Başkent'te EGO otobüslerinin temizliği ve güvenliği kontrol altında

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sağlıklı, konforlu ve güvenli toplu ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Her gün binlerce Başkentli tarafından kullanılan EGO otobüsleri her gece detaylı bir temizlikten geçerek yeni güne hazırlanıyor. Araçlarda hijyenin yanı sıra günlük hasar ve güvenlik kontrolleri de titizlikle yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin sağlıklı ve güvenli yolculuk yapabilmesi için EGO otobüslerinin temizlik ve günlük bakımlarını aralıksız sürdürüyor. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı EGO otobüsleri, gece saatlerinde başlayan kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarıyla ertesi güne hazır hale geliyor. Otobüslerin dış yüzeyleri, fırça biriminde detaylı olarak yıkanırken, iç temizlik ise vakumlu cihazlarla koltuklar, camlar, tavan, taban, tutamaçlar, körük araları, koridorlar, şoför alanı ve validatör cihazları kapsayacak şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca, yağlı tabanlı araçlarda özel temizlik ürünleri kullanılarak elektrik aksamına zarar verilmeden bakım yapılıyor. Temizlik süreci, otobüslerin arka kısımlarının tazyikli suyla detaylı şekilde yıkanması ile tamamlanıyor.

YOLCULARIN GÜVENLİĞİ İÇİN KAPSAMLI KONTROLLER YAPILIYOR

EGO Genel Müdürlüğü, sadece temizlik değil, aynı zamanda yolcuların güvenliği için de kapsamlı kontroller yapıyor. Araçlar servise çıkmadan önce personel tarafından hasar tespiti yapılıyor, engelli vatandaşların kullanımına uygun rampalar kontrol ediliyor ve lastikler mevsim şartlarına göre düzenlenerek güvenli sürüş sağlanıyor.