Başkent'te EGO 80'inci yılını kutluyor: Ulaşımda yeni rekor

Başkentte yıllardır ihmal edilen ulaşım sorunlarını tek tek çözüme kavuşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğünün 80. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. EGO Genel Müdürlüğü; 2013 yılından beri ilk defa alınan otobüslerden yeni metro hattı projelerine, bisiklet yollarından alternatif ulaşım projelerine kadar birçok yeniliğe imza atmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaynaklarını Başkentlilerin yıllardır ihmal edilen ihtiyaçları karşılamak için kullanmaya devam ediyor.

Başkentlilere daha modern, son teknolojiye sahip, çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak için yeni projeler üreten EGO Genel Müdürlüğü, 3 yıllık sürede kent genelinde ulaşım çalışmalarını sürdürüyor.

Başkentlileri çevreci, sürdürülebilir, güvenli ve konforlu ulaşımla buluşturan EGO’nun kuruluşunun 80. yıl dönümünü sosyal medya hesapları üzerinden videolu paylaşım yaparak kutlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “EGO Genel Müdürlüğümüzün her günü, Ankara yollarında ayrı bir izdir. Kuruluşunun 80. yılında EGO çatısı altındaki tüm mesai arkadaşlarıma ve geçmişte kurumumuza emek katmış herkese saygılarımı sunuyorum” dedi.

RAYLI SİSTEMLER AĞI GENİŞLİYOR

Artan nüfus yoğunluğu ve araç sayısının oluşturacağı trafik sıkışıklığının önüne geçmek için harekete geçen ABB; projesi tamamlanmış herhangi bir metro hattı bulunmayan Ankara’ya toplam 33,1 kilometrelik 4 yeni raylı sistem projesini kazandıracak.

Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Projesi için hazırlanan proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay aldı. 26 Ekim 2022 tarihinde onaylanan projenin 2023 yılı yatırım programına alınmasının hemen ardından 8 istasyondan oluşan 7,4 kilometrelik hattın yapımına başlanacak.

7,7 kilometre uzunluğunda Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca Raylı Sistem Uzatma Hatları, 5 kilometre uzunluğunda Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı ile 13 kilometre uzunluğunda Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı’nda ise proje ihaleleri yapıldı.

YENİ OTOBÜSLER VE MODERN TESİSLER

Son otobüs alımının 2013 yılında gerçekleştirildiği ve dünyaya kıyasla iki kat daha yaşlı olan otobüs filosuna sahip olan Başkente, son model toplam 394 adet yeni otobüs alındı.

Ankara caddeleri kırmızı yeni otobüslerle renklenirken, toplu ulaşım da rahatlatıldı.

EGO Genel Müdürlüğü hizmet kalitesini artırmak amacıyla modern tesisler de kurdu. 400 araç kapasiteli EGO 3. Bölge Mamak Yerleşkesi 44 milyon TL, 300 araç kapasiteli EGO 1. Bölge Gölbaşı Yerleşkesi ise 35 milyon TL maliyetle Ankara’ya kazandırıldı.

ÇEVRECİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR, SAĞLIKLI ULAŞIM: MAVİ YOL

Tek bir kilometre dâhi bisiklet yolu bulunmayan Ankara, yeni dönemde bisiklet yollarıyla tanıştı. 3 yıl içerisinde 10 kilometresi toplu ulaşıma entegre, 30 kilometresi ise üniversiteler, sanayi bölgeleri ve parklar olmak üzere toplam 40 kilometrelik mavi yolun yapımı tamamlandı.

Başkentte sürdürülebilir ulaşım planının oluşturulması amacıyla hazırlanan “Smart Ankara Projesi” kapsamında “Bisiklet Kampüsü” hizmete alınırken, elektrikli bisikletlerle test sürüşlerine de başlandı.

“PARK ET DEVAM ET” İLE HEM ZAMANDAN HEM DE YAKITTAN TASARRUF

Trafik sorununu en aza indirmek için alternatif ulaşım projelerini Başkentlilerle buluşturan ABB, araç trafiğini azaltmak ve sürücüleri toplu taşımaya yönlendirmek amacıyla “Park Et Devam Et” uygulamasını, Milli Kütüphane ile Macunköy Metro İstasyonlarında hayata geçirdi.

Zamandan ve yakıttan önemli ölçüde tasarrufun sağlandığı proje sayesinde vatandaşlar, “Park Et Devam Et” otoparklarından hiçbir ücret ödemeden yararlanıyor. Projenin uygun olan diğer metro istasyonlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.