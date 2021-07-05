Başkent'te konser zamanı: Büyükşehir Parklarda ile muhteşem açılış

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte “Büyükşehir Parklarda” adlı konser programlarıyla Başkentlilere müzik ziyafeti sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkentlileri “Büyükşehir Parklarda” konser programlarıyla buluşturdu. Işın Karaca ve İsmail Altunsaray'ın verdiği açılış konserine 7’den 70’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan konser programları prestij parklarda yaz ayları boyunca devam edecek.

“Büyükşehir Parklarda”nın açılışı 3 Temmuz’da Altınpark'ta Işın Karaca, 4 Temmuz’da ise Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nda İsmail Altunsaray’ın konseriyle başladı. ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan konser programları ilgiyle izlendi.

BAŞKENTLİLER MÜZİĞE DOYACAK

Ünlü sanatçıları Başkent’te ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, amatör müzisyenlere de “Büyükşehir Parklarda” sahnesinin kapılarını açtı.

Işın Karaca’nın konserinden önce hip-hop sanatçısı Galip Şahin, İsmail Atunsaray’ın konserinden önce de Roy Grubu sahne alarak, Başkentlileri coşturdu. Uzun bir aradan sonra Ankara’da sahne almaktan mutluluk duyduğunu ve duygusal anlar yaşadığını belirten Işın Karaca, şöyle konuştu:

“Ankara benim baba toprağım. Babam Ankaralı, haliyle Ankara'da çok kez sahne aldım. Ben ve tüm ekibim 1,5 yıldır sahne almıyoruz. Bugün için o kadar çok hazırlandık, o kadar çok özendik ki... Sanata ve sanatçıya değer gösteren Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli bir geceydi. Ankara zaten olağanüstüydü.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın pandemi sürecinde amatör müzisyenlere verdiği destek ile sağladığı olanakların sanat ve sanatçı için önemli olduğunu vurgulayan sanatçı İsmail Altunsaray da düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Müzisyenler koronavirüs sürecinde çok büyük zorluklar çekti. Bununla ilgili birçok anlamlı proje oldu ama bu kadar güzel projelerle karşılaşmak gerçekten zor, bu anlamda Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Müzisyenlik çok kırılgan bir alan olduğu için en küçük sıkıntıda iptaller, ertelemeler ve böyle salgın gibi durumlarda da en son açılan sektör durumuna geldi. Böyle sıkıntılı bir süreçte sanata ve sanatçıya olan desteği için, himayesi için, korumacı tarafı için Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ederim. Biz sanatçılar doğayla iç içe, açık hava konserlerini daha çok seviyoruz.”

Başkentlilerin müziğe doyacağı konser programlarında kendilerine sunulan fırsat nedeniyle teşekkür eden Roy Grubunun Vokalisti Bilgi Vay ise, “16 aydır sahne alamıyorduk. Büyükşehir Belediyemizin önce müzisyenler için başlattığı yardımlara başvurduk, başvurumuzun durumunu öğrenmek için aradığımızda da ‘biz sahne de yapmaya başladık sanatçılar için, gelmek isterseniz buyurun gelin’ dediler. Bizler uzun zamandır müzikten bir gelir elde edemiyorduk. Bu sebeple Mansur Başkanımıza, Büyükşehir Belediyesinde bizim her türlü isteğimizi yerine getiren ve emeği geçen herkese grubum adına teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKENTLİLERDEN YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Parklarda açık hava konserlerini 7’den 70’e aileleri ile birlikte izlemeye gelen ve coşku dolu anlar yaşayan Başkentliler de müziğe hasret kaldıklarını belirterek, memnuniyetlerini şöyle ifade ettiler:

-Kürşat Akkaya: “Mansur Başkanımıza böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ediyorum. Konserleri izlemeye devam edeceğim.”

-Nur Aras: “Genç arkadaşlarımıza sahneleri açtığı için Mansur Başkana çok teşekkür ederiz. Hem genç arkadaşlarımıza bu şekilde destekte bulunmuş oldu hem de bizler eğlenmiş olduk.”

-Mahmut Uçuk: “Bu pandemi sürecinden sonra hem bizler, hem de sanatçılar için çok güzel oldu. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz.”

-Selim Can: “Konserlerin daha da yaygınlaşmasını istiyoruz.”

-Batuhan Üstünel: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalardan çok memnunum. Pandemi sürecinde evlerde canımız çok sıkılıyordu. Böyle konserlerin devamının gelmesini bekliyoruz”

-Hülya Düzgün: “Bu zorlu süreçte insanların motivasyonunu yükseltmek için çok güzel oldu. Çok memnunuz, çok güzel bir şey başardı Mansur Başkan. Çok teşekkür ediyorum.”

-Seçgin Çerkeşli: “Gerçekten de uzun bir pandemi sürecinden sonra böyle nefes almış olmak, ailemize de bize de çok iyi geldi. Mansur Yavaş başkanımıza sanatçıları halkla buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz, uzun bir aradan sonra güzel vakit geçirdik.”

-Nuh Yağcı: “Çoktandır evlerden çıkamıyoruz. Bu tür etkinlikleri özlemiştik.”

-Sudenaz Bülbül: “Böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için Mansur Başkana çok teşekkür ederiz.”

-Şerife Bülbülbül: “Pandemi döneminde depresyona girmiştik. Ankara Büyükşehir Belediyesine böyle güzel bir eğlence düzenlediği için teşekkür ederiz.”

-Ahmet Şahin: “Halk konserleri bizim için çok iyi oldu. Bir nefes aldık, biraz kendimize geldik, moral oldu. Umarım böyle devam eder.”

-Dicle Çakırsoy: “Atatürkçü, Cumhuriyetçi kadınlar olarak hep beraber buradayız. Mansur Başkanımızı çok seviyoruz.”

KONSERLER YAZ BOYU DEVAM EDECEK

Ankara’daki prestij parklarında Başkentlileri ücretsiz açık hava konserleriyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, “Büyükşehir Parklarda” konser programlarına yaz ayları boyunca devam edecek.

Birbirinden ünlü sanatçı ve müzisyenleri Başkent'te ağırlayacak olan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, hazırladığı 22 konser programı ile daha hafta sonları vatandaşlara müzik ziyafeti sunacak.