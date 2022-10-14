Başkent'te TOGO Kuleleri davası sürerken Cumhur İttifakı imar affı istedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak inşaat nedeniyle yıkım kararı aldığı TOGO Kuleleri'nin davası sürerken Cumhur İttifakı üyesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından imar affı yasa teklifi verildiği öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak inşaat nedeniyle yıkım kararı aldığı TOGO Kuleleri'nin davası sürerken, Cumhur İttifakı üyesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye "imar affı yasa teklifi" verdi.

Destici tarafından TBMM'ye sunulan yasa teklifi 11 Ekim 2022 tarihinde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'na geldi.

Mustafa Destici tarafından sunulan kanun teklifiyle 30 Temmuz 2022 tarihinden önce ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılmış yapılar için imar barışı düzenlemesi uygulanması istendi.

3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi'nde yapılacak değişiklikle imar barışı düzenlemesinin ardından yapı kayıt belgesi bedelinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenecek şekilde belirlenmesi teklif edildi.

Ayrıca, ilk barışı uygulamasında yanlış beyan nedeniyle iptal edilen yapı kayıt belgeleri nedeniyle başlatılan idari işlemlerin ve para cezalarının iptali istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak inşaat nedeniyle yıkım kararı aldığı TOGO Kuleleri'nin davası sürerken Cumhur İttifakı üyesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından imar affı yasa teklifi verildiği öğrenildi. pic.twitter.com/rWgjNBOIw5 — Büyükşehir Çalışıyor (@tcbuyuksehir) October 14, 2022

GEREKÇEDEN

BBP Genel Başkanı Destici, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

BU KADAR YAKIN TARİHLERDE İMAR AFFI OLUR MU?

İktidar, 2018 yılında, 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla imar barışı düzenlemesini hayata geçirmişti.

Yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az yüzde 25’inin yatırılması gereken uygulamada, geri kalan ödeme için verilen süre ise 31 Aralık 2019'da sona erdi.