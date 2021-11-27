Başkent'te ''Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası'' dolu dolu geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası"nda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Polatlı’da ‘Sevgiye Evet Şiddete Hayır’ yürüyüşünden ünlü sanatçı Pamela’nın konserine, kadınlara yönelik Yardım Haritası Kartları’nın tanıtılmasından Güçlenme Atölyesi’ne kadar pek çok farkındalık programı Başkentli kadınları bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası” dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Polatlı Aile Yaşam Merkezi’nin ev sahipliğinde ‘Sevgiye Evet Şiddete Hayır’ yürüyüşünden ünlü sanatçı Pamela’nın konserine kadar birçok etkinlik, merkez ve kırsal ilçelerde yaşayan kadınları buluşturdu.

7’DEN 70’E HER MESLEK GRUBUNDAN KADIN ‘ŞİDDETE HAYIR’ DEDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası”nda Polatlı Aile Yaşam Merkezi’nde “Sevgiye Evet Şiddete Hayır” konulu seminer ve yürüyüş etkinliği düzenledi.

Polatlı AYM’de Sosyolog Nuray Kayaoğlu’nun verdiği sunumla başlayan program Polatlı Heykel Meydanı’na yapılan yürüyüşle son bulurken, farkındalık yaratmak için hazırlanan platformun üzerine el izlerini bırakan 7’den 70’e tüm meslek grubundan kadınlar kadar erkekler de düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Nuray Kayaoğlu (Sosyolog): “25 Kasım Kadına Şiddet Haftası nedeniyle Polatlı Aile Yaşam Merkezi’nde aile içi şiddeti, sevgiyi, problemleri çözme yöntemlerini, iletişim ve empati becerilerini konuştuk. Şiddet ortamında büyüyen çocuklarda oluşan davranış bozukluklarını ve alınması gereken önlemlerin neler olabileceğini anlattık. Şiddeti hiçbir şekilde onaylamıyoruz. Şiddet gören kişiler mutlaka bir yerlere başvurmalı ve yardım almalı.”

-Tayibe Koçoğlu (Polatlı AYM İdarecisi): “Bu etkinlikte üyelerimizle ve Polatlılı kadınlarla yürüyüş yaptık. İnşallah bu gibi etkinlikleri çoğaltarak halkımıza sevgiyi, barışı ve özgürlüğü aşılarız.”

-Selami Ovacık (ABB Meclis Üyesi): “Son yıllarda ülkemizde kadına şiddet had safhaya ulaştı. Kadınlarımızı yalnız bırakmamamız lazım ve üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz. Kadına şiddetin son bulmasını umut ediyorum.”

-Canan Türker (Polatlı Belediyesi Meclis Üyesi): “Başkentli kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesinin hayata geçirilmesini istiyoruz. Bugün de Polatlı’da kadına şiddete yönelik farkındalık yaratmak için bir araya geldik. Umarım bir an önce kadına şiddet ve kadın cinayetleri son bulur.”

-Seda Tümtürk: “Kadına şiddetin son bulmasını diliyorum, kadın haklarının sonuna kadar yanındayım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu konuda bizlere verdiği destek için teşekkür ediyorum.”

-Aslıhan Ovacık: “Kadına şiddetin her türlüsüne karşıyız, durdurulmasını ve son bulmasını istiyoruz.”

-Emine Özdağ: “Hiçbir canlıya şiddet uygulanmasını istemiyorum, şiddetin son bulmasını istiyorum.”

PAMELA’DAN “YALNIZ DEĞİLSİN” KONSERİ

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı da ‘Yalnız Değilsin’ sloganıyla Gençlik Parkı Büyük Sahne’de ünlü sanatçı Pamela’yı Başkentli kadınlarla buluşturdu.

Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği konserle seslerini duyurmak istediklerini ifade eden Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Bunlardan biri de sanatçı Pamela’nın konseri. Ankaralı kadınlarımızın yüksek katılımından dolayı mutlu olduk” dedi.

Sanatçı Pamela Spence, “Bu dünyayı güzel yapan kadınlardır. Sesimizi yükseltmemiz lazım, konuşmamız lazım çünkü ancak böyle bu işe bir son vereceğiz” derken, konseri izlemeye gelen Başkentli kadınlar ise hem şiddete karşı tepkilerini ifade etti hem de eğlenceli vakit geçirdikleri için Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Selvi Gündoğdu: “Mansur başkana bu anlamlı günde bu etkinliği yaptığı için teşekkür ederim.”

-Özleyiş Doğu: “Emekçi bir kadın olarak konseri izlemeye geldim, teşekkür ediyorum.”

-Metehan Çakır: “Bugün benim doğum günüm ayrıca anlamlı bir gün. Bu güzel konser için teşekkürler.”

TED ÜNİVERSİTESİ’NDE STANT KURULDU ÖĞRENCİLERE SICAK ÇORBA DAĞITILDI

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve TED Üniversitesi ‘‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası’’ kapsamında farkındalık yaratmak için öğrencilere broşür dağıtarak, sıcak çorba ikramında bulundu.

Kadına Yönelik Şiddete dur demek için gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, güç birliğinin önemine şu sözlerle dikkat çektiler:

-Zuhal Yeşilyurt Gündüz (TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi Bölüm Başkanı): “Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25 Kasım’a yönelik çalışmalarını çok önemsiyorum. Ülkemizde kadın cinayetleri ve kadına şiddet çok arttı. Toplumumuzda bilinçlendirmeyi ne kadar artırabilirsek o kadar çözüm üretebiliriz. Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin çalışmalarını da yakından takip ediyorum. Kadınlar ve erkekler eşittir. Şiddetin her türlüsüne karşıyız.”

-Ece Erdem (TED Üniversitesi öğrencisi): “Mağdur olan kadınların her zaman yanındayız ve şiddete her zaman hayır diyoruz.”

-Ayyüce Gündüz (TED Üniversitesi öğrencisi): ‘‘Kadınlar olarak şiddete her zaman karşıyız ve kadınlarımıza cesaretini hiçbir zaman kaybetme diyoruz.’’

“YARDIM HARİTASI KARTLARI” BAŞKENT’İN HER YERİNDE

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına bağlı Yerel Etkileşim Birimi tarafından kadınlara özel hazırlanan “Yardım Haritası Kartları” da kentin birçok noktasındaki kamusal alanlara ve işletmelere götürüldü.

Şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin iletişim bilgilerinin ve Büyükşehir Belediyesinin kadınlara sağladığı hizmetlerin özet bilgilerinin yer aldığı kartlar, Ankara Zabıtası tarafından hastaneler, kız öğrenci yurtları, kafeler, kuaförler, alışveriş merkezleri, kadın WC’ler, bebek emzirme odaları, Metro ve EGO otobüslerine asıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, kadınların yardıma ihtiyaç duyabilecekleri her anda bu kartları alabileceklerini belirterek, “Şiddete maruz kalan kadınların ivedilikle başvurabileceği bilgilerin yer aldığı kartları kadınlarımızın yanlarında taşımalarını istiyoruz. Bu sayede bir ihtiyaç anında kimlere, hangi yöntemle, nasıl başvurabileceklerini bilecekler. Kadına karşı şiddeti bir gün değil her gün lanetliyoruz” dedi.

KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ’NDE İŞARET DİLİYLE FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Hafta boyunca birçok etkinliğe imza atan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde de farkındalık etkinliği düzenledi.

İşaret dilinden drama gösterilerine, şiir dinletisinden Türk sanat müziği konserine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Kuşcağız AYM’de bir araya gelen kadın üyeler, kadına yönelik şiddete hep bir ağızdan dur dedi:

-Özlem Süreyya Karaman (ABB Kadın Aile Şube Müdürü): “Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’ndeki üyelerimizin emeklerini izlemek için bir araya geldik. Kadına Şiddete hep birlikte dur diyoruz.”

-Selma Koç Ünal (Keçiören Aile Yaşam Koordinatörü): “Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Hanımlar Lokali’nde düzenlenen etkinliğe katıldık. Kadına Şiddete hayır diyoruz ve bir an önce bitmesini diliyoruz.”

-Işık Kerimoğlu (Ankara Metrosu Eğitim Sorumlusu): “Kadına şiddete hayır demek için bir araya geldik. Şiddetin her türlüsüne karşıyız.”

-Zehra Şahin (Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi üyesi): “Ankara Büyükşehir Belediyesinin kadına yönelik şiddete karşı düzenlemiş olduğu etkinlikleri destekliyorum ve şiddetin bir an önce bitmesini diliyorum.”