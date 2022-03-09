Başkent’te Kadınlar Günü’ne özel kutlamalar dolu dolu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Başkent’te birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Başkent’te birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi kadın personelinin katıldığı panelden Kadın Sığınmaevi’nde kalan kadınların el ürünlerinin satılacağı dükkân açılışına kadar düzenlenen birçok etkinlik kadınları buluşturdu. Ünlü sanatçı Burcu Güneş şarkılarını Başkentli kadınlar için söylerken, sosyal medya hesapları üzerinden özel müzik listesi yayınlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş da, “Tüm kadınların eşitlik ve özgürlük içerisinde bir yaşam sürebilmesini diliyorum. İyi ki varsınız” sözleriyle kadınlar gününü kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeniyle dolu dolu programlar hazırladı.

Sosyal medya hesapları üzerinden kadınlar için 19 şarkıdan oluşan müzik listesinin yer aldığı ‘https://open.spotify.com/playlist/3GNoQPd73Tfb0ROkMRJnYh?si=ad2a14299d9946b9&nd=1’ linki paylaşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Tüm kadınların eşitlik ve özgürlük içerisinde bir yaşam sürebilmesini diliyorum. İyi ki varsınız. Bu çalma listesini güçlü kadınların mücadelesine armağan ediyorum. Dünya eşitken güzel” sözleriyle kadınlar gününü kutladı.

‘YENİ HAYAT HEDİYELİK EŞYA DÜKKÂNI’ AÇILDI

Başkent’te farklı noktalarda gerçekleştirilen etkinliklerden biri de Zafer Çarşısı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınmaevi’nde kalan kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünlerin satılacağı “Yeni Hayat Hediyelik Eşya Dükkânı”nın açılışı oldu.

Açılışa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Ali Bozkurt, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz ve BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli ve çok sayıda Başkentli katıldı.

Sığınmaevindeki kadınların ürünlerinin sergilendiği Yeni Hayat Hediyelik Eşya Dükkânı’nı gezen Nursen Yavaş, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün umutlu, mutlu, sağlıklı yılları olsun. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun” derken, Kadın Sığınmaevlerinde kalan kadınlara ekonomik yönden destek olmayı amaçladıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, şunları söyledi:

“Zafer Çarşısı’nda ABB Kadın Sığınmaevi’nde kalan kadınlarımızın yaptığı ürünler için satış mağazası açtık. Kadınlarımıza yeni bir hayata kapı açması umuduyla açtığımız bu dükkânda, Sığınmaevi’nde yapılan ürünler satılacak ve geliri de bu ürünleri yapan kadınlarımıza ekonomik destek sağlayacak.”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı farkındalık çalışması yaparak ayrıca kentin 8 noktasına (Bahçelievler, Tunalı Hilmi, Atakule, AnkaMALL, Armada, Ümitköy Galleria, Batıkent Kadınlar Lokali önü ve Hilton Oteli) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hafta boyunca açık olacak “Kadınım Güçlüyüm” yazan fotoğraf duvarları yerleştirdi.

PANELDEN SERGİYE…

Kentin dört bir yanında çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın personelini de birçok programda bir araya getirdi.

Hafta boyunca devam edecek etkinliklerin ilki ABB Konferans Salonu’nda EGO Genel Müdürlüğü ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen “Belediyede Kadın Çalışan Olmak” konulu panelle başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, şu bilgileri paylaştı:

“Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak 21 Kadın Lokali, 1 Sığınmaevi, Kadın Danışma Merkezi ve bu merkeze bağlı 7 birimle Başkentli kadınların yanı sıra bize ulaşan, bizden destek isteyen her kadına hizmet götürmekle yükümlüyüz. Başkanlığımıza bağlı bu birimler aracılığıyla yaklaşık 50 bin kadına sosyal, kültürel, sanatsal, psikolojik ve hukuki boyutlarda hizmet veriyoruz.”

ABB Haber Koordinatörü Petek Us Gülbitti’nin moderatörlüğünü üstlendiği panele; BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, ANFA Güvenlik Genel Müdürü Yardımcısı Fatma Yıldırım, ABB Hukuk Müşaviri İmran Duygu Şimşek, Ankara Zabıtası Şube Müdürü Veda Oğan, ASKİ Genel Müdürlüğü Mühendisi Aytül Çimen, Ankara İtfaiyesi memuru Sultan Kaya, EGO personeli Gül Seren Seçgin, Vatman İrem Aktaş, EGO Otobüs Şoförü Keziban Sarıkaya, BUGSAŞ Güvenlik görevlisi Kübra Öpöz ve EGO Temizlik personeli Nurhan Uzun konuşmacı olarak katıldı.

AŞTİ VE ANKARA ZABITASI’NDA KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA

BUGSAŞ AŞ de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü AŞTİ’de “Cumhuriyet’in İlk Kadınları” adlı sergiyle ve çeşitli etkinliklerle kutladı.

Zumba gösterisinin ilgiyle izlendiği kutlama programında AŞTİ’de görevli kadın personele BUGSAŞ AŞ. Genel Müdürü Metin Alkaya ile çiçek dağıtan BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç daha sonra Ankara Zabıtası’nda kadın zabıtalarla da bir araya geldi. Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak önemli sayıda kadın arkadaşımız ile mesaimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden Ankara’ya hizmet eden kadın zabıtaların şahsında tüm kadınların Kadınlar Gününü kutluyorum.”

Kadın zabıtalardan İlayda Denizhan, “Böyle özel bir günde kendimizi özel hissettik. Mesleğe ilk adımımı attığım için çok mutluyum” sözleriyle düşüncelerini paylaşırken bir başka zabıta memuru Defne Özgündüz de, “Buraya yeni başlayan zabıtalardanım. Erkeklerle aynı ve eşit şartlarda değerlendirilerek alındık. Tüm kadınların günü kutlu olsun” değerlendirmesinde bulundu. Başkent Müzisyenler Derneği üyelerinin seslendirdiği şarkılar da Ankara Zabıtası’nda gerçekleştirilen programa renk kattı.

ANKARA METROSU’NDA NOSTALJİK TREN YOLCULUĞU

Yolculardan gelen talepler üzerine Başkent’te özel günlerde vagonları özel olarak giydirecek olan EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı da “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kapsamında kadın vatmanların kullandığı metro ile Başkentlileri nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Atatürk’ün kadınlar için söylediği sözlerin ve fotoğrafların yerleştirildiği kullanımdan kaldırılan 25 yıllık Bombardier (Kanada) tren ile 8 Mart’ta kadınlar gününe özel sürüş gerçekleştiren Vatman Melike Küçkükbıçakcı, “Bu mesleği 15 yıldır aşkla yapıyorum. Bugünün adına tüm kadınları temsil ediyorum. Her işin ve zorluğun altından kadınların kalkacağına inanıyorum. Biz kadınların yapabileceği meslekleri sınırlıyorlar ama kadınlar yapamam demesinler. Bu mesleği önceden çok merak ediyordum ve gözlemliyordum. Başka metro kullanan arkadaşlarım da vardı. Bu mesleği yapmaktan da onur duyuyorum” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

‘ATEŞTE AÇAN ÇİÇEKLER’ SLOGANIYLA ANKARA İTFAİYESİ’NDE TATBİKAT

Ankara İtfaiyesi de Merkez İstasyonu’nda 18 kadın itfaiye erinin katıldığı kadınlar gününe özel tatbikat gerçekleştirdi.

Yangın söndürme tekniklerini başarıyla uygulayan kadın itfaiye erlerini tebrik eden Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “Dünya Kadınlar Günü sebebiyle teşkilatımızda küçük bir tatbikat gerçekleştirdik. ‘Ateşte açan çiçeklerimiz’ sloganıyla kadın çalışanlarımız her zaman başarılı bir çalışma sergiliyorlar” dedi.

Kadın ifaiye erleri yaptıkları görevin hayati önem taşıdığını ifade ederken, bu mesleğin kendileri için onur verici bir görev olduğunu şu sözlerle ifade ettiler:

Zeynep Başaran Zengin: “Olaylara giderken hepimiz çok heyecanlı oluyoruz. Bu meslek gurur verici bir meslek. Bir kadın istediği sürece yapamayacağı hiçbir şey yoktur.”

Asena Uygur: “İşimizin aşığıyız. Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok.”

Aleyna Tezer: “Büyüdükçe bu kadınlara yakışır meslek değil diyenlere inat daha çok itfaiyeci olmak istedim ve başardım. Birini kurtardığınız zaman gözlerinde o teşekkürü görebiliyorsunuz bu da bize yetiyor.”

ASKİ’DE “10. YIL MARŞI” İLE KARŞILAMA

ASKİ Genel Müdürlüğü de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, bünyesindeki kadın personeli mesai başlangıcında klasik müzik ve “10. Yıl Marşı” ile karşıladı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü öğrencilerinin çaldığı ‘10. Yıl Marşı’na hep birlikte eşlik eden kadın personele rozet dağıtılırken, ASKİ bünyesinde 654 kadın çalışanın bulunduğuna dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Hayatın her noktasında emeği ruhunda yaşatan kadınlarımızın emekçi kadınlar gününü kutluyorum. Bugün kutlamadan öte aslında bir anma günü. 8 Mart aslında Emekçi kadınların eşit işe eşit ücret taleplerini ortaya koydukları, hak aradıkları ve bu uğurda canlarını kaybettikleri bir gün. Canlarını kaybedenleri saygıyla anıyor, kadınlarımızın bu hak taleplerinde yanlarında olduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileriyle kutlama programına katılan Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Bige Deniz Kınıklı, “Ben Büyükşehir Belediyesinin kadın ya da erkek ayrımı yapmadan çok güzel bir şekilde çalıştığını düşünüyorum. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın da kültür ve sanata verdiği önemi düzenlediği etkinliklerden anlıyorum” derken, ASKİ AR-GE Daire Başkanı Burçin Nuriye Yılmazel, “Büyükşehir Belediyesinde kadın olmak çok kıymetli ve değerli bir duygu. Başarılı olabilmemiz için bizi destekliyorlar ve sadece bu yüzden bile teşekkürlerimizi sunuyoruz” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. ASKİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bahar Önler Görmüş ise kadınlarla bir arada olmanın anlamlı olduğuna dikkat çekerek, “Birkaç yıldır burada çalışıyorum ve ilk kez Sayın Mansur Yavaş Başkanımız geldikten sonra böyle bir etkinlik düzenlendiğine şahit oluyorum” dedi.

BURCU GÜNEŞ BAŞKENTLİ KADINLAR İÇİN SÖYLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde Başkentli kadınları ünlü sanatçı Burcu Güneş ile buluşturdu.

BELPA Buz Pateni Pisti’nde gerçekleştirilen açık hava konserinde şarkılarını Başkentli kadınlar için söyleyen Burcu Güneş, “Ankara'da olmak çok büyük bir mutluluk çok büyük bir şans böyle özel bir günde. Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘dünyadaki her şey kadınların eseridir’. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde öncelikle tüm emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum. Hepimizin çok daha adil, eşitlikçi, güzel ışığımızın ve gücümüzün çok daha arttığı günlere diyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum bu daveti için” dedi.

Konseri BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli ve çok sayıda vatandaşla birlikte izleyen BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Mansur Yavaş başkanımızdan aldığımız destek ve güçle bir hafta boyunca ‘kadın dostu bir Başkent’ olmak üzere yola çıkan Ankara'da büyük adımlarla ilerliyoruz. Biz de BELPA A.Ş. olarak 45 gün sürecek olan BELPA Kış Festivali kapsamında Burcu Güneş hanımefendi ve gençlerimiz ile bir farkındalık konserinin içerisinde olacağız. ‘Kadınsız toplum yarınsız toplum demektir’ bu mesajı da buradan vermek istiyorum.”

Dünya Kadınlar Günü’nde yağmura rağmen Burcu Güneş’in verdiği konsere yoğun ilgi gösteren Başkentliler, konsere ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

İrem Yıldırım: “Ankara’da öğrenci olmaktan çok mutluk duyuyorum özellikle etkinlikler açısından. Büyükşehir’in yaptığı etkinlik ve konserlerle çok eğleniyoruz.”

Belkize Işık: “Tatil sonrası etkinlikle karşılaşmak çok mutlu etti bizi. Daha öncede belediyenin yaptığı konserlere gitmiştik. Ankara’da öğrenci olmak bir ayrıcalık.”

Sümeyra Tekeci: “Bizim için konserler çok güzel oluyor. Pandemi döneminde evlere kapandığımız için konserler biz öğrenciler için fırsat oluyor. Burcu Güneş’i de çok seviyorum tüm kadınların da kadınlar gününü kutluyorum.”

Sudan Demir: “Güzel bir organizasyon hepimizin buna ihtiyacı vardı, uzun bir zamandır böyle etkinliklerden uzak kaldık. Güzel bir aktivite bizim için. Neşet ertaş’ın güzel bir sözü vardır ‘kadın insan, erkek ise insanoğludur’ diye… Bu nedenle kadınlar hak ettiği değeri görmelidir.”

Tuğba Çıngı: “Oğlumla beraber geldik, çok eğleniyoruz ve çok keyifliyiz. Bir kadın olarak bu ortamda güven içinde eğlenebilmek çok önemli bizim için. Hepimiz sosyalleşmeyi unutmuştuk o yüzden hepimize çok iyi geldi herkes mutlu görünüyor burada.”