Başpehlivan Doğan, ayağının tozuyla Balıkesir Büyükşehir’de

64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde ‘Altın Kemer’in sahibi olan Enes Doğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şampiyonu tebrik eden Başkan Akın, Kurtdereli Er Meydanı’nda tribünleri genişleterek konforlu seyir alanı oluşturacaklarının müjdesini verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’nde rakibi Erkan Taş’ı tuş ederek ‘Altın Kemer’ kazanan Başpehlivan Enes Doğan’ı makamında ağırladı. Ziyarette Balıkesir’i 2024 Paris Olimpiyatlarında başarıyla temsil ederek bronz madalya kazanan Balıkesirli milli boksör Esra Yıldız Kahraman da yer aldı. 64.Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başpehlivanlığını kazanan Enes Doğan, hocası Kemal Yılmaz ve ekibi ile birlikte başarısını Başkan Ahmet Akın ile paylaştı. Gösterdiği başarıdan dolayı Başpehlivan Enes Doğan’ı tebrik eden Başkan Akın, bir sonraki hedefinin Balıkesir’den başpehlivan çıkarmak olduğunu söyledi. Gelecek yıl düzenlenecek olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri öncesi tribünlerin yenileneceği müjdesini veren Başkan Ahmet Akın “Altyapıda eksiklikleri hızlıca tamamlayacağız. Tribünlerimizi büyüteceğiz.” dedi.

“BALIKESİR’DEN DE BAŞPEHLİVAN ÇIKARACAĞIZ”

Başpehlivan Enes Doğan’ı makamında ağırlamaktan gurur duyduğunu dile getiren Başkan Akın “Güreşler çok güzel geçti. Yiğit kardeşlerimizle gerçekten yiğitçe bir mücadele oldu. Balıkesir pehlivanlar kenti. Kurtdereli Mehmet Pehlivanımızın memleketi. Onun memleketinde, onun adıyla hakikaten yıllardır olmayan bir güreş olmuş. Ben de bundan mutluluk duydum. Çayırımız çok iyiydi, çok güzeldi. Tribünlerimiz üç gün boyunca doluydu. Katılım çok iyiydi. Bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Konuklarımızı elimizden geldiğince misafirperverliğimizce ağırlamaya gayret gösterdik. Aslan gibi kardeşimiz bu süreci tamamladı, tebrik ediyorum. Er meydanı, hakikaten er meydanı. Mücadele eden toplam 1711 pehlivanımız, 76 tane başpehlivanımız ve 100 başaltıyla birlikte düzenlenen bir yarışma oldu. 3 gün boyunca vatandaşın ilgisi çok yüksekti. Seneye çok daha iyisi olacaktır diye inanıyoruz.” dedi.

“TRİBÜNLERİ BÜYÜTECEĞİZ”

Seyircilerin konforlu ve rahat ortamlarda güreşleri izleyebilmesi için tribünleri genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Ahmet Akın “Altyapıdaki eksikliklerimizi hızlıca tamamlayacağız. Bir bölgemizin tribünlerini büyüteceğiz daha rahat olsun diye ve vatandaşlarımızın bu ata sporuyla istediği şekilde buluşmasını sağlayacağız. Ata sporu bir emanet. Bizim ata sporumuza sahip çıkmak da emanete sahip çıkmak bizim için önemli. Balıkesir’den de inşallah başpehlivan çıkartacağız. Bizim görevimiz de bunun için mücadele etmek. Bugün de sağ olsun kardeşimiz bizi ziyarete geldi. Sporcularımız gençlerimizin örnek aldığı rol modeller oluyor. Hem de spor olunca kötü alışkanlıklar ortadan kalkıyor. İnsanlığın, birliğin, beraberliğin olduğu; siyasetin yer almadığı bir ortamdır spor. Bu ortam da tam bize göre, Kuvayı Milliye’nin baş şehrine göre, milli birliğe, beraberliğe önem veren Balıkesir’de bu tür başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Emeği geçen çok arkadaşım var bu etkinlikte. Karesi Belediyemiz, Karesi Belediye Başkanımız Sayın Mesut Akbıyık, ekibi, bizim ekibimiz, Spor Daire Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcımız hep birlikte birlik içinde, mahcup olmadan, kaza bela olmadan bu organizasyonu tamamladık. İnşallah, seneye çok daha iyisiyle vatandaşlarımızla buluşacağız.” diye konuştu.

“AHMET BAŞKANIMIZA DESTEĞİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Geçen yıl Kırkpınar Güreşlerinde birinci olarak Başpehlivanlığa çıktını söyleyen 64.Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Enes Doğan “Bu yıl Başpehlivanlık boyunda birinci oldum. Başkanımız Ahmet Akın’a; ata sporumuza, peygamber sporumuza ve geleneklerimize sahip çıktığı için çok teşekkür ederim. Bizleri çok güzel ağırladılar. Organizasyon oldukça güzeldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, ilçe belediye başkanlarımız hepsi benimle birlikte hamama geldiler. Sağ olsunlar bana destek verdiler. Balıkesir bizim kardeş memleketimiz. Burada çok sevenlerimiz var. Bana destek mesajı atan ve her fırsatta destekleyenlere çok teşekkür ederim.” dedi.