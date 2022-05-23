Başkent'te yerli üreticiye destek devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı önceleyen desteklerle hem Başkent’in hem de ülke ekonomisinin canlandırılmasına katkı sağlıyor.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesini ( domates, biber ve patlıcan) Başkentli üreticilere dağıtmaya başladı.

YÜZDE 75’İ HİBE YÜZDE 25’İ ÇİFTÇİ KATKI PAYLI

Yüzde 75’i hibe yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 25 ilçede sebze fidesi desteği sağlayacaklarını açıklayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Orman Endüstri Mühendisi Endercan Ulamış, “2022 yılı sebze fidesi desteğimize Ayaş ilçesinden başladık. Toplam 25 ilçemizde 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini dağıtacağız” dedi.

Başkentli çiftçilerin ekonomisine de katkı sağlayan sebze fidesi desteğine Ayaş ilçesinden sonra Beypazarı ile devam edilirken, bu destekten yararlanan yerli üreticiler memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Mehmet Keskin: “Bu desteklerin üreticiden çok tüketiciye faydası var. Bu destekler olmasa daha az ekim olacakken bu sayede daha fazla ekim yapabiliyoruz. Üretimin daha bol olmasına da sebep oluyor. 30 yıldır çiftçiyim bu destekler çok güzel geldi.”

-Muhsin Aslan: “3 senedir fide, nohut, gübre gibi çok fazla destekten yararlanıyoruz. Tarlalarımıza, bütçemize her türlü desteği var. Bu kadar ekemezdik, teşekkür ediyoruz.”

-Osman Uğur: “45 yıldır çiftçiyim, daha önce böyle destekler olmadı. Bu desteklerin bize çok büyük faydası var, yükümüz hafifliyor. Fide paralarını ödeyemiyorduk. Maddi manevi çok büyük destekler bunlar.”

-Aziz Şahin: “15 yaşından beri çiftçilikle uğraşıyorum. Büyükşehir tohumumuzu, fidemizi veriyor sağ olsun.”

-Mustafa Koç: “30 senedir çiftçiyim. Bu desteklerin çok katkısı var. İçinde bulunduğumuz ortam belli her şey pahalı ama bu destek ilaç gibi geldi.”

-Samet Dinçeray: “Gübre, tohum, fide hepsinden yararlandık. Üreticiye yardımı oluyor ama aslında tüketiciye de faydası büyük. Ucuza ulaşmasını sağlıyor, üretici ne kadar fazla üretirse daha uygun fiyata satılır.”

-Halil İbrahim Köksal: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı hızlandırmak için çiftçilere vermiş olduğu desteklerden dolayı çok mutluyum. Böyle hizmetler Türkiye’de daha önce yaşanmadı ilçe belediyeleri de inşallah böyle bir hizmet yapar. Sebze fidesi desteği olmasaydı bu sene tarlamıza ekim yapamayacaktık, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

-Ömer Aktaş: “Milletin sebze fidesi alacak parası kalmadı ben 2 bin tane fide aldım bunları dışarıdan almaya kalksam çok daha pahalı olacaktı, yapılan bu hizmet unutulmaz bir şey Başkanımızın çiftçiye çok desteği oldu.’’

-Muhittin Türkoğlu: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız çiftçiye her zaman yardım ediyor. Sebze fidesi dağıtımı bizler için çok önemli. Büyükşehir Belediyesinin mazot, tohum ve gübre desteğinden de faydalandım. Bu hizmetler olmasaydı ürünleri paramızla alacaktık, maliyetlerimiz de azaldı.’’

-Havva Metin: ‘‘Bugün 3 bin tane fide aldım. Başkanımızdan Allah razı olsun.’’

-Ercan Ulus: “Piyasaya göre daha uygun fiyatla alıyoruz, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bütün hizmetlerden faydalandım.’’

-Selahattin Tiftik: ‘‘Sebze fidesi desteği için geldim daha önce de gübre olsun arpa olsun bir çok hizmetten yararlandım, bizlere verdiği desteklerden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

-Kazım Uslu (Beypazarı Kabaca Mahalle Muhtarı): ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetler çok anlamlı gerçekten, herkes faydalanıyor. Teşekkür ediyorum Başkanımıza.’’

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 28 Mayıs 2022 tarihine kadar 25 ilçenin tamamında sebze fidesi dağıtımına devam edecek.