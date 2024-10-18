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Başkentte Koru Mahallesi kapalı otopark ve kent meydanına kavuştu

Başkentte Koru Mahallesi kapalı otopark ve kent meydanına kavuştu
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koru Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda başlattığı “Kapalı Otopark ve Meydan Tasarım Projesi”ni tamamladı. Ankaralılar Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumda bulunan 9 bin 653 metrekarelik boş arazide gerçekleştirilen proje ile mahalle sakinleri hem modern bir otoparka hem de çeşitli sosyal alanların yer aldığı bir kent meydanına kavuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarına ve taleplerine göre yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çankaya ilçesi Koru Mahallesi’ndeki Ankaralılar Caddesi’nde yıllardır atıl durumda bulunan boş arazide gerçekleştirilen “Kapalı Otopark ve Meydan Tasarım Projesi” tamamlandı.

“ŞEHRİMİZİN ÇEHRESİNİ GÜZELLEŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Projenin tamamlandığını sosyal medya üzerinden “Şehrimizin çehresini güzelleştirmeye, siz değerli hemşehrilerimize kaliteli yaşam alanları sunmaya devam ediyoruz” sözleriyle duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Koru Mahallesi sakinlerinin taleplerine kulak vererek, Ankaralılar Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumda bulunan 9 bin 653 metrekarelik alanı, modern bir kapalı otopark, sosyal alanlar ve ‘Park Et Devam Et’ projemizin de yer aldığı bir kent meydanına dönüştürdük. Bu proje sayesinde hemşehrilerimiz, araçlarını güvenle park edip metro ve otobüs gibi diğer toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler” ifadelerini kullandı.

12 BİN 951 METREKARE KAPALI OTOPARK

Toplamda 9 bin 653 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen projede, 12 bin 951 metrekare kapalı kullanım alanına sahip 2 katlı kapalı otopark yer aldı. 330 yakıtlı, 23 elektrikli ve 22 engelli araç kapasitesine sahip otoparkta, 2 adet asansör ile katlarda bay-bayan ve engelli tuvaletleri de yapıldı. 

MEYDANDA SOSYAL ALANLAR İNŞA EDİLDİ

Otoparkın üst kısmında yer alan kent meydanında ise 7 bin 435 metrekare sert zemin alan ve 2 bin 218 metrekare yeşil alan oluşturularak, amfi tiyatro, oturma alanları, salıncaklar, su perdeleri, süs havuzu ve büfe gibi çeşitli sosyal alanlar ile dinlenme alanları inşa edildi. Projenin tamamlanmasıyla mahalle sakinleri hem modern bir otoparka hem de çeşitli sosyal alanlar ile dinlenme alanlarının yer aldığı bir kent meydanına kavuştu.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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