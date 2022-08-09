Başkent'te EGO Genel Müdürlüğü Temizlik Takip Sistemi'ni devreye soktu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te güvenli ve konforlu bir ulaşım için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçlarında vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı yolculuk yapabilmeleri için ‘Temizlik Takip Sistemi’ uygulamasını başlattı. Uygulama ile araçlarda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları dijital ortama taşınıyor.

Başkentlilere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

EGO Genel Müdürlüğü bir yandan ulaşım ağını genişletmek için 7/24 esasına dayalı çalışmalarına devam ederken diğer yandan da vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yolculuk yapması için ‘Temizlik Takip Sistemi’ni devreye soktu. Uygulama kapsamında toplu ulaşım araçlarında yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmaları dijital ortama taşındı.

400 BİN TL TASARRUF SAĞLANDI

EGO Genel Müdürlüğünün öz kaynaklarıyla yaptığı uygulama sayesinde 400 bin TL tasarruf sağlanırken uygulama ile hizmet veren otobüslerin temizlik işlemlerinin daha verimli şekilde takip edilmesi, istatiksel verilerin geçmişe dönük tutulması, gelen talep ve şikayetlere daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Otobüs Daire Başkanı Yahya Şanlıer şunları söyledi:

“EGO Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından Otobüs Temizlik Takip Sistemi yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ile birlikte yapılan analiz çalışmalarının ardından yazılım çalışmaları tamamlanmış ve sistemi kullanacak personele gerekli eğitim verilmiştir. Sistem sayesinde her bir EGO otobüsünün normal veya detaylı temizlik bilgileri ve temizlikte görevli personel bilgileri günlük olarak kayıt altına alınabilecektir. Sistemi kullanan personelin geniş EGO bölge alanlarında otobüs konumuna ulaşabilmesi için de gerekli konum bilgisi sisteme entegre edilmiştir.”

Uygulama için eğitime katılan personeller ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Ahmet Gökdemir (Şoför): “Güzel bir uygulama olmuş. Bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Temizliği yapılan araçları anında görebileceğiz ve bu da bizim çalışma kapasitemizi artıracaktır.”

-Kudret Beğen (Şoför): “Program sayesinde araçlarımızda temizlik durumunu çok rahatlıkla takip edebileceğiz. Eksiklerimizi görüp onları kapatmakta daha hızlı adımlar atmış olacağız.”

-Zeki Çimen (Şoför): “Uygulamanın işimize faydalı olacağını düşünüyorum. Eksiklerimizi görüp hemen müdahale etmek için çok güzel bir uygulama.”

-İlyas Kahraman (Şoför): “Söz uçar yazı kalır. Aslında çok önceden yapılması gereken ancak şimdi yapıldığında işlerimizi çok kolaylaştıran bir uygulama. Düşünenlerinin emeklerine sağlık.”