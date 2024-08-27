BASKİ; 60 liraya mal ettiği suyu vatandaşa 36 liradan ulaştıracak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) Genel Kurulu Ağustos Ayı Olağanüstü Toplantısı’nda, alınan kararla su satış tarifelerinde düzenlemeler yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın başkanlığında gerçekleştirilen BASKİ Olağanüstü Genel Kurulu’nda 2023 ile 2024 yılları kıyaslandığında; personel giderlerinde yüzde 152, yakıt giderlerinde yüzde 97, enerji giderlerinde yüzde 39, kullanılan kimyasallarda yüzde 60, çeşitli borular, pompalar ve vanalara yüzde 70 olmak üzere gider artışından dolayı meclis üyelerinin oy çokluğuyla su satış fiyatında yüzde 58,9 artış yapıldı. Önceki dönemlerden kalan biriken cari borçlar ve kredi maliyetlerinin karşılanması ihtiyacının da etken olduğu artış sonrasında suyun birimini 60,57 liraya mal eden BASKİ, vatandaşın ödeme güçlüğü çekmesinin önüne geçmek amacıyla 36 liradan satışa sunacak.

“GEÇMİŞTEN GELEN ÇOK CİDDİ BORÇLARIMIZ VAR”

Genel Kurul’da; altyapısında çok ciddi problemlerin yaşandığı, yıllardır arıtmalarına dokunulmamış ve özellikle ikinci kademe genişleme ünitelerinin yapılmadığı bir coğrafyada yaşadığımızın altını çizen BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk “Özellikle sudaki yüzde 70’lere varan kayıp kaçağın önüne geçmek adına buralarda ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. 2023 ile 2024’teki oranları kıyasladığımızda tüm harcama kalemlerinde büyük artışlar söz konusu. Bunları karşılamak adına mevcut su fiyatlamalarında bazı ayarlamalar yapmamız kaçınılmaz ki bu şehre hizmetleri rahatlıkla sunabilelim. Geçmişten gelen çok ciddi borçlarımız var. Bugün, BASKİ’nin Temmuz itibariyle borç tablosuna baktığınızda 5 milyar 871 milyon TL gibi bir borç var karşımızda. Geçen yıl suyun bize bir de maliyeti var. Bu maliyeti biz yüzde 51 kar oranı koyarak oluşturuyoruz ama biz kar oranını koymadan maliyeti üzerinden hesap yaparak bir fiyat oluşturmaya çalıştık. Şöyle ki; 2023’te bakıyoruz toplam sarfiyata ve bunun karşısında harcanan tutarlara bakıyoruz, 35 liraya satılması gereken bir su var, 2024’te 60,57 bu rakam.” dedi.

SUYUN BİRİM MALİYETİ 60 TL SATIŞI 36 TL OLARAK BELİRLENDİ

Bütçelerinin ana gelir kaynağının su satışından elde edilen gelirler olduğunu ifade eden Erdoğan Öztürk “Şu an 22,60’a satıyoruz. Biz, 60 liradan vazgeçtik. Yüzde 60’ı baz alarak hesapladığımızda 36 lira gibi bir rakam çıktı. Biz ortalama 22.60 liraya satıyoruz. Bu 36 lirayı yakalamak adına yüzde 58,9 oranında bir fiyat artışı gerekliliği var. Sorunlarımızı bu rakam tamamen çözmez ama pansuman niteliğinde olacak. Biz kurum içinde çoğu anlamda tasarruf tedbirlerini oluşturduk. Büyükşehir’in de bize gelir-gider farkında yaşanan açığı kapatmak adına ciddi katkısı var. Şöyle bir örnek vereyim; aylık gelirimiz 160-170 milyonlara yaklaşıyor. Sabit giderimiz her ay 270 milyon civarında. Büyükşehir bazı şeyleri sübvanse etmeyecek olsa bu kurumun çarklarını döndürme şansı sıfır.” şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM İÇİN ŞEREF SÖZÜ

Önceki dönemde milyarlarca lira borçlanılıp; 50 yıllık sulama kanallarının, arıtmaların yapılmadığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Şerefimiz üzerine söz veriyoruz, biz bunu çözeceğiz.” diyerek devamında şöyle konuştu:

“Bakın şunu söyleyeyim; bir kere 2014 yılında devir borcu 437 milyon lira. Bunun 195 milyonu CHP’li belediyelerin dediler ama bunun içinde Erdek de var. Aynı zamanda 2022’de aynı zammın daha da fazlasını yüzde 60 olarak yapmışlar. Bir de üstüne 6 kere kredi almışlar. Biz, BASKİ’ye bir kere kredi almadık. BASKİ’nin açmaza düşmesinin sebebi; yaptıkları zamlar, yapmadıkları yatırımlar. Ben bu millete 4 ay boyunca yüzde 15 indirim yaptım diye uykunuz kaçtıysa, kaçsın arkadaş. En azından yaptık, hepsi burada.

YÜZDE 70 KAYIP KAÇAK, GEÇMİŞ YÖNETİMİN BİZE BIRAKTIĞI AYIBIDIR

Arkadaşlar 2022’den beri 6 kez kredi çekmişsiniz. Peki, ben soruyorum ne yaptınız bu parayı? Yazık değil mi bu millete? Altyapı yok, körfezde arıtma yok. Yüzde 70 ile Türkiye’de 1. sırada olan kayıp kaçak, geçmiş dönem yönetiminin bize bıraktığı ayıbıdır. Ama biz de bunu çözeceğiz söz veriyorum. Ama nasıl çözeceğiz? İşte, sizler gibi meclis üyelerimizle. Biz beraberiz ama siz de yardım edeceksiniz birlikte çözeceğiz. Ne demek suyun yüzde 70’ini sokağa atmak. Sorunun sebebi olanlar çözüm zaten bulamaz. Bugüne kadar Balıkesir’deki 32 arıtmanın bir tanesi dışında hiçbirinin ikinci kademesine genişleme ünitesi yapılmamış. Kim yapmış 2017’de? Allah rahmet eylesin Edip abi yapmış. O da olmasa hiç yapılan bir şey yok. Ne yaptınız bu parayı? Mesela ben hakikaten merak ediyorum, Biz bunu çözmeye yola çıktık, sizlerle beraber çözeceğiz. Elinizi vicdanınıza koyun.

SULAMA KANALLARI SÜZGECE DÖNMÜŞ

Hatlar 70 yıllığa yakın, depolar 35 yıllık. Körfezde arıtmalar artık ömrünü doldurmuş. Biz isale hattını başlattık, devamını da getireceğiz. Sulama kanalları süzgece dönmüş. Biz bu sene ayda en az 120 milyon lira belediyenin bütçesinden BASKİ’ye sübvanse yapılıyor. Bizim bunu ödeyip üstüne de bu kadar yatırım yapmamız lazım. Bakın sulama hatlarını değiştirmemiz lazım. Bakın yıl 2024, bu memleketti 20 yıldır yönetiyorlar. 400 kilometre asbestli boru yani zehir saçan boru var. Biz bunları değiştireceğiz. Şehrin merkezinde yağmur yağıyor, sular taşıyor. Millet gölde gidiyor. Yağmur yağsa diyeceksiniz ki ‘Ahmet Akın yaptı.’ Öyle yağma yok. Sizin yapamadıklarınızı yapmaktır bizim borcumuz, söz veriyorum. Hem de yaparken sizi de alkışlayacaklar çünkü destek verdiğiniz için.

MİLLET BİZE YETKİYİ VERDİ

Yaz dönemi suda yüzde 15 indirim yaptım. Ne olacak yaparız, ne güzel. Bu memlekette yüzde 15 indirim yaptık. Sevinmeniz lazım, yani buradan bir şey bulup çıkarmayın. Siz, 200 defadan fazla kamu ihale yasasını değiştiren bir partisiniz. Artı 18 defa milli eğitim müfredatını değiştirdiniz. Onun için müsaade edin, millet bize yetkiyi verdi. Benim buradaki en büyük hedefim vatandaşımızı mağdur etmek değil, vatandaşımızın da ihtiyaç sahibi olanlara zaten biz gerekli desteği vereceğiz. Bu işin; CHP’si, MHP’si, İYİ Parti’si yok. Ben iş yapmak istiyorum ve yapacağız da, yapıyoruz da. Sizlerle birlikte yapacağız, kurdeleyi de birlikte keseceğiz.

BU PARA ŞİMDİ BİZDE OLSA BİZ BUNLARI ÇÖZERDİK

BASKİ gibi bir kurum öyle büyük bir borç altına sokulmuş ki tek gelir kalemi fatura tahsilatı olan BASKİ’nin; personel, elektrik, araç, yakıt ve benzeri harcamaları yapmasa dahi bu borcu ödemesi 40 aya yakın sürüyor. Bakın bu parayla doğru bir bütçeyi yönetebilseydik. Planlamayı yapsaydık zamanında körfez hattındaki altyapı sorunlarının büyük bir bölümü giderilebilirdi. Körfez de bugün su sorunu yaşamazdı. Ne yazık ki plansız bir bütçe yönetilmiş ki size bu borçlanmanın da nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. 2022 yılının Haziran ayında suya yüzde 60 zam yapılıyor. Yüzde 60’lık zam ile yetinilmeyip aynı dönem içinde başlayıp 2023’ün 11. ayına kadar özel bankalardan 6 adet faizle birlikte 3 milyar 641 milyon liralık kredi kullanılıyor. Akıl alır gibi değil. İnanın bu para şimdi bizde olsa biz bunları çözerdik. Ama yine de bulacağız bu parayı; Edremit’in de, Ayvalık’ın da Gömeç’in de Burhaniye’nin de bütün bu su, arıtma sorununu çözeceğiz.

FİYAT ARTIŞININ ANA SEBEPLERİ; CARİ BORÇLAR VE KREDİ MALİYETLERİ

Bugün fiyat artışı yapmamızın ana sebebi; biriken cari borçlar ve kredi maliyetlerinin karşılanması çabasıdır. Ben bunları çözmek için ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız mahcup durumda kalmasınlar diye biliyorsunuz ‘10 Numara Yakın Kart’ diye bir projemiz vardı. Onu hayata geçirdik hatta kartlar basıldı. Bu kartlar dağıtılacak ve ihtiyaç sahiplerine bunlar nakdi olarak yatırılacak. Dört aylık bir görev sürecinde Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde içme suyu terfi hattı inşaat projesinin temelini attık. 8 kilometrelik 8 bin 26 metre hat çalışmasını başlattık, hatta bitmek üzere. 10 yılda 18 kuyu açmışken dört ayda biz 5 kuyu açtık ve su kaynağını bulduk. Kurum içerisinde tasarruf tedbirlerimizi aldık. Birileri beni tanımayanlar, benim bu memlekette yıllarca milletvekilliği yaptığımı unutanlar, benim üzerimden prim yapmaya çalışanlar ki sevdiğim insanlar maalesef; demişler ki ‘Ahmet Akın kaçıyor.’ Ne kaçması? Biz bu memleketin yüzde 50’sinden fazlasının oyunu aldık. Burada memleketin en çok oyunu alan kişi olarak karşınızdayım. Bir hatam olur çıkar özür dilerim, yapmam gerekeni de aslan gibi yaparım.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZIN SU İHTİYACINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ

Tüm kanalizasyon idarelerinde olduğu gibi BASKİ’nin de yönettiği hizmetlerin en önemli unsurları su ve atık su. 2560 sayılı kanunda söylendiği gibi bizlerin de suyu bunun altında satmamıza imkân vermiyor aslında kanun. Yasada belirtilen tam maliyet esasına göre yapılan hesaplamada güncel su satış bedelimize baktığımız zaman sürdürülebilir olmaktan çıkmış durumda. Tekrar altını çiziyorum. Bu memlekette; gariban, yoksul, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın su ihtiyacını biz karşılayacağız. O konuda güvenin. Ben yıllarca buna dikkat ettim. BASKİ’nin tek gelir kalemi bu. Yani başta da söyledim; en az 120 milyon. Biz 107 milyondan fazla maaş ödüyoruz, 58 milyon elektrik ödemesi var, 15 milyon yakıt gideri var. Bunlara baktığımız zaman en az 120 milyon yapmamız lazım. Bir de yatırım yapmamız gerekiyor. Geçen yılın ilk yedi aylık dönemiyle de oturdum çalıştım, karşılaştırdım. Bu konularda bilgi veren, daha önce de AK Parti’de görev yapmış, beni doğru bilgilendiren herkese de teşekkür ediyorum. Bakın 7 aylık dönemiyle karşılaştırdığımızda BASKİ’nin maliyetlerindeki artışları açıklamak istiyorum. Personel gideri yüzde 152 arttı. Yakıt giderleri gelen zamlarla birlikte yüzde 97 arttı. Enerji giderleri yüzde 40 arttı. Arıtma ve içme suyunda kullanılan kimyasal giderler yüzde 60 arttı. Borular, pompalar, vanalar gibi malzemelerin giderleri de yüzde 70’in üzerinde arttı. Geçen yıl suyun birim fiyatı 35 lirayken bugün maliyeti 60 lira 57 kuruş. BASKİ’nin bakım onarım maliyetleri ve yatırım maliyetlerinden hiç bahsetmedim. Hiç onları söylemiyorum bile.

AHMET AKIN, ‘YAKIN KART’ İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA

Engelli vatandaşlarımız, şehit yakını ve gazilerimiz ile sosyal destek alan ve fatura ödemek konusunda güçlük çeken vatandaşlarımızın su faturaları ve BASKİ’ye olan vadesinde ödenmeyen, gecikmeye düşmüş borçlarını da yılsonuna kadar belediyemiz bütçesinden ödeyeceğiz. Ayrıca ilimizde ikamet eden üniversite öğrencilerinin tüketim faturalarını belediyemiz bütçesinden ödüyoruz. Ayrıca Yakın Kart ile Balıkesir’imizde dayanışmayı büyütmek için altını çiziyorum bir kampanya başlatacağız ve bu onuyla ilgili dayanışmayı büyütmek için de su konusunda hakikaten gerekli desteği sağlayacağız. Şu anda 24 bin 615 kişiyi burada bu indirimlerden ücretsiz olarak yararlandıracağız.

BURAYI KALKINDIRACAĞIZ SÖZ VERİYORUM

Şimdi şuradan birkaç tablo göstereyim. Bu hakikaten elli yıllık altyapı sorunlarının tablosu. Benim ayrımım yok hemşehrim. Benim 20 ilçem var. Kayıp, kaçak su oranı yüzde 70. Eksik kanalizasyon aktarımı, bağlantı hataları var. Bakımsız arıtma tesisleri var, kimse elini sürmemiş. Plansız bütçe yönetimi dediklerimin tablosu. Haziran’da yüzde altmış zam yapılıyor ve 3 milyar 645 lira, krediyle borç 5 milyar 871 milyon lira haline geliyor. Bu borcu kim ödüyor? 1 milyon 400 bine yakın nüfuslu hemşehrim ödüyor. İlk dört ayda milyarlarca lira borç. Borçların büyük bir kısmı faizli borç. Burayı kalkındıracağız söz veriyorum. İlk dört ayda beş tane yeni su kaynağı bulduk.

ZAMLARIN SEBEBİ; İKTİDAR

Bu zamları yapmamızın nedeni maalesef Balıkesir Büyükşehir Belediyesi değil iktidar. Doğru bir ekonomi yönetimi olsaydı, bu millet de bu faturaları ödemek zorunda kalmazdı. Ama biz İnşallah, Allah’ın izniyle bu milleti zorda, yarı yolda bırakmayacağız. Bırakmamak için de gece gündüz çalışacağız. Sizin de haklı gerekçeleriniz var. Sizin burada söylemlerinize de katılıyorum ama böyle bir gerçek var. Ama sizden ricam şu kardeşinize güvenin. Bizde Allah korkusu var, sizde de var. Biz, bunu milletimize en iyi şekilde yansıtmak için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz.”