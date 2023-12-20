Başkent’te tarihi Ulus Hali kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi Ulus Hali’nde başlattığı kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Daha modern, hijyenik ve konforlu bir tesis hâline dönüşen tarihi yapının açılış törenine ev sahipliği yapan Mansur Yavaş, “Bütün gelişmiş ülkelerin başkentlerinde tarihi kent merkezinin özellikle korunduğunu ve bu nedenle yıkmayacağımız, tam tersine buradaki esnafı mağdur etmeden buraları tamamen yenileyeceğimiz konusunda söz vermiştik. Ankara’da ne kadar esnaf varsa en zor zamanlarında yanlarında olduk. Belediyecilik yıkmak değil onarmaktır, yaşatmaktır, darda olanın yanında olmaktır. Gerçek belediyecilik; benim anlayışıma göre budur” dedi.

Başlattığı projelerle kentin geçmişini korurken geleceğine de yatırım yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 86 yıllık tarihe sahip Ulus Hali’nde gerçekleştirdiği kapsamlı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Avusturyalı mimar Robert Oerley tarafından 1937 modern bir mimariyle tasarlanan Ulus Hali, yapılan çalışmalarla daha modern, hijyenik ve konforlu bir tesis hâline dönüştürüldü.

YAVAŞ: “ESNAFI MAĞDUR ETMEDEN BURALARI YENİLEYECEĞİMİZE SÖZ VERMİŞTİK”

Yapıldığı yıldan bu yana vatandaşların ucuz alışveriş yapabildiği Ulus Hali’nde, tarihi yapının aslına uygun olarak gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış törenine ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bugün çok önemli bir iş yapıyoruz. Seçimlerden önce sürekli olarak Ulus’tan bahsetmiştim, buraların hemen hemen hepsi yıkım tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Buraların bizler için çok önemli eserler olduğunu, bütün gelişmiş ülkelerin başkentlerinde tarihi kent merkezinin özellikle korunduğunu ve bu nedenle yıkmayacağımız, tam tersine buradaki esnafı mağdur etmeden buraları tamamen yenileyeceğimiz konusunda söz vermiştik” dedi.

“HEM TARİHİMİZİ VE KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUYACAĞIZ HEM DE ESNAFIMIZIN DAHA FAZLA KAZANMASINI SAĞLAYACAĞIZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus’ta hayata geçirdiği projelerden de bahseden Yavaş, şöyle konuştu:

“Ankara’ya yeterli miktarda turisti çekecek tarihi ve kültürel zenginliklerimiz var ama onu görecek göz lazımdı. Hayalimiz şudur; Ulus’ta trafiği yerin altına alarak 19 Mayıs Stadı’nın Gençlik Parkı’ndan itibaren insanları yürüterek Birinci Meclis ve İkinci Meclis’ten başlayarak İş Bankası Müzesi dâhil buradan Bentderesi’ne doğru yürünmesi, buradaki tarihi ve kültürel eserlerin hepsinin ortaya çıkarılması… Buradan Bentderesi’ne kadar inerek oradaki Roma Tiyatrosu’nu ve sol taraftaki Hacı Bayram’ı hep birlikte kültürel zenginlik olarak ortaya çıkaracağımızı söylemiştik. Bir taraftan da bunu Çıkrıkçılar Yokuşu ile birleştirerek, Kale ile birleştirerek daha sonra da Hamamönü’nü de dâhil edecek şekilde büyük bir bölgenin turistlerle dolu olacağını daha önce iddia etmiştik. Tamamı inşallah proje tamamlandığı zaman turist kalabalıklarıyla dolacak. Hem tarihimizi ve kültürümüzü koruyacağız hem de esnafımızın daha fazla kazanmasını sağlayacağız. Biz bunu Beypazarı’nda başardık. Şu anda oraya hala her yıl 500-600 bin turist gidiyor orada binlerce insan turizmden ekmek sağlıyor. Ankara’da bunu başaracağımızdan hiç şüphemiz yok yeter ki niyet iyi olsun gayret iyi olsun değerli hemşehrilerim yakın zamanda yaptığımız faaliyetleri sizlerle paylaşacağız. Büyük bir toplantıyla Ankara halkına hesap vereceğiz. Burası 27 milyon 100 bin liraya mal oldu.”

“BELEDİYECİLİK YIKMAK DEĞİL; ONARMAKTIR, YAŞATMAKTIR”

Esnafın her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Yavaş, “Ankara esnafımıza bu konuda güveniyorum. Gerek pandemi gerek ekonomik şartlar nedeniyle şimdiye kadar Ankara’da ne kadar esnaf varsa taksicisinden, dolmuşundan, halk otobüsünden tutun bakkalından, manavına kadar tamamen pazarcısına kadar en zor zamanında yanlarında olduk. Belediyeciliğin ne olduğunu gösterdik. Belediyecilik yıkmak değil; onarmaktır, yaşatmaktır, darda olanın yanında olmaktır. Yapılan betonlar, yollar 2-3 ay sonra unutulur ama darda olan insanın, esnafın dar gününde yanında olduğunuz zaman bu hiçbir zaman unutulmaz. Gerçek belediyecilikte benim anlayışıma göre budur. Amacımız şuydu; bir kentin tarihini, kültürünü, hafızasını yok ederseniz şuurunu hafızasını kaybetmiş bir insan nasıl gezerse o kent o hale gelir. Dolayısıyla 1937 yılında yapılan bu bina dâhil buralarda gördüğünüz binaların hepsini elden geçiriyoruz. Amaç; hem turist gelsin hem kültürümüzü koruyalım hem buradaki esnafımız daha fazla para kazansın. Hayırlı bol kazançlar diliyorum helal rızık diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖDEMİŞ: “ULUS’TA 70 YILDIR YAPILAMAYAN ÇOK ÖNEMLİ PROJELERİ BAŞLATTIK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgi veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Eski Başkanı Bekir Ödemiş ise şunları söyledi:

“Ulus Meydanı’nda 100. Yıl Çarşısı’nı Ankaralı hemşehrilerimizin kararıyla yıktık. Yaptığımız anket neticesinde yüzde 67,25 yıkılması doğrultusunda bir karar çıktı. Şimdi o çarşımızın yerine altında 2 katlı otopark, üzerine de 7 bin 850 metrekarelik nitelikli bir yeşil alan yapıyoruz. Ulus trafiğinin yer altına alınmasına ilişkin Fen İşleri Daire Başkanlığımızın hazırladığı proje Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığımız tarafından Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletildi. Önümüzdeki hafta kurul gündemine girecek. Kuruldan onaylandığı takdirde de Ulus’taki trafiğin yer altına alınması çalışmasına başlanacak. Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında 201 evin restorasyonunu bitirdik, 48 evde ise çalışmalar başlamak üzere. Buradaki vatandaşlarımızın hiçbirisini yerinden etmedik. İçinde yaşam sürerken restore ettik. Bu projemiz de ödüle layık görüldü. Hıdırlıktepe’ye ilişkin olarak da projelerimiz tamamlandı. Burası da kısa zamanda Türkiye’nin en önemli kültür, tarih ve arkeoloji havzası hâline gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın hassasiyeti ve vermiş olduğu önem doğrultusunda Ulus’ta 70 yıldır yapılamayan çok önemli projeleri başlattık.”

27 MİLYON 100 BİN LİRA MALİYETLE TAMAMLANDI

27 milyon 100 bin lira maliyetle tamamlanan yenileme çalışmaları kapsamında şu çalışmalar gerçekleştirildi:

-Yüzey ve yanal alanı yaklaşık 4500 metrekare olan çatıda, mevcutta bozuk olan alt şap zemini ve yıpranmış membranlar sökülerek alandan uzaklaştırıldı.

-Sökülen membranların altında kalan bozuk olan şap imalatı çimento esaslı harç ile tamir edilerek su yalıtım membranı serildi.

-Çatıda bulunan deforme olan oluklu sac levhalar yenileri ile değiştirildi.

-Çatıda bulunan klimalar, su yalıtımına zarar vermemesi için zemine indirildi.

-Yağmur boruları ve dereleri de yenilenerek çatıdaki su akıntı sorunu giderildi.

-Yüzey alanı yaklaşık 1972 metrekare olan andezit zemine ise granit taş parke döşendi.

-Su giderleri temizlenerek tıkanıklıklar giderilmiş ve yer süzgeçleri yenilendi.

-Orta alanda bulunan manav tezgâhları yenilenerek daha düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

-İç mekânda boya badana yapıldı.

-Elektrik tesisatı yenilendi, görsel algının daha net olması ve nesnelerin daha kolay fark edilmesi için tavandan aydınlatma yapıldı.

ESNAFTAN YENİ HALE TAM NOT

Esnaf, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek şunları söyledi:

-İsmail Çetinren: “Tam eski hâline geldi. Geniş yolu kapalıydı.”

-Ömer Öztürk: “Bu kadar da beklemiyorduk ama mükemmel olmuş. Vatandaşlar rahat rahat alışveriş yapabilecek.”

-Mehmet Yüksel: “Ben çiftçiyim aynı zamanda. Bize her sene 2 ton buğday veriyor, mercimek veriyor, mazot veriyor bedavaya mal veriyor. Kazandığını geri vatandaşa veriyor. Helal olsun Mansur Başkan’a. Halin yüz yıllık senelik mazisi var çiçek gibi oldu. Eski hali berbattı, yenisi harika olmuş. Daha fazla müşteri gelebilecek.”

-Murtaza Durgun: “Tertemiz oldu vatandaş rahatça gelip gider buraya. Esnaf eskiden çok sıkıntı çekti. Şimdi çok geniş yaptılar sağ olsunlar.”

-Kurtuluş Yolcu: “Mansur Başkan’dan başkası buraya el atmadı. Hali çok güzel yaptı. Temiz ortam temiz insanlar vatandaş gelecek. Yüz yıllık tarihe el atıldı.”

-Sefer Yurttaş: “Ulus Hali yıllardır Ankara halkına hizmet veriyor. Atatürk tarafından yapılmıştır. Mansur Yavaş bu hali en güzel özelliğine ve güzelliğine kavuşturdu.”