kent Orkestrası, mini konserler, Mehter ve bando takımı da kentin cadde, sokak, simge mekânlar ile prestij parklarında Başkentlilere müzik ziyafeti yaşatıyor.

ZEYNEP BASTIK VE SELÇUK BALCI BAŞKENTLİLERLE BULUŞTU

Atatürk Orman Çiftliği Atatürk Çocukları Parkında gerçekleştirilen Zeynep Bastık ve Selçuk Balcı konserine katılan Ankaralılar, Cumhuriyet sevincini şu sözlerle dile getirdi:

-Celal Tosun: “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyor olmaktan mutlu ve heyecanlıyım. Büyükşehir Belediyesinin böyle güzel bir etkinliği düzenlediği için de mutluyum.”

-Hıdır İbrahim Kılıç: “Ailece Cumhuriyet bayramını konser ile kutlamaya geldik. Başkentte bu etkinlikleri sonuna kadar hissediyoruz. Tüm yaz etkinliklere gittik.”

-Cansu Torgay: “29 Ekim hepimize kutlu olsun. Güzel bir bayram geçiriyoruz. Selçuk Balcı’yı izlemeye geldim ailemle. Bu etkinlikler sayesinde eğleniyoruz ve Cumhuriyeti daha çok hissediyoruz.”

-Güneş Özer: “Cumhuriyet coşkusunu güzel bir şekilde yaşatıyor Büyükşehir Belediyesi. Dün Athena konserindeydik bu akşamda konser için buradayız. Coşkulu geçiyor güzel eğlenceler var şehrin her tarafında. Teşekkür ediyoruz kutlu olsun herkese.”

-Evrim Çal: “Mansur başkan her zaman bizi düşünüp gençler için organizasyonlar yapıyor. Bugünde düşünüp bizim için organizasyon gerçekleştirmiş. 2 sanatçımız gelecek güzel vakit geçiyor. Sevdik güzel gayet keyfili. Hafta sonu da Anıtkabir’de olacağız. Yüzüncü yılda olmaktan mutluyuz.”

KUTLAMALAR VE KONSERLER DEVAM EDİYOR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler hafta sonunda ise şöyle:

28.10.2023

12.00- Kent Orkestrası- Lozan Parkı

12.30- Bando Takımı- Botanik Parkı

14.00- Bando Takımı- Lozan Parkı

15.00- Kent Orkestrası- 30 Ağustos Zafer Parkı

15.30- Bando Takımı- Seğmenler Parkı

17.00- Bando Takımı- Kuğulu Park

Ünlü sanatçıların Cumhuriyet coşkusunu en sevilen şarkılarıyla Başkentlilerle buluşturduğu Cumhuriyet Haftası Konserleri hafta sonu da büyük bir coşkuyla devam ediyor.

Hafta sonu konserler ise şöyle:

- 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 Bege,

- 28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00 Hadise,

- 29 Ekim Pazar günü saat 18.00 Murda,

- 29 Ekim Pazar günü saat 20.00 Candan Erçetin.

KONSER ALANINA ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ DÜZENLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sevilen sanatçı Işın Karaca’yı Elmadağ Renkli Köy’de hayranlarıyla buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; konser günleri 14.00-20.00 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı’ndan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’na ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Dönüş ring servisleri ise 20.00-24.00 saatleri arasında konser alanından Zafer Çarşısı önüne olacak.