Başkent'te İtfaiye Haftası kutlamaları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası’na Merkez İtfaiye İstasyonu’nda düzenlenen törenle başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), İtfaiye Haftası’na Merkez İtfaiye İstasyonu’nda düzenlenen törenle başladı. Törende, itfaiye teşkilatının 311 yıllık köklü geçmişi ve fedakârlıkları vurgulandı.

Ankara İtfaiyesi törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Alacaatlı Mahallesi’nde meydana gelen yangını hatırlatan Yavaş, “Bana şimdi sorsalar, ‘6 buçuk yıl oldu en iyi yaptığın iş nedir?’ deseler bir sürü bir şey sayardım ama arkadaşların oradaki fedakâr çalışmalarını görünce dedim ki; ‘En iyi işi yapmışız” dedi.

İtfaiye teşkilatının köklü geçmişi ve fedakâr çalışmalarının hatırlatıldığı törene, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, daire başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile itfaiye çalışanları katıldı.

YAVAŞ: “O GÜNKÜ ÇALIŞMALARI GÖRÜNCE DEDİM Kİ; ‘EN İYİ İŞİ YAPMIŞIZ”

Levent Çeri’nin Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlayan törenin ardından itfaiye çalışanları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti.

Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette Yavaş, geçtiğimiz aylarda Alacaatlı Mahallesi’nde meydana gelen yangını hatırlatarak “26 katlı binada çıkan yangında bizzat oradaydık, gördük. Bana şimdi sorsalar ‘6 buçuk yıl oldu en iyi yaptığın iş nedir?’ deseler bir sürü bir şey sayardım ama o günkü arkadaşların oradaki fedakâr çalışmalarını görünce, 26. kattan sırtlarında insanları indirip kurtardığını görünce dedim ki ‘En iyi işi yapmışız.’ Eğer eski personelle devam etseymişiz gerçekten orada bugün can kaybı çok daha fazla olurdu. Asli görevimiz yangını söndürmek ve o canları kurtarmak. Bunlar da işinin ehli, genç, bu olaylara müdahale edebilecek bir ekip kurmakla mümkün. Onu da çok şükür kurduk. Başarılarınızın devamını diliyorum, memnunuz” dedi.

Daire Başkanı Çeri’den Ankara İtfaiyesi hakkında detaylı bilgiler alan Yavaş, afetlerde gelişen teknolojiyi kullanmak için de çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Yavaş, “Dünyadaki teknoloji, gelişen teknoloji bu konuda ne varsa en üstün teknolojilerin hepsini parasına bakmadan mutlaka edindirmek durumundayız. Yangında faydalı olmanız için önce kendi canınızı sağlama almanız gerekiyor. O konuda da teçhizat olarak ne gerekiyorsa talimat verdik. En son teknolojiyi takip ederek bunların hepsini biz kazandırmaya da çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ÇOKAKOĞLU: “PERSONEL ALIMINDA LİYAKATİ ESAS ALDIK”

Merkez İtfaiye İstasyonu’nda gerçekleşen törende ise ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu özellikle halkla iç içe olan birimlerde birtakım önlemler aldıklarını söyledi. Çokakoğlu, “Özellikle donanım ve personel anlamında sayımızı artırma gayreti içine girdik. Bütçemizi buna göre onayladık, buna göre hazırladık. 6 yılı aşkın süreç içerisinde özellikle İtfaiye Daire Başkanlığı’mız için hem donanım açısından hem de personel açısından yüzde 100’e varan iyileştirmelere gidildi. Yapılan meslek her şeyden önce insan can ve mal güvenliğine ilişkin. Son derece titizlikle yaklaşılması gereken, son derece titizlikle uygulanması gereken bir meslek. Biz bunun bilincinde olarak itfaiye teşkilatımıza yeni katılan arkadaşlarımızın seçiminde çok titiz davrandık. Bunu kendimize ilke edindik ve liyakat ve kalite esasını sonuna kadar takip ettik” diye konuştu.

Çokakoğlu ayrıca, yapılan yatırımlar ve iyileştirmelerle itfaiyenin müdahale sürelerinin kısaldığını, yeni istasyonların devreye alındığını ve personelin özlük hakları ile eğitimlerinin güçlendirildiğini de dile getirdi.

ANKARA İTFAİYESİ OLASI AFETLERE HAZIR

ABB İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri de Ankara İtfaiyesi’nin personel sayısı, araç filosu ve yeni istasyonlarıyla olası afetlere hazır olduğunu vurguladı. Çeri, “Başkent’imize ve ülkemize yakışır modern itfaiye olma yolundan hiç sapmadan yürümek meslek ilkemizdir. Yangınla mücadelede hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. İtfaiye Haftamız kutlu olsun” dedi.

Törenin ardından itfaiye stantları gezildi ve çeşitli gösteriler yapıldı. Katılımcılar, yangın güvenliği konusunda bilgi alarak itfaiye ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Ayrıca İtfaiye Daire Başkanı Çeri, Eskişehir’deki orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüleri anısına AKUT Arama Kurtarma Derneği Ankara Temsilcisi’ne itfaiye anıtı takdim etti.

Ankara İtfaiyesi; İtfaiye Haftası süresince farklı etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemeye devam edecek.