Başkent'te Ramazan ve bayram denetimi: Lokanta ve tatlıcılar mercek altında

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ankara Zabıtası tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin genel hijyen koşulları, gıda güvenliği, saklama ve depolama şartları ile üretim alanları titizlikle inceleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayı kapsamında ve bayram öncesinde kent genelinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Başkentlilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle pastane, tatlıcı, lokanta ve kafelerde hijyen kuralları ve ürün güvenliği detaylı şekilde inceleniyor.

GENEL HİJYEN KOŞULLARI, GIDA GÜVENLİĞİ TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Ankara Zabıtası tarafından yürütülen denetimlerde; işletmelerin genel hijyen koşulları, gıda güvenliği, saklama ve depolama şartları, fiyat ve etiket uygulamaları, üretim alanları ve gerekli belgeleri titizlikle kontrol ediliyor.

Ramazan ayında yoğunluk yaşayan işletmelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimler sıklaştırılırken, özellikle bayram tatlılarının sağlıklı koşullarda üretilip satışa sunulması için de gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.

Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.