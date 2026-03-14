  4. Başkent'te Ramazan ve bayram denetimi: Lokanta ve tatlıcılar mercek altında

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ankara Zabıtası tarafından kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin genel hijyen koşulları, gıda güvenliği, saklama ve depolama şartları ile üretim alanları titizlikle inceleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan ayı kapsamında ve bayram öncesinde kent genelinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Başkentlilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle pastane, tatlıcı, lokanta ve kafelerde hijyen kuralları ve ürün güvenliği detaylı şekilde inceleniyor.

GENEL HİJYEN KOŞULLARI, GIDA GÜVENLİĞİ TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Ankara Zabıtası tarafından yürütülen denetimlerde; işletmelerin genel hijyen koşulları, gıda güvenliği, saklama ve depolama şartları, fiyat ve etiket uygulamaları, üretim alanları ve gerekli belgeleri titizlikle kontrol ediliyor. 

Ramazan ayında yoğunluk yaşayan işletmelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimler sıklaştırılırken, özellikle bayram tatlılarının sağlıklı koşullarda üretilip satışa sunulması için de gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. 

Denetimler sırasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanıyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay açıklama: ''İstesem Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettirirdim''' Gökçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay açıklama: ''İstesem Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettirirdim''' Fenerbahçe taraftarı tesisleri bastı, ''Yönetim İstifa'' sloganları atıldı Fenerbahçe taraftarı tesisleri bastı, ''Yönetim İstifa'' sloganları atıldı Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarını sızdırdılar: Futbolculara ve ailelerine tehdit yağdı! Fenerbahçeli futbolcuların telefonlarını sızdırdılar: Futbolculara ve ailelerine tehdit yağdı! Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Evlenip anne olan güzel oyuncudan yeni dizisi öncesinde radikal imaj değişikliği Nihat Hatipoğlu’ndan genç kadının sorusuna sert tepki: ''Haramın ortağısınız!'' Nihat Hatipoğlu’ndan genç kadının sorusuna sert tepki: ''Haramın ortağısınız!'' NOW TV'nin iddialı dizisi reytinglerde yenildi, fişi çekildi... NOW TV'nin iddialı dizisi reytinglerde yenildi, fişi çekildi... Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Arkasında tarihi bir vasiyet bıraktı Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı: Arkasında tarihi bir vasiyet bıraktı Üç çocuğunun annesini vurmak isterken kendi hayatını kaybetti Üç çocuğunun annesini vurmak isterken kendi hayatını kaybetti Ankara'da park halindeki aracın içinde sır ölüm! Hortum düzeneği şoke etti Ankara'da park halindeki aracın içinde sır ölüm! Hortum düzeneği şoke etti İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi! İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahminini açıklayıp tarih verdi!
Hem sinemanın hem de televizyonların unutulmaz yapımlarının efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Hem sinemanın hem de televizyonların unutulmaz yapımlarının efsane ismi yıllar sonra ortaya çıktı Yasemin Ergene sosyal medyada linçlendi: Eleştiri sınırı aşıldı, yazılanlar hakarete dönüştü! Yasemin Ergene sosyal medyada linçlendi: Eleştiri sınırı aşıldı, yazılanlar hakarete dönüştü! 0 km elektrikli araç satın alan vatandaş isyan etti: ''6 aydır serviste yatıyor, mağdurum!'' 0 km elektrikli araç satın alan vatandaş isyan etti: ''6 aydır serviste yatıyor, mağdurum!'' AK Partili eski vekil dün kaybettiğimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın arkasından öfke kustu! AK Partili eski vekil dün kaybettiğimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın arkasından öfke kustu! Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Tatil planı yapanlara kötü haber! Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'ni özelleştirme itirafı! Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'ni özelleştirme itirafı! Baykar'ın Dev K2 kamikaze İHA'sı sürü testlerini başarıyla tamamlayıp sahaya indi! Baykar'ın Dev K2 kamikaze İHA'sı sürü testlerini başarıyla tamamlayıp sahaya indi! Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitti: Almanya'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmiş! Minik çocuğun 7 yıllık esareti çöp evde bitti: Almanya'dan kaçırılıp Türkiye'ye getirilmiş! Fatih Karagümrük Fenerbahçe'yi yıkıp geçti; Sarı-Lacivertli camia fena karıştı! Fatih Karagümrük Fenerbahçe'yi yıkıp geçti; Sarı-Lacivertli camia fena karıştı! Eski çalışan restoran zincirinin şubelerini tek tek kundakladı! Eski çalışan restoran zincirinin şubelerini tek tek kundakladı!