Başkent'teki jeopark alanları için çalışmalar hızla devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan Başkentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkarken bir yandan da kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı pandemi nedeniyle ara verdiği Ankara’da jeopark alanlarının oluşturulması çalışmalarına tekrar başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin turizm potansiyeline sahip alanlarını gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ile imzaladığı “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Jeopark Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi” protokolü kapsamında pandemi nedeniyle ara verdiği çalışmalara tekrar başladı.

Yapılacak çalışmalarla; Ankara’da bulunan dünyanın jeolojik geçmişindeki çok önemli bir olayı ya da belli bir zaman aralığını temsil eden, bu özellikleriyle yerkürenin uzun geçmişi için kanıt durumunda olan kaya topluluğu, fosil, mineral, yapı, mağara ya da şelale gibi jeolojik miras niteliğindeki oluşumların belirlenerek, turizme kazandırılması amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR İÇİN BİLİM KURULU OLUŞTURULDU

Çalışmalar kapsamında Kızılcahamam ve Çamlıdere’de belirlenen alanlar içerisinde yer alan jeositler tespit edilecek ve Avrupa Jeolojik Koruma Kurumu kriterleri çerçevesinde raporlar hazırlanacak. Belirlenen bu yapıları içine alan jeoparkların oluşturulması ile UNESCO Global Jeopark ağına alınması için gerekli çalışmalar yapılacak.

Çalışmaları yürütmek amacıyla Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Doç. Dr. İbrahim Sönmez Sayılı, Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Prof. Dr. Veysel Işık ve Prof. Dr. Şükran Şahin’in yer aldığı bir Bilim Kurulu oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi ve JMO’nun yapacağı bu çalışmaların ardından Ankara, Manisa’da bulunan Kula UNESCO Küresel Jeoparkı’nın ardından Türkiye’deki ikinci jeopark alanına sahip olacak.