  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Başkent'te her kovan bir gelecek: ABB'den 5 bin adet arı kovanı desteği

Başkent'te her kovan bir gelecek: ABB'den 5 bin adet arı kovanı desteği

Başkent'te her kovan bir gelecek: ABB'den 5 bin adet arı kovanı desteği
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibeli 5 bin adet arı kovanını üreticilerle buluşturuyor. Modern arıcılık tekniklerine uygun olarak hazırlanan kovanların ilk etap dağıtımı Çubuk’ta gerçekleştirildi. Destek programı önümüzdeki günlerde 16 kırsal mahallede daha devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsalda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla tarımsal desteklerini sürdürüyor. Ekosistem dengesinin korunması, biyolojik çeşitliliğin devamlılığı ve tarımsal üretimin sürdürülebilmesi açısından önemli bir yere sahip olan arıcılık faaliyetleri de Büyükşehir Belediyesi’nin destek programlarıyla yaygınlaştırılıyor.

“Başkent’te Her Kovan Bir Gelecek” sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında ABB, modern arıcılık tekniklerine uygun, standart ölçülerde ve uzun ömürlü kullanıma elverişli 5 bin adet arı kovanını yüzde 50 hibeyle üreticilere ulaştırıyor. Kovan destek programının ilk etap dağıtımı Çubuk’ta gerçekleştirildi. Destekler önümüzdeki günlerde 16 kırsal mahallede daha devam edecek.

21 MİLYON TL’LİK DESTEK PROGRAMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yalnızca arı kovanı desteğiyle sınırlı kalmayarak arıcılık alanında kapsamlı destek programlarını da sürdürüyor. 2026 yılı içerisinde yüzde 50 hibeli arı kovanı desteğinin yanı sıra yüzde 75 hibeli fondan arı yemi desteğiyle toplam 21 milyon TL bütçeli destek programı üreticilerin hizmetine sunuldu. Yerel yönetimler ölçeğinde değerlendirildiğinde bu model, arıcılık alanında hayata geçirilen en kapsamlı uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

UYSAL: “ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çubuk’ta gerçekleştirilen dağıtım programında üreticilerle bir araya gelen ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, şu bilgileri paylaştı:

“Ankara kırsalında genel manada 5 bin adet arı kovanı dağıtımının ilk partisini Çubuk ilçemizde gerçekleştiriyoruz. 16 kırsal mahallemizde dağıtımlarımız devam edecek. Bayramdan önce dağıtımımızın tamamını bitireceğiz. 5 bin kovan ile çiftçimize destek olmaya çalışacağız. Arı popülasyonunu dengede tutmak, sürdürülebilir tarımı sağlamak, doğal dengeyi korumak açısından arıcılıkla uğraşan çiftçilerimize destek olmayı son derece önemli buluyoruz. Büyükşehir olarak elimizden geleni yapıp üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

ARICILARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesi’nin arı kovanı desteğinden yararlanan üreticiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sadık Kılıç: “Yaklaşık 6 yıldır arıcılık yapıyorum. Büyükşehir’in desteklerinden faydalanıyorum, kovan desteğinden faydalanıyorum, fondan arı yemi desteğinden faydalanıyorum. Maddi açıdan desteği oluyor ve arı geliştirmede büyük faydasını görüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”
-Resul Gör: “5 senedir arıcılıkla uğraşıyorum, şu an güzel gidiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekler çok güzel. Her zaman için halka destek olması çok güzel bir şey biz de bu sayede bu hizmetlerden faydalanıyoruz. Belediye’nin bizlere ilgi göstermesi daima mutluluk veriyor. Çok teşekkür ediyorum.”
-İskender Arslan: “Belediye’nin desteğinden bu sene yararlanmaya başladım. Belediye’nin verdiği bu teşvikler bizim için çok yararlı oluyor. Hem maddi açıdan faydası hem destekleme açısından faydası var. Kovan veriyor, fide veriyor. Çok teşekkür ederiz. Allah yollarını açık etsin.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Efsane 13 yıl sonra geri döndü: Tek depoyla 1500 kilometre gidecek!
Efsane 13 yıl sonra geri döndü: Tek depoyla 1500 kilometre gidecek!
Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil!
Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil!
10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı!
10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı!
Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı!
Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı!
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı
Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı
BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı!
BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı!
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi!
Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi!
Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında!
Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında!
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trump, Erdoğan'a övgüler yağdırıp İran'dan sonra hedefindeki ülkeyi tüm dünyaya ilan etti! Trump, Erdoğan'a övgüler yağdırıp İran'dan sonra hedefindeki ülkeyi tüm dünyaya ilan etti! ''İntihar'' denilerek kapatılan Dorukhan Büyükışık cinayeti soruşturmasında 9 ilde dev operasyon! ''İntihar'' denilerek kapatılan Dorukhan Büyükışık cinayeti soruşturmasında 9 ilde dev operasyon! Antalya'da korkunç kaza! İhbara giden Yunus timine otomobil çarptı, polisler ölümden döndü! Antalya'da korkunç kaza! İhbara giden Yunus timine otomobil çarptı, polisler ölümden döndü! Akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim fırtınası sürüyor: Bugün zamlandı, yarın indirim var! Akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim fırtınası sürüyor: Bugün zamlandı, yarın indirim var! 10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı! 10 yıllık faili meçhul çözüldü: Ayşen'in katili 21 yaş büyük eski eşi çıktı! İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda ünlü isim gözaltında! İstanbul'da ünlülere uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda ünlü isim gözaltında! Cem Küçük'ten canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında olay olacak iddia! Cem Küçük'ten canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında olay olacak iddia! Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi! Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevi talebi ''eşi hamile'' diye kabul edildi! Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil! Son erken genel seçim anketi açıklandı: AK Parti kaybetti, MHP artık ilk 5'te bile değil! Adnan Oktar suç örgütünü çökerten isimden Mehmet Akit Ersoy hakkında çok konuşulacak iddialar! Adnan Oktar suç örgütünü çökerten isimden Mehmet Akit Ersoy hakkında çok konuşulacak iddialar!
Son seçim anketi tüm dengelerin değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi! Son seçim anketi tüm dengelerin değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi! Asansörde mahsur kalan komşularını kurtarmak istemişti... Feci şekilde can verdi! Asansörde mahsur kalan komşularını kurtarmak istemişti... Feci şekilde can verdi! Haluk Levent konser sonrası hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı! Haluk Levent konser sonrası hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma alındı! Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Freiburg'u devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu! Aston Villa, Beşiktaş Park'ta Freiburg'u devirip UEFA Avrupa Ligi şampiyonu oldu! Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran'dan ev ve arsa alacaklara kritik uyarı Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı! Türkiye'nin dışı yeşil içi kırmızı altınında hasat başladı! Tarla fiyatını duyan inanamadı! Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında! Hava durumundan tatilcilere kötü haber: Sıcaklıklar düşüyor, tüm Türkiye yağış altında! BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı! BMW'nin ezber bozan, kuralları yıkan yeni yol canavarı ortaya çıktı! Türkiye'yi sarsan sahte diploma davasında şüpheliden ''Çikolata alır gibi aldım'' savunması! Türkiye'yi sarsan sahte diploma davasında şüpheliden ''Çikolata alır gibi aldım'' savunması! AK Partili Aydemir ile CHP'li Başarır tartıştı: ''Benim liderim 50 yaşında seninki 80'e gidiyor'' AK Partili Aydemir ile CHP'li Başarır tartıştı: ''Benim liderim 50 yaşında seninki 80'e gidiyor''