Başkent'te uyuşturucuyla mücadele için Özgür Köy Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel arasında imzalanan protokolle iki kurum uyuşturucu madde bağımlılarının sosyal hayata kazandırılması için “Özgür Köy Projesi”ni hayata geçirecek. Geçmiş dönemde yapılan ancak kullanılmayan Temelli Rehabilitasyon Merkezi aktif hale getirilerek, kurulacak atölyelerde uyuşturucu madde bağımlıları hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Toplum sağlığını önceleyen projelere imza atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Lokman Hekim Üniversitesi ile ‘Alkol ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Özgür Köy Projesi’ için ortak çalışma kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel tarafından imzalanan protokolle Başkent’te uyuşturucu maddeyle mücadele edilecek.

UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI TOPLUMA KAZANDIRILACAK

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklamalarda bulunan Başkan Yavaş, toplum sağlığının korunması gerektiğine vurgu yaparak, merkezin önemli bir rol üstleneceğine şu sözlerle dikkat çekti:

“Toplum sağlığı bizim için her şeyden önemli. Geçmiş dönemde inşa edilen ama kullanılmayan Temelli Tesisi için Lokman Hekim Üniversitesi ile protokol imzaladık. Özgür Köy Projesi sayesinde uyuşturucu bağımlılığına karşı el ele verip etkin bir şekilde mücadele edeceğiz.”

Protokol imza törenine Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Lokman Hekim Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmet Şahin ve bölüm dekanları da katılırken, protokol kapsamında geçmiş dönemlerde inşaatı tamamlanan ancak atıl durumdaki Büyükşehir Belediyesine ait Temelli Rehabilitasyon Merkezi, uyuşturucu maddeyle mücadele edenlere kapılarını açacak.

Uyuşturucu madde kullanan vatandaşların topluma kazandırılması ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla ‘Özgür Köy Projesi’ hayata geçirilecek. Alkol ve madde bağımlılığının neden olduğu fiziksel, ruhsal ve sosyal sorunlarla mücadele için gerekli tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi için merkez 25 yıl süreyle ortak proje kapsamında işletilecek.

HOBİ ÇALIŞMALARINA VE MESLEKİ FAALİYETLERE YER VERİLECEK

Temelli Rehabilitasyon Merkezi’nde arındırıcı tedavi gören vatandaşların sosyal hayata uyum ve rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik çalışmalar yürütülecek.

Başkan Yavaş’ın Başkent’te üniversitelerle birçok alanda iş birliği yapılması ve ortak akıl ilkesiyle çalışılması yönündeki açıklamalarının ardından imzalanan protokol ile Lokman Hekim Üniversitesi’nin işleteceği Temelli Özgür Köy Merkezi’nde, uyum sürecindeki bireyler kurulacak atölyelerde ilgi alanlarına göre çeşitli hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilecek.

Özgür Köy Merkezi’nde ayrıca üniversitenin görevlendirdiği yöneticiye bağlı olarak tıp doktoru, psikiyatrist, psikolog ya da sosyal hizmet uzmanı da bulundurulacak.

TEMELLİ ÖZGÜR KÖY MERKEZİ 20 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Büyükşehir Belediyesi, amacına uygun olarak yoksul ve kimsesiz bağımlı bireyler için de Temelli Özgür Köy Merkezi’nin toplam kapasitesinin yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde talepte bulunabilecek.

20 bin 485 metrekarelik alana sahip olan merkezin ihtiyaç halinde proje alanının yeni inşaatlarla genişletilmesi Büyükşehir Belediyesinin kontrolünde olacak.