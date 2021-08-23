Başkent'te kurak tarım arazileri suya kavuşuyor

Başkent ekonomisini canlandırmak için kırsal kalkınma desteklerine devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in kırsal mahallelerine sulama suyu sağlamak için yüzde 100 hibeyle tarımsal sulama borusu desteğinde bulunuyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Başkent’in 25 ilçesinde başlatılan uygulama için çiftçiler Başkent 153, Muhtar Ankara uygulaması veya dilekçe yazarak başvuruda bulunabiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı geliştirecek projelerle yerli üreticilerin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede kuraklıkla mücadele eden Başkentli çiftçilere ücretsiz tarımsal sulama borusu desteğinde bulunuyor.

YÜZDE 100 HİBE

Çiftçilerin arazilerine sulama hattı döşemesi için yüzde 100 hibeyle tarımsal sulama boruları dağıtan Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yaşanan kuraklığın çiftçilere yönelik etkilerinin en aza indirilmesini amaçlıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gelen talepler doğrultusunda tarımsal su hattı borularını kent genelinde çiftçilere ulaştırıyor.

BAŞVURULAR BAŞKENT 153, MUHTAR ANKARA UYGULAMASI YA DA DİLEKÇEYLE ALINIYOR

Arazilerine sulama hattı döşemek isteyen çiftçiler, ücretsiz olarak temin edebilecekleri su boruları için Başkent 153, Muhtar Ankara uygulaması ya da dilekçeyle başvuruda bulunabiliyor.

Çiftçilerin tarımsal amaçlı sulama borusu taleplerini değerlendirerek yerinde teknik inceleme yaptıklarını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Sulama Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Sezai Okçu, şu bilgileri verdi:

“Mansur başkanımızın talebi doğrultusunda köylülerimizin, çiftçilerimizin mağduriyetlerini ve de ihtiyaçlarını giderecek şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uygunluk durumuna göre tamamen yüzde 100 hibeyle değişik çaplardaki boruları muhtarlarımıza ve çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Ankara'nın toplam 25 ilçesini kapsayan destek uygulamamızı devam ettiriyoruz. Bu yıl kuraklık aşırı derecede kendini hissettiriyor. Su kaynakları da kıt olduğu için çiftçilerimiz için sulama çok önem arz eden bir durum. Çiftçimize verdiğimiz desteklerden dolayı çiftçilerden ve muhtarlarımızdan çok olumlu dönüşler oluyor.”

ÜRETİMİ DEVAM EDEN ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Tarımsal sulama borusu desteği sayesinde üretime devam edebildiklerini belirten Başkentli çiftçiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verdiği destek için şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Kemalettin Yıldız (Haymana Yeşilköy Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın tarım arazilerimizi suya kavuşturabilmemiz için bizlere yüzde 100 hibe ile tarımsal sulama borusu desteğinde bulunuyor. Bunun yanı sıra bize yine mısır, arpa, buğday ve mercimek tohumu desteğinde de bulundu. Bu sene çiftçinin cebinden 5 kuruş para çıkmadan çiftçimiz Mansur başkandan gelen destekle arazisini kapattı. Başkanımıza kendi adıma ve köyüm adına teşekkür ederim.”

-Mustafa Yüksel (Nallıhan Uluköy Mahalle Muhtarı): “Su boruları ve sulamayla ilgili destek almak istedik ve Ankara Büyükşehir Belediyesine müracaat ettik. Geldiler keşif yaptılar, göletimize baktılar ve uygun gördüler. Bugün de sulama borularımızı aldık. Yüzde 100 hibe desteğiyle aldığımız sulama borularını köylülerimiz ortak kullanacak.”

-Hasan Ayık (Çiftçi): “Mansur başkan geçen yıl ve bu yıl cebimizden 1 kuruş çıkmadan kırsal bölgeleri destekledi. Ben 70 yaşındayım şimdiye kadar böyle bir hizmeti kimseden görmedim.”

-İsmet Koyuncu (Çiftçi): “Baba mesleği olarak 40 yıldır tarımla uğraşıyorum. Ankara’nın son köyüyüz. Konya köyleriyle sınırız. 2 senedir kuraklıkla uğraşıyoruz. Mansur başkanımız sayesinde mesafelerin bir anlamı kalmadı. En uzak nokta da olsa bize hizmeti getiriyor, çok teşekkür ederiz ve başarılarının devamını dileriz.”