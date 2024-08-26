BASKİ, Korucu’nun su sorununu çözdü

Şehrin dört bir yanında hizmet üreten BASKİ ekipleri, İvrindi’nin Korucu Mahallesi’nde yaz aylarında yaşanan su sorununu ortadan kaldırdı. Alternatif su kaynağı keşfi yapan ekipler, boruları döşeyerek suyu abonelere ulaştırdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) şehrin dört bir yanında hizmet üreterek yıllardır çözülemeyen sorunları, çözmeye devam ediyor. İvrindi ilçesi kırsal Korucu Mahallesi’nde yaz aylarında bahçe ve tarla sulamalarının yoğun olduğu dönemde su sıkıntısı yaşayan bölge halkının imdadına yetişen BASKİ ekipleri, alanda yeni su kaynağı araştırması yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda kaliteli ve cazibeli su kaynağı bulan ekipler, boruları döşeyerek Korucu’nun içme suyu problemini ortadan kaldırdı.

10 YILDIR DEVAM EDEN SORUN ÇÖZÜLDÜ

Suyun herkes kadar kendileri için de çok önemli olduğunu dile getiren Korucu Mahalle Muhtarı Erdoğan Özçetin “İlerleyen zamanlarda su kaynaklarımız azalacak hatta belki su savaşları yaşanacak. O yüzden 2014 yılından beri belediyemiz kapandığından beri ilgilenilmeyen su kaynaklarımızın iyileştirilmesi için BASKİ ekiplerinin gönderdiği paletli kepçeyle akmayan sularımızı taşımayı başardık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a, İvrindi Belediye Başkanı’mız Önder Lapanta’ya, BASKİ çalışanlarına çok teşekkür ederim. Korucumuzun 10 yıldır devam eden, kronik halde olan su sorununu bu vesileyle çözmüş olduk.” diye konuştu.

BOZULDUĞU İÇİN YILLARDIR KULLANILAMIYORDU

BASKİ’ye ve Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini ileten Korucu Mahallesi sakinlerinden Yahya Emen “Bu suyu biz burada sadece yazın kullanıyoruz. Kuyularımız yetmediği zaman yazlık olarak kullanıyorduk ama 3-5 yıldan beri borunun delinmesi, suyun bozulmasından dolayı kullanamıyoruz. Susuzluk çekiyoruz, kullanamıyoruz onun için dereden su çekiyoruz. BASKİ ekiplerinin buraya gelmesi gayet iyi oldu. Bunları hep bildirdik. BASKİ de yeterli ilgiyi gösterdi, kepçeyi verdi. Biz de çok memnun kaldık. Burada suyun bulunması, yeniden düzgün şekilde bağlanması gayet iyi oldu.” ifadelerini kullandı.