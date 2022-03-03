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Başkent'te yollar açık: 4 bini aşkın ABB personeli sahada

Başkent'te yollar açık: 4 bini aşkın ABB personeli sahada

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te yeniden başlayan yoğun kar yağışı üzerine teyakkuza geçti. Gece geç saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için 4 bin 230 personel ve bin 229 araçla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

    Ankara’da gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle teyakkuza geçti.

     Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri bilgilendirerek, “Sorumluluk alanımızda bulunan bütün yollar trafiğe açıktır. Evinize, işinize rahatça gidebilirsiniz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımızı ‘kartakip.ankara.com.tr’ adresimizden canlı olarak izleyebilirsiniz”  dedi.

 TÜM ANA ARTERLER AÇIK

      Kar yağışının ulaşıma ve gündelik hayata olumsuz etkilerine karşı harekete geçen Büyükşehir ekipleri 25 ilçede öncelikli olarak hastane önleri, ana arterler ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Başkent’in tüm caddeleri ve bulvarlarında yollar açık kaldı.

      ABB ekiplerinin 7/24 karla mücadele mesaisi verdiği Başkent’te 4 bin 230 personel, bin 229 araçla buzlanma ve donma riskine karşı sahada çalışmalarını sürdürüyor.

    Sosyal medya hesapları üzerinden ve led ekranlardan sürücülere kış lastiği takmaları konusunda uyarılarda bulunmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi ayrıca yaz lastiği ile trafiğe çıkan ve yolda kalan sürücülere de destek veriyor.

Etiketler abb mansur yavaş ankara büyükşehir belediyesi
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