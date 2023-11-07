Başkent'te sürdürebilir yarınlar için EGO anket düzenleyecek

EGO Genel Müdürlüğü, “SMART Ankara Projesi” kapsamında Ankara’da Avrupa iklim ve çevre hedeflerine ulaşmak ve kent içi ulaşım problemlerini çözmek amacıyla hayata geçirilecek “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı” çerçevesinde hane halkı araştırması gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sürdürülebilir ve çevreci ulaşım sistemlerini kapsayan projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilen ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’ kapsamında, hane halkı araştırması düzenlenecek.

TÜİK TARAFINDAN BELİRLENEN HANELERDE YAPILACAK

Sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmek için toplu taşıma sistemlerini iyileştirme, bisiklet ve yürüyüş altyapısını geliştirme, trafik sıkışıklığını azaltma ve sürdürülebilir ulaşım modlarını teşvik etme hedefiyle hazırlanan bir kentsel ulaşım planı olan SMART Ankara, çevre, ekonomi ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Anket, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bilimsel yöntemlerle belirlenen hanelerde yapılacak. Hane halkı araştırması yüz yüze görüşme yöntemiyle Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel mahallelerde seçilmiş 26 bin hanede yaşayan yaklaşık 80 bin kişiyle yapılacak.

YENİ KENTSEL ULAŞIM PLANI YOLDA HEDEF 2040

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Bülent Özkan, projenin gerçekleştirilme sürecinde katılımcılık ilkesi doğrultusunda kentte yaşayan vatandaşların görüşlerinin alınacağı anket çalışması hakkında şu bilgileri verdi:

“Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje. Projenin yaralanıcısı ise EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesidir. Bu proje iki bileşenden oluşmaktadır. Bunlardan ilki Kentsel Hareketlilik Planı’nın hazırlanması, ikincisi ise daha önce başlattığımız mal alımıydı. Projemiz yaklaşık 2 yıl önce başladı ve şu anda son aşamaya gelmek üzereyiz. Ankara’nın sürdürülebilir kentsel hareket planını yapmak ve gelecek yönlü 2040 vizyonunu ortaya koyacak ulaşım modelini oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede yakın zamanda saha araştırmalarımız başlayacak. Saha araştırmaları hane halkı anketlerinden çıkacak sonuca göre Ankara’da ulaşımın daha kaliteli hale getirilmesi, daha çevreci, daha yaşanabilir bir ulaşım sisteminin tesis edilmesi düşünülmektedir.”