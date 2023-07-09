Başkent'te Yaz Konserleri Merve Özbey ile başladı

Yaz aylarında Başkentlileri ücretsiz kültür sanat etkinlikleri ile buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesinin ‘Yaz Konserleri’ başladı. Başkentlilerin yaz akşamlarını renklendirecek konser serisinin ilk konuğu sevilen sanatçı Merve Özbey oldu. Altınpark’ta düzenlenen konsere Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yaz Konserleri’ başladı. Türk pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey, düzenlenen ilk konserde en güzel şarkılarını Başkentliler için seslendirdi.

ALTINPARK DOLDU TAŞTI

Altınpark’ta sevenleriyle buluşan Merve Özbey kendisini dinlemeye gelen binlerce Başkentliye unutulmaz bir akşam yaşattı. Zaman zaman etkisini hızlandıran yağmura aldırış etmeden Özbey’in şarkılarına eşlik eden hayranları keyifli bir gece geçirdiler.

ABB, kentin dört bir tarafında bulunan park ve rekreasyon alanlarında düzenleyeceği ve ünlü sanatçıların katılacağı konser programlarına yaz boyunca devam edecek.

BAŞKENTLİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Sevdikleri sanatçıyı izlemeye gelen Başkentliler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Öztek: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan sonra kültür etkinlikleri konusunda Ankara çok gelişti. Geçen seneden beri devam eden konserlerden dolayı çok memnunuz.”

-Ahmet Arda Turan: “Bu güzel etkinliklerle bizleri buluşturduğu için Mansur Başkan’a teşekkür ederim. İnşallah daha güzel etkinlikler olur.”

-Ömer Faruk Üstün: “Yaz konserleri başladı artık. Belediye bünyesinde bu organizasyonlar devam ederse ben de gelmeye devam ederim. Büyükşehir Belediyesine ve Mansur Başkan’ıma teşekkür ediyorum. Bu konserlerin devamı gelirse biz de halk olarak gelmeye devam edeceğiz.”

-Zeynep Korkut: “Konserlere ücret ödemeyi seven birisi değilim. Bu yüzden çok güzel bir uygulama.”

-Enes Demir: “Bu konserler çok güzel oldu. Devamı da gelirse mutlu oluruz.”

-Özlem Melek: “Buraya eğlenmeye geldik. Gençler için bu konserlerin düzenlenmesi çok iyi oldu.”

-Armağan Çetin: “Yaz konserleri başladı, çok güzel vakit geçiriyoruz. Güzel bir festival, sıkılmıyoruz, eğleniyoruz.”

-Yiğithan Horuz: “Merve Özbey’i çok seviyorum. Onu dinlemeye geldim.”

-Sıla Arar: “Keyifliyiz, eğleniyoruz. Konserlerin devamını bekliyoruz.”