Başkent'te Kuzey Ankara tüneli yeniden trafiğe açıldı

2009 yılında yapay kayalar kullanılarak yapılan ve kullanım ömrü dolmamasına rağmen yanlış ve hatalı imalat sonucunda kayaların düşmesi nedeniyle can ve mal güvenliği sorunu oluşturan Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde bakım onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Tünelde 25 bin metreküp beton, 150 adet kiriş, 2 bin 500 ton demir, 3 bin metre kazık ve çeşitli elektrik-mekanik imalat çalışmaları gerçekleştirildi.

2009 yılında yapay kayalar kullanılarak yapılan ve kullanım ömrü dolmamasına rağmen yanlış ve hatalı imalat nedeniyle can ve mal güvenliği sorunu yaşanan Kuzey Ankara Protokol Yolu Tüneli’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışması tamamlandı. Havaalanı-Ankara istikametinde gerçekleştirilen çalışmaların da tamamlanmasının ardından yol trafiğe açılırken, tünelin her iki istikametinde gerçekleştirilen imalatlar toplam 140 milyon TL’ye mal oldu.

Tüneldeki yapay kayalar temizlenirken giriş ve çıkışları da uzatılarak daha dayanıklı ve güvenli hâle getirildi.

TOPLAM MALİYET 140 MİLYON TL

Ankara-Havaalanı istikametindeki çalışmaları 2022 yılının aralık ayında tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Havaalanı-Ankara istikametindeki ikinci etap çalışmalarına bu yıl temmuz ayında başlamıştı. Tünelin her iki etabında gerçekleştirilen çalışmalar toplamda 140 milyon TL maliyetle tamamlanırken tünelin Havaalanı-Ankara istikameti de trafiğe tekrar açıldı.