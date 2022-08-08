Başkent'te öncelik can güvenliği: ABB'den yeni ve modern yaya üst geçitleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin çeşitli noktalarında modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı; Sincan, Etimesgut, Keçiören ve Çankaya’da 8 yeni yaya üst geçidi için ihaleye çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te hem yayaların hem de sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı bu amaçla şehrin çeşitli noktalarında 8 yeni yaya üst geçidi yapımı için ihaleye çıktı.

MODERN GÖRÜNÜMLÜ ASANSÖRLÜ VE YÜRÜYEN MERDİVENLİ ÜST GEÇİTLER

Başkente geçtiğimiz yıl 9 modern görünümlü yaya üst geçidi kazandıran bu yıl da 4 tanesinin yapımına devam eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 28 Temmuz 2022 tarihinde 8 yaya üst geçidi için ihaleye çıktı.

ABB TV, Youtube Kanalı ve Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ihaleye 5 firma teklif sundu. ABB, kent genelinde ana arterler başta olmak üzere yayaların karşıdan karşıya güvenli geçişini sağlayarak araç-yaya-trafik emniyetini hedeflerken, modern görünümlü 8 yaya üst geçidine 12 adet yürüyen merdiven ve 17 asansör de yapacak.

2023’TE HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 2023’te hizmete açılması planlanan 8 yeni yaya üst geçitlerinin yapılacağı noktalar şöyle:

-Sincan İlçesi Ayaş Ankara Yolu Bulvarı 250. Sokak Kesişimi,

-Sincan İlçesi Ayaş Ankara Yolu Bulvarı Dökümcüler Sanayi Önü,

-Etimesgut İlçesi Emirler Banliyö İstasyonu Önü,

-Etimesgut İlçesi Ferda Koleji Önü,

-Etimesgut İlçesi Elvankent Banliyö İstasyonu Önü,

-Keçiören İlçesi Çaldıran Mahallesi Yavuz Sultan Selim Ortaokulu Önü,

-Keçiören İlçesi Etlik Kardeşler Cumhuriyet Ortaokulu Önü,

-Çankaya İlçesi Mevlana Bulvarı Konya Yolu Hyundai Ata Plaza Önü.