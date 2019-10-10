Başkent'te tıkanan dere yatakları temizleniyor

Ekipler, bu çalışmanın yanı sıra, olası tıkanma ve sel taşkınlarının önüne geçmek amacıyla Başkent’teki diğer dere yataklarında da temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE BOYUNCA TEMİZLİK

Yavrucak Mahallesi ile Veli Himmetli Mahallesi arasında yaklaşık 10 kilometrelik dere hattı üzerinde temizlik yapan ekipler, mevcut dere yatağını 4-5 metre de genişletiyor.

Kent genelinde tüm birimleriyle su taşkınlarıyla mücadeleyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışların neden olduğu sel sularının dere yataklarına taşıdığı toprağı temizleyerek, olası yeni taşkınların da önüne geçiyor.