Başkent'te öğrenci olmak ayrıcalık

Başkent’te öğrenim gören öğrencilere su indiriminden ulaşıma, bisiklet yollarından indirimli abonman kartına kadar birçok konuda ekonomik yönden destek olan Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerde ilk sıcak çorba dağıtımına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden başladı.

EN GÜZEL KAHVALTI: SICAK ÇORBA

Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı Ankara’da kahvaltı imkanı olmayan üniversite öğrencileri bundan sonra Büyükşehir'in sıcak çorbasıyla güne başlayacak.

EGO Mutfağında pişirilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından dağıtımı gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek ikramına öğrenciler ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

YILBAŞINA KADAR 7 KAMPÜSTE ÇORBA DAĞITIMI BAŞLAYACAK

Hacettepe, Gazi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kampüslerinde de ücretsiz çorba dağıtımı yapılacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatlarıyla öğrencilerimizin ekonomisine ufak da olsa katkıda bulunmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak için çorba dağıtımı yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden başladığımız çorba dağıtım noktasını yılbaşına kadar Ankara genelinde 7 kampüse çıkaracağız” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Erken saatte evden çıktıkları için çoğu zaman kahvaltı yapamadıklarını belirten öğrenciler, bu hizmetten dolayı Başkan Yavaş'a teşekkür ettiler.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mürtercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Zeynep Gül, “Sabahları merkezden Esenboğa'ya geldiğimiz için çok sıkıntı çekiyoruz. Erken kalktığımız için kahvaltı yapamıyoruz. Böyle bir düşünceyi icraata geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca sabahları 1,5 saat ayakta yolculuk yapmak gerçekten zor oluyordu. 474 numaralı ekspres hat için de ayrıca teşekkür ederim” derken, Beyza Yılmaz adlı bir başka öğrenci de, “Bugün ilk çorbamızı içtik. Otobüs seferlerimiz çoğaltıldı. Güzel şeyler oluyor. Bu hizmetleri bizlere sunduğu için Mansur Başkan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara’da okumak için il dışından geldiğini söyleyen Çağrı Tali ise, “Böyle bir uygulamayı hiç beklemiyorduk. Bizim için güzel bir sürpriz oldu. Sabah okula yetişmek için kahvaltı yapma imkanımız olmuyordu. Mansur Başkan'a biz öğrencileri düşündüğü için teşekkür ederiz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

EKSPRES (DİREKT) HAT HİZMETE GİRDİ

Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ)-Saray-Ulus-Kızılay” arasında hizmet veren 474 numaralı otobüs hattı Başkan Yavaş’ın talimatıyla yeniden düzenlenerek ekspres hat (direkt) olarak seferlerine başladı.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni planlama sonrasında AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay ekspres hattında servis sayısının artırılmasıyla öğrenciler daha rahat seyahat edebilecek.