Başkent'te Kahramanmaraş Dayanışma Günleri'nde son günler

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraşlı esnaflara destek olmak amacıyla düzenlediği Kahramanmaraş Dayanışma Günlerinde sona yaklaşıldı. Deprem bölgesinden gelen 100 esnafın stant açtığı ve Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen dayanışma günleri, 26 Mart Pazar Günü’ne kadar ziyarete açık olacak.

Depremden etkilenen Kahramanmaraşlı esnafa destek olmak amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinin Altınpark ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlediği Kahramanmaraş Dayanışma Günlerinde sona yaklaşıldı.

SON GÜN 26 MART PAZAR

100 depremzede esnafın; yöresel ürünlerden antikaya, baharattan giyime, dondurmadan bakır ve gümüşe kadar pek çok ürününün satışını gerçekleştirdiği dayanışma günlerine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

17 Mart’ta başlayan, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyarete açık olan dayanışma günleri 26 Mart Pazar günü sona erecek.

ABB’YE TEŞEKKÜR

Kahramanmaraş Dayanışma Günleri için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden depremzede esnaf ve onlara destek olmak için alışveriş yapmaya gelen Başkentliler duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Sıddık Can Ahlatlı (esnaf): “Çok açık ve net şunu söyleyebilirim; doğma büyüme Maraşlıyım. Orada görmediğim imkânı burada hiç tanımadığım insanlar sundu. Tekrar tekrar teşekkür ederiz.”

-Gökhan Kaynar (esnaf): “Kahramanmaraş merkezden geldim. Satışlarımız ekonomik yönden bize katkı sağlıyor. Ankara halkı çok duyarlı ve duygusal… Sadece maddi yönü olmadı. Biz burada çoğu insanla sadece dertleştik. Bize moral motivasyon oldu, ayakta durabildik… O yüzden hem Ankara halkına hem de Başkanı’mız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz.”

-Mustafa Çam (esnaf): “Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Burada olmak, satış yapmak, deprem bölgesinden çıkmak bize büyük moral oldu. Destek veren herkese çok teşekkür ederiz.”

-Çiğdem Kopal (esnaf): “Ankara Büyükşehirin bize destek amacıyla düzenlediği fuarda stant açtık. Maddi olarak destek oldu. Buraya gelmek bize moral de oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

-Gözde Nimet Sumakçıgil (esnaf): “Ekonomik yönden bu fuar resmen bir can suyu oldu. Çünkü Kahramanmaraş’ta ticaret yok oldu. Kahramanmaraş’taki o durgunluktan sonra buradaki insanlar bize büyük moral oldu. Hâl hatır sormadan kimse alışveriş bile yapmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz.”

-Hatice Yılmaztürk: “Koşa koşa destek olmak için geldik. Günlerdir çok üzgünüz. Destek için böyle bir fuarın açıldığını duyunca hemen geldik. Elimizden geldiğince alışveriş yaptık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz.”

-Gökhan Yavuz: “Depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için güzel bir fırsat. Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz.”

-Erdal Turak: “Yakınlarım da depremzede. Alışveriş yapıp, hemşehrilerimizi görmüş olduk. Çok güzel bir fuar olmuş.”