BASKİ Susurluk’ta yeni yerleşim bölgesini suya kavuşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Susurluk’un Reşadiye Mahallesi’ndeki yeni yerleşim bölgesinde 1.300 metrelik içme suyu şebeke hattı çalışması tamamlanarak güçlü bir altyapı oluşturuldu.

“Güçlü altyapı, sağlıklı su” ilkesiyle altyapıda büyük bir dönüşüm başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin suyuna sahip çıkıyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan şebeke hatlarının hızla değişimlerini gerçekleştiren BASKİ ekipleri, yeni yerleşim bölgelerinde güçlü altyapılar oluşturuyor. Bu kapsamda Susurluk’un kırsal Reşadiye Mahallesi’nde 1.300 metre içme suyu şebeke hattını dört gün gibi kısa bir sürede tamamlayan BASKİ, bölge halkını sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşturdu.

İÇME SUYU KALİTESİ ARTIRILIYOR

Balıkesir’in dört bir yanında planlı, hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz sahada olan BASKİ ekipleri, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımları tek tek hayata geçiriyor. Ekipler, ihtiyaç tespiti yapılan bölgelerde çalışmalarını ivedilikle başlatarak sağlıklı içme suyuna erişimi güvence altına alıyor. Susurluk ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde gerekli altyapı planlamasını yapan BASKİ ekipleri, yeni yerleşim bölgesinde 1.300 metre içme suyu şebeke hattı çalışmasını tamamladı.

ÖZTÜRK, ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Çalışmaları yerinde takip eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kent genelinde altyapı sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için kararlı bir şekilde ilerlediklerini belirterek, “Başkanımız Ahmet Akın’ın talimatıyla her mahallemizde ihtiyaçları tek tek tespit ediyor, çözümleri hızla uyguluyoruz. Amacımız, Balıkesir’in her noktasında kaliteli ve sürdürülebilir içme suyu hizmetini güvence altına almak.” dedi.

BÖLGE HALKINI SEVİNDİREN HİZMET

Bölgede yıllardır içme suyu sıkıntısı çektiklerini söyleyen vatandaşlar “BASKİ ekipleri kısa süre önce çalışmalarına başladılar. Hızlı bir şekilde çalışmalar tamamlandı. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” diyerek BASKİ’nin çalışmasından çok memnun olduklarını belirttiler.