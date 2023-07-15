Başkentte parklar müzikle şenleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentlileri kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Ankara Kent Orkestrası yaz boyunca Başkentteki park ve rekreasyon alanlarında konserler verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentliler için yaza özel hazırladığı etkinliklerle 7’den 70’e her yaştan vatandaş yaz aylarını dolu dolu geçiriyor. Ankara Kent Orkestrası, yaz boyunca park ve rekreasyon alanlarında bir dizi konser etkinliğini Başkentlilerle buluşturacak. Zengin bir repertuvara sahip Ankara Kent Orkestrası, temmuz ayı boyunca Güvenpark, Altınpark, Botanik Parkı, Seğmenler Parkı ve Dikmen Vadisi’nde konserler verecek. Saat 18.00’de başlayacak etkinliklerin tarihi ve yerleri ise şöyle: -17 Temmuz Pazartesi: Güvenpark -19 Temmuz Çarşamba: Altınpark -24 Temmuz Pazartesi: Botanik Parkı -26 Temmuz Çarşamba: Seğmenler Parkı -31 Temmuz Pazartesi: Dikmen Vadisi