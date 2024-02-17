Başkentte itfaiye ve zabıta güçleniyor: Liyakatle alınan personel iş başı yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesi liyakat esasına göre gerçekleştirdiği 100 itfaiye eri ve 120 zabıta memuru alımında mülakat süreci tamamlandı. Göreve yeni başlayan 220 personele İlk Yardım ile İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere sunduğu hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ankaralıların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren İtfaiye ve Zabıta birimlerine yeni personel alımları gerçekleştiriyor.

120 YENİ ZABITA MEMURU GÖREVLERİNE BAŞLADI

Ankara Zabıtası’nda liyakat esaslı gerçekleştirilen işe alımların ardından; üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, işletme, iktisat veya iktisadi ve idari bölümlerinden mezun 51’i kız 69’u erkek olmak üzere toplam 120 kişi yeni görevlerine başladı.

Zabıta Teşkilatı güçlendiği için büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, “Kıymetli arkadaşlarım Zabıta teşkilatına hoş geldiniz. Zabıta personelimizin tamamı ve Sayın Başkanımız Mansur Yavaş adına sizleri burada karşılamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin katılımı ile birlikte Zabıta Teşkilatı daha da güçlenerek Ankara’ya ve Ankara halkına daha güzel hizmet verecek. Özellikle sizler gibi iyi eğitim almış arkadaşların aramıza katılması, eğitim seviyemizi ve kalitemizi daha da artıracak o yüzden sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk yaşıyoruz.”

Zabıta Teşkilatı’nın yeni personelleri; 2 hafta sürecek teorik eğitimlerin ardından karakol ve birimlerde de eğitim alacak ve işbaşı yapacak.

ANKARA İTFAİYESİ BÜNYESİNE 100 İTFAİYE ERİ KATTI

Liyakat usulüyle gerçekleştirilen personel alım sürecinin sonunda; Türkiye’nin dört bir yanından gelerek mülakatlara katılan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu 100 kişi itfaiye eri olmaya hak kazandı.

Ankara İtfaiyesi’nin İskitler’deki Merkez İstasyonu’nda bulunan konferans salonunda yeni itfaiye erleri ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın liyakat esaslı personel alım politikası doğrultusunda ilgili bölüm mezunu olan sizler ve tüm aşamaları geçerek Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ailesinin birer mensubu oldunuz, aramıza hoş geldiniz.”

YENİ PERSONELE İLK YARDIM İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

Görevlerine yeni başlayan çiçeği burnunda personele Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda İlk Yardım ile İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitimlerin ilk gününde Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri ve Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal yeni çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, yaptığı kürsü konuşmasında, “Öncelikle hem kurumumuza hem de kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. İş sağlığı ve güvenliği zabıta ve itfaiye için çok önem arz ediyor, çünkü tehlikeli görevler. Bu anlamda bu eğitimin titizlikle yapılması ve güncel tutulması önemli. Sadece bu eğitimle sınırlı kalmamalı devamında da sürekli bu eğitimlerin yapılması gerekiyor. Bu eğitimin verimli geçmesini diliyorum” dedi.