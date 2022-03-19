Başkent'te Zafer ve Şehitler için anma programları

Başkent Ankara da “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü”nün 107. yıl dönümünde çeşitli programlara ev sahipliği yaptı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Başkent Ankara’da çeşitli anma programları düzenlendi. Anıtkabir ziyareti ile başlayan programlar Cebeci Askeri Şehitliği’nde düzenlenen törenle devam etti. AŞTİ ve Ankara Metrosu’nda Çanakkale şehitleri için şiirler ve marşlar okunurken kahramanların tiyatral gösterisi de Başkentlilerden yoğun ilgi gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi “Mektuplarla Çanakkale Destanı” adlı oratoryoya ev sahipliği yaparak Çanakkale ruhunu ölümsüzleştirdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berkay Gökçınar’ın aralarında bulunduğu devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile başlayan anma programları, Cebeci Askeri Şehitliği’nde düzenlenen törenle devam etti.

Cebeci Askeri Şehitliği’nde tüm şehitler saygı atışı ve dualarla anılırken törene şehit yakınları ve gaziler ile Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sercan Çığgın, 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da katıldı.

AŞTİ’DE DE ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ İÇİN ANMA ETKİNLİĞİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından AŞTİ’de düzenlenen anma etkinliğinde de Çanakkale şehitleri için şiirler ve türküler okundu.

BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya ile gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı anma etkinliğine Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte vatandaşlara muharebe sırasında kahraman askerlerin yemek listesinde bulunan kuru üzüm hoşafı ve ekmek ikram edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Mustafa Tunç, “Amacımız Başkent’te Çanakkale ruhunu yaşatmak, yansıtmak. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle yad ediyoruz” dedi.

BUGSAŞ da Ankara’dan Çanakkale’ye sefer yapan otobüsleri Türk bayraklarıyla uğurladı. BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya da düşüncelerini, “AŞTİ’de etkinliklerimize katılan ve yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün hüznü ve coşkuyu aynı anda yaşıyoruz. Vatan toprağımızın her karışı çok değerli. Milletçe yapılan bu fedakârlığı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız” sözleriyle dile getirdi.

Sevincin ve hüznün bir arada yaşandığı etkinliğe katılan vatandaşlar ise duygulandıklarını belirterek, anma etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-İsmail Yalçın (Kıbrıs Gazisi): “Bugün Türk Milleti’nin Çanakkale ile birlikte diriliş günüdür. Çok heyecanlıyım ve hüzünlüyüm. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

-Ahmet Furkan Bektaş (Gazi): “18 Mart gibi önemli bir günde burada olmaktan çok mutluyuz. Bugün Türkiye’miz için çok önemli bir gün. İsimsiz ve kimliksiz şehitlerimiz için de buradayız ne mutlu bize.”

- Ahmet Küçük (Kıbrıs Gazisi): “Bu vatanı canlarıyla kanlarıyla vatan yapan gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız. Ayrıca Büyükşehir Belediyemize de böyle bir anma programı düzenlediği için çok teşekkür ederiz.”

Polatlı Aile Yaşam Merkezi tarafından Polatlı Meydanı’nda gazi dernekleri üyeleri ve vatandaşların katılımıyla anma programı düzenlenirken vatandaşlara da üzüm hoşafı ve ekmek ikramı yapıldı.

Elvankent Aile Yaşam Merkezi üyelerinin Çanakkale şehitleri için özel olarak hazırladığı tiyatro gösterisi ise büyük beğeni topladı.

KIZILAY METROSU’NDA ÇANAKKALE TÜRKÜLERİ ÇALINDI

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Kızılay Metro İstasyonu’nda da bir anma programı düzenledi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan anma programında Çanakkale şehitleri için şiirler okunurken; Seyit Onbaşı, Şerife Bacı ve bir askerin temsil edildiği canlı heykel gösterisi izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, “Buradaki etkinliği Kadın Lokalleri üyelerimizin kurduğu tiyatro toplulukları hazırladı. Umarız vatandaşlarımız beğenmiştir” diye konuştu. EGO Genel Müdürlüğü ise Ankara Metrosu’nda vatandaşları Çanakkale Türküleri ve anonslarla karşıladı.

“MEKTUPLARLA ÇANAKKALE DESTANI” ORATORYOSU

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da Gençlik Parkı Büyük Sahne’de “Mektuplarla Çanakkale Destanı” adlı oratoryoya ev sahipliği yaptı.

ABB Başkent Tiyatroları oyuncuları ve Kent Orkestrası; Aylin Tez’in yönetmenliğini, Kemal Günüç’ün orkestra şefliğini üstlendiği oratoryoda Çanakkale şehitlerinin mektuplarından kesitler seslendirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt’un da katıldığı ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen oratoryoya Başkentliler yoğun ilgi gösterirken duygu dolu anlar yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Kalesi’nde kentin birçok noktasından görülebilen ışıklandırma çalışmasını da gerçekleştirdi.