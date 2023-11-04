Başkent'te EGO'dan teleferik kabinlerine kamera sistemi

EGO Genel Müdürlüğü; Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattı’nda kabinlere zarar verilmesi nedeniyle harekete geçti. Yolcu koltuklarına zarar verilmesi, bilgilendirme etiketlerinin sökülmesi, camlara ve tavana yazı yazılması gibi durumların önüne geçilebilmesi amacıyla teleferik kabinlerine kamera sistemi kuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kamu mallarının korunması amacıyla toplu ulaşım araçlarında güvenlik önlemleri alıyor.

Yenimahalle-Şentepe güzergâhında hizmet veren teleferik sisteminde kabinlere zarar verildiğini ve istenmeyen olayların yaşandığını tespit eden EGO Genel Müdürlüğü; yaşanan sorunların önüne geçebilmek için harekete geçti ve kabinlere anlık izleme yapılabilmesi için kamera sistemi kuruldu.

KABİNLER DAHA GÜVENLİ HÂLE GELDİ

Gelen şikâyetlerin ardından teleferiklerde yapılan incelemelerde; kullanım sırasında yolcu koltuklarına zarar verildiği, bilgilendirme etiketlerinin söküldüğü, camlarına ve tavanına kazıyarak ve kalemle yazılar yazıldığı görüldü.

Kamu malına verilen maddi zararın önüne geçilmesi ve hızlı tespit edilebilmesi amacıyla kabin içlerine kamera montajı yapıldı.

Kameraların temin edilmesi ve teslim alınmasının hemen ardından montaj hızla tamamlanırken kamera izleme odası da kuruldu. Odanın yazılım ve sistem kurulumlarının da tamamlanmasının ardından personele eğitimler verildi.

Yapılan bu çalışmalarla; günde ortalama 7 bin yolcunun taşındığı teleferik sistemi daha güvenli bir hâle getirildi.

SEFERLER ANLIK OLARAK İZLENİYOR

EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre gerçekleştirilen çalışmalar hakkın şu bilgileri verdi:

“Teleferik hattındaki kabinlerin içinde birtakım olumsuzluklar yaşandığını gördük. Bunlar koltukların yırtılması, ısıtıcıların çalınması, uyarı yazılarının sökülmesi, camlara ve kabin içine yazılar yazılması gibi istenmeyen birtakım hadiselerin ve kriminal vakaların olduğunu gördük. Bunun sonucunda modern bir kamera sistemi kurmaya karar verdik. Bu sistemle kabinlerimizin sefer saatleri olan 06.00’dan 21.00’e kadar anlık olarak takip etmekteyiz. Buralarda yaşanabilecek olumsuz durumlarda görevli arkadaşlarımız uyarı yapabilmekte… Kameraların devreye girdiği bu 1 aylık süreçte vaka sayılarının da azaldığını gördük. Buradaki maksadımız; vatandaşlarımıza herhangi bir cezai işlem uygulamak değil, onların güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak. Öte yandan da kamu malına verilebilecek zararların önlenmesidir.”