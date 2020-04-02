Başkent'te gıda yardımı aralıksız devam ediyor

Sosyal medya hesapları üzerinden günlük olarak başvuran ihtiyaç sahiplerinin listesini paylaşan Başkan Yavaş, “Şu ana kadar 124 bin 508 kişi yardım için başvururken, gıda ve nakit başvurusu için de toplam sayı 22 bin 849’a ulaştı. Gönüllü sayımız ise 3 bin 118 oldu. İnşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi simitçi esnafına gıda yardım ile temizlik kolilerini elden teslim ederken, aracı olmayan ve engelli vatandaşların da ev adreslerine kadar götürüyor. Esnafa destek olmak amacıyla ayrıca BUGSAŞ yönetimi de AŞTİ’de 155 taksici esnafından taksi başına alınan günlük 35 TL’lik depo ve durak parasının Nisan ayında alınmayacağını açıkladı.

Günlük olarak yardım için yapılan başvuruları sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Başkan Yavaş, son bilgileri de paylaştı:

“İhtiyaç sahibi başvuran sayısı 124 bin 508'e, işini kaybeden vatandaşlarımızdan gıda ve nakit başvuru sayısı 22 bin 849’a, gönüllü sayısı ise 3 bin 118’e ulaşmıştır. İnşallah kimseyi aç ve açıkta bırakmayacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz.”

BAŞKAN YAVAŞ’IN TALİMATIYLA SİMİTÇİ ESNAFINA GIDA YARDIMI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla koronavirüs salgını nedeniyle simit camekanını açamayan simitçi esnafı da unutulmadı.

Simitçi esnafının mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta 150'si engelli toplam 775 simitçi esnafına 500 TL maddi destek ile 5 koliden oluşan gıda ve temizlik kolisi yardımı yapmaya başladı.

Engelli oğlu adına simit camekanı işleten Tarkan Aydıner, yapılan yardımlardan dolayı memnuniyetini dile getirerek Büyükşehir'e teşekkür etti. Büyükşehir ekiplerinin ev adresine getirdiği yardım kolilerini teslim alan Aydıner, duygularını şöyle ifade etti:

“Engelli oğlum Hilmi Can Aydıner adına simit tezgahımız var. Tezgahımız koronavirüs salgını nedeniyle iş yapamaz hale geldi ve kapatmak zorunda kaldık. Yaklaşık 25 gündür iş yapamıyoruz. Belediye'ye başvurduk ve mağduriyetimizi dile getirdik. Belediyemiz sağ olsun mağduriyetimizi gördü, bize sahip çıkarak gıda kolilerimizi gönderdi. Oğlumun adına olan IBAN numarasını aldılar. Bu hesaba nakdi yardımda da bulunacaklarını beyan ettiler. Bu yardımların da IBAN üzerinden, insanları rencide etmeden yapılması ayrıca bizi mutlu ediyor.”

Büyükşehir Belediyesine gelerek gıda kolisi yardımını alan simitçi esnafı Emrah Akkuş, “Başkan Mansur Yavaş’a simitçi esnafı olarak teşekkür ediyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle bir aydır mağdur durumdaydık” derken, Efe Albayrak ise, “Gıda kolisi yardımı yapıldığı için memnunuz. Koronavirüs salgını sebebiyle işimizi kaybettik. Ekonomik olarak durumumuz yok. Başkan Mansur Yavaş elimizden tuttu. Teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN TAKSİCİ ESNAFINA DA EKONOMİK DESTEK

Büyükşehir Belediyesi ayrıca AŞTİ’de bir spor kulübünün işleterek gelir sağladığı 155 araçlık taksi durağının bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUGSAŞ tarafından işletilmesine karar verdi.

BUGSAŞ yönetimi, taksici esnafına ekonomik destek sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile “Yolcu ve sefer sayısındaki azalma nedeniyle AŞTİ’de çalışan 155 taksici esnafından taksi başına alınan günlük 35 TL’lik depo ve durak parası Nisan ayında alınmayacaktır” açıklamasında bulundu.

PARKLARDA DA SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİ

Üniversiteler ve barınaklar dahil gönüllü hayvanseverlerin baktığı sokak hayvanlarına mama desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mama dağıtım noktalarını genişleterek Başkent’teki rekreasyon alanları ile parkları da dahil etti.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sokağa çıkmaması, restoran ve kafelerin kapalı olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına kent genelindeki parklarda mama dağıtımına başladı.

“EvdeKalAnkara” çağrısı ve “Birlikte Başaracağız Ankara” afişleriyle vatandaşları hem kent genelinde hem Büyükşehir Belediyesi internet sayfası hem de sosyal medya hesapları üzerinden uyarmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele kapsamına giren temizlik ve gıda alım ihaleleri dışında tüm ihalelerin yapılmasını ise durdurdu.

Büyükşehir temizlik ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarını Başkent merkez ve ilçeler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından mezarlıklara, caddelerden toplu taşıma araçlarına kadar 7/24 sürdürüyor.