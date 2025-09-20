Başkent'te ''hareketlilik'' devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Avrupa Hareketlilik Haftası’nda farkındalık yaratan çalışmalarına devam ediyor.

ABB, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda farkındalık yaratan çalışmalarına devam ediyor. ABB EGO Genel Müdürlüğü koordinesinde, Ankara Kent Konseyi (AKK) Bisiklet Meclisi ve ODTÜ Parlar Vakfı iş birliğiyle güvenli ulaşım problemlerinin tartışıldığı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayın ardından Ego Bisiklet Kampüsü ve çevresinde yeni yapılan bisiklet yolunda gönüllü katılımcılar ile bisiklet sürüş etkinliği yapıldı.

KADINLAR HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dikmen Vadisi’nde ise Dikmen Kadınlar Lokali üyelerinin katılımıyla aerobik, pilates ve yoga etkinlikleri gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinlikte, kadınlara düzenli fiziksel aktivite ve hareketliliğin önemi vurgulandı.

STK’LER, ÖĞRENCİ GRUPLARI VE BİSİKLET GÖNÜLLÜLERİ ÇALIŞTAYDA YERİNİ ALDI

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok etkinlikte bulunduklarını ifade eden ABB EGO Projeler Şube Müdürü Ceren Boztepe, “Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, 2019 yılından itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Bu hafta kapsamında da birçok etkinlikte bulunduk. Bugün gerçekleştirilen etkinliklerin ilkinde, güvenli yaya yolları ve güvenli bisiklet sürüşüyle ilgili alanlarda bisikletle ilgili çalıştay düzenledik. Bu çalıştaya çeşitli öğrenci grupları, STK’ler, bisiklet gönüllüleri katıldılar. Herkes çok keyifle ve heyecanla, yapılabilecek iyileştirme çalışmaları ile ilgili ortak fikir ve görüşlerini sundu. Bu konuda workshoplar düzenlendi. Bu etkinliğimizin sonrasında yetişkinlerle birlikte bisiklet sürüş etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet sürüş etkinliği de EGO Bisiklet Kampüsü’nün etrafında bulunan, yeni bisiklet yolu ve yaya yolu etrafında denendi ve test edildi. Öğrenci grupları ilk kez elektrikli bisiklet kullanmış olmanın verdiği heyecan içindelerdi. Dikmen Vadisi’nde de ABB Kadınlar Lokali üyelerinin katıldığı yoga ve sportif etkinlik düzenlendi. Dikmen Vadisi’ndeki etkinliğimizde de hareketliliğin önemine dikkat çekmek istedik” dedi.

GÖRÜCÜ: “BİSİKLETLİNİN TRAFİKTE OLDUĞUNUN FARK EDİLMESİNİ, BİLİNMESİNİ İSTİYORUZ”

AKK Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü de hafta kapsamında şunlara dikkat çekti: “Çalıştayda bisikletli olan arkadaşlarımızla burada temsil edildik. Amacımız burada sesimizi duyurmak, bisikletlilerin haklarını korumak, bisikletli farkındalığını oluşturmak, yerel, bölgesel ve merkezi bir şekilde ilerleme ve gelişme sağlamak. Bu da tabii ki bize söz verildiği takdirde, sesimizi duyurduğumuz takdirde gerçekleşebilecek bir durumdur. Bizler de Avrupa Hareketlilik Haftası’nda sesimizi duyuruyoruz. İlerideki günlerde de bisikletlinin trafikte olduğunun fark edilmesini, bilinmesini de istiyoruz. Çünkü bu bizim en doğal hakkımız.”

GÜRSEL: “HEPİMİZİN AMACI BİSİKLETLERİN ÇOĞALMASI, YAYALARIN ÇOĞALMASI”

Etkinliklere katılan ODTÜ Parlar Vakfı ARGE Direktörü Attila Gürsel ise “Bugün çok güzel bir gün oldu. EGO’nun katkılarıyla bir çalıştay yaptık burada. Biz de Parlar Vakfı Gönüllüleri olarak katıldık. Gönüllü öğrencilerimiz de bu çalıştaya katıldı. Burada çok güzel bir kampüs var. Bu kampüsteki sıkıntıları, sorunları tespit edip gidermeye yönelik bir çalıştay oldu. Aynı zamanda elektrikli bisikletlere bindi arkadaşlar ve kampüsün etrafında tur attılar. Çok keyifli oldu. Çok güzel bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu çalıştay ve hafta güzel sonuçlar doğurur Ankara için. Hepimizin amacı; bisikletlerin çoğalması, yayaların çoğalması. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz” diye konuştu.

“KEYİFLİ VE HAREKETLİ BİR YIL GEÇİYORUZ”

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın dördüncü gününde birbirinden renkli etkinliklerde bir araya gelen katılımcılar ise şunları dile getirdi:

-Yeter Onursal: “Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Avrupa Hareketlilik Haftası’na katıldım. Çok güzel geçti. Çarşamba günü Atatürk Orman Çiftliği’nde yürüyüşteydik, harikaydı. Bugün de burada eğlencemiz var, harika hepsi. Çok teşekkür ederiz.”

-Gülsüm Koşar: “Hafta kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinliklere katılıyoruz. Sporun ve hareketin sosyal anlamda ve sağlık açısından çok faydasını gördüm. Bütün arkadaşlara ve Ankaralılara tavsiye ediyorum. Keyifli ve hareketli bir yıl geçiyoruz bu şekilde.”

-“Nevin Pınarbaşı: “Çarşamba günü Atatürk Orman Çiftliği’ndeydik, çok keyifli bir gün geçirdik, güzel bir yürüyüş oldu. Bugün de yoga, pilates, aerobik adı altında bir etkinliğe katıldım. Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum böyle bir etkinliği bize sağladığı için. Başarıları daim olsun.”