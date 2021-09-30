Başkent'te her şey sağlık için

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ufuk Üniversitesi iş birliği, Kardiyovasküler Akademi Derneği’nin ise katkılarıyla “29 Eylül Dünya Kalp Günü” nedeniyle Başkent’te sağlık taraması uygulaması başlattı.

Başkentliler, Kızılay Metro çıkışındaki sağlık kabininde 3 Ekim tarihine kadar ücretsiz Kalp hızı-Ritm Takibi, Kan Basıncı ve Oksijen Satürasyon ile Kilo-Boy İndeksi Ölçümü testi yaptırabilecek.

HEDEF SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİ OLUŞTURMAK

Toplumda sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak amacıyla vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “29 Eylül Dünya Kalp Günü etkinlikleri çerçevesinde 3 Ekim’e kadar sürecek bir sağlık testi uygulaması başlattık. Ufuk Üniversitesi ile iş birliği yapıyoruz. Ufuk Ünivertesi Kardiyoloji bölümündeki hocalarımız obezite, hipertansiyon konusunda vatandaşlarımızı aydınlatacak” dedi.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Gülen de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verdiği destek için teşekkür ederek, “Halk sağlığı etkinliği düzenleyerek amacımız halka kan basıncının yüksekliği, vücut kitle ağırlığının ve kitle endeksinin yüksekliğinin tehlikesi ve kalp hastalıkları için risk oluşturan durumlarla ilgili bilgi vermek” diye konuştu. Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ufuk Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Ekici ise “Halkımıza kalp damar hastalıkları risk grubundan olan hipertansiyon ve obezite konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla danışmanlık hizmeti vermekteyiz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN

Ücretsiz sağlık taramasından geçen vatandaşlar uygulama ile ilgili memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Aziz Fidan: “Kızılay’da dolaşırken sağlık taraması uygulamasını gördüm ve hemen testimi yaptırdım. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.’’

-Şengül Daşçı: ‘‘Büyükşehir’in vatandaşlar için düzenlediği ücretsiz sağlık testinden çok memnun kaldım.’’

-Gülay Ölmez: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın her hizmetinden çok memnunum.”