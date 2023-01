Batıkent rekreasyon alanı ve 10 yeşil alanın temel atma ve açılış töreni gerçekleştirildi

Ankara’da yeşil alan seferberliği başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle ilçesinde yapımına başlanan yeni park ve rekreasyon alanlarının açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleşen törende Başkentlilere seslenen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Göreve başladığımız ilk günden beri ‘kim daha çok oy verdiyse o bölgeden hizmete başlarım’ anlayışını değil, ‘hangi bölgenin ihtiyacı varsa oradan hizmete başlarım’ anlayışını önemse

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentin dört bir tarafında yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başkente nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Yavaş, Yenimahalle’de 650 bin metrekare alan üzerine kurulu yepyeni 11 yeşil alan projesinin toplu açılış ve temel atma törenine ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 320 milyon TL maliyetle tamamlanacak olan 11 adet yeşil alan projesinin açılış ve temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı partilerinin temsilcileri, milletvekilleri, meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

YAVAŞ: “ÇARENİN, IŞIĞIN VE SAMİMİYETİN EN DEĞERLİ OLDUĞU DÖNEM OLDU”

Açılış konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Yeşilin Başkenti” anlayışıyla yaptığı çalışmaların yanı sıra yaklaşık 4 yıllık süreçte hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bundan yaklaşık dört yıl önce göreve talip olduğumuzda, Ankara’da belediyecilik anlayışını değiştireceğimize dair söz vermiştik. Belediye rant kapısı değil, çare kapısı olmalıydı. Koca binaları değil, ışığı öncelemeliydi. Gösterişi değil, samimiyeti seçmeliydi. İşte, bizim yeni nesil belediyecilik adını verdiğimiz bu anlayış; çarenin, ışığın ve samimiyetin en değerli olduğu dönem oldu” dedi.

Halkın sağlığı ve canını önceleyen projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Mansur Yavaş, “Bugüne kadar halkın sağlığını ve canını önceleyen projeleri hayata geçirmeye başladık. Bu yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da hâlâ açıktan akan yüzlerce kanalizasyon vardı. Bunların birçoğunu kapalı sisteme aldık. Tankerlerle su taşınan köylerimiz vardı. Bunların hepsinde su depolarını yenilemek suretiyle su hatlarını çekiyoruz. Musluktan içilebilir suyu temin ederken Polatlı gibi 30 yıldır temiz bir suya hasret bölgelerimiz için de projelerimize devam ediyoruz. Halkın her kuruşunun hesabını halka verirken halk için de çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“EŞİT ŞARTLARDA EĞİTİM HAKKINA SAHİP OLSUN İSTİYORUZ”

“Bu kentte üç kuşaktır sosyal yardım alan ailelerimiz var” diyen Yavaş, şunları söyledi:

“Dedesi yardım almış, babası yardım almış, şimdi kendi yardım alıyor… İşte gelecekte çocuğu da yardım almasın diye tek çaremiz var: sağlıklı bir gelişim ve iyi bir eğitim… Geçtiğimiz gün bir televizyon kanalında ‘Annem karne hediyesi olarak et aldı’ diyen evladımızı içimiz burkularak izledik. Bizlerin, çocuklarımıza bunu yaşatmaya hakkımız yok. İşte biz bunu bize gelen maillerden, yaptığımız araştırmalardan öğrendiğimiz için Ankara’dakiler çok şanslı, ilk defa bütün Türkiye’de sadece Ankara’da çocuklarımız protein alsınlar diye bir yıldır her ay 200 bin aileye et, 55 bin aileye süt desteğinde bulunuyoruz. Yine Türkiye’de ilk kez onlar üşümesinler diye 180 bin aileye doğal gaz desteğini geçen yıl başlattık.”

Konuşmasının devamında SMA testi, çocuk tarama testi, kütüphane, kreş, teknoloji merkezleri, kırtasiye ve kantin destekleri, ücretsiz internet ve öğrenci destek projelerinden bahseden Yavaş, şunları söyledi:

“Boş bulduğumuz her yere kütüphane kuruyoruz. Bu kentte hiç kreş yoktu; şimdi 18 kreş açtık, daha da açacağız… Bu kentte hiç teknoloji merkezi yoktu, 4 adet yaptık, daha da yapacağız… Çünkü bu kentte beyin göçü dursun, gençler üst düzey eğitim alsın ve dünyayla yarışsınlar istiyoruz. Dezavantajlı yavrumuz kalmasın, evlatlarımız eşit şartlarda eğitim hakkına sahip olsun istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 180 bin evladımıza kırtasiye desteği, ilk etapta 14 bin evladımıza kantin desteği ve 57 meydan, 918 köyde ücretsiz internet hizmeti veriyoruz. 6500 ilkokul öğrencimizin servis ücretini ödüyoruz. Şimdi de ortaöğretimdeki yaklaşık 42 bin öğrencimizin otobüs abonmanını karşılayacağız. Öğrenci abonmanı, öğrenci su indirimi, ücretsiz barınma merkezleri, sınav ücreti ödemeleri… Bunların hepsini, yeni gelen nesil de sosyal yardıma muhtaç kalmasın; fiziksel gelişimini iyi tamamlasın, okusun, hem kendine hem de vatanına milletine hayırlı bir evlat olarak yetişsin diye uygulamaya geçirdik.”

KIRSAL ALANDA YENİ DESTEKLER

“Üreteceğiz, Ankaralı üreticiyi zengin edeceğiz demiştik…” diyerek açıklamalarını sürdüren ABB Başkanı Yavaş, Türkiye’nin en kapsamlı kırsal kalkınma desteğini yaptıklarını hatırlatarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki, 3 yılda yaptığımız kırsal kalkınma destekleriyle Ankara’daki 33 bin üreticimize toplamda 4 milyar 446 milyon liradan fazla destek sağlamış olduk. Çünkü dünyada büyük bir iklim krizi bekleniyor. Gıda teminine erişim noktasında gelecekte yaşanması muhtemel sorunların şimdiden önüne geçmek, Ankara’nın hem kendine yetecek hem de ülkemize rahatlık sağlayacak düzeyde üretmesini hedefliyoruz. Bu amaçla şimdi Kesikköprü’de inşallah bunun da temelini atacağız, ilk kez 6470 dönümlük alanda sulu tarıma geçiyoruz. Bu da seçimden önce verdiğimiz sözdü. Böylece Kesikköprü suyundan tarımsal alanda yararlanacağız, üreteceğiz, yerel ekonomimizi kalkındıracağız. Buradan bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum… Bu da seçimden önceki sözümüzdü. Güneş enerjisi sistemi… Şimdi bu projeyi de hayata geçiriyoruz. Önce bizden destek alan çiftçilerden 11 bin 500 haneye güneş enerjisini ücretsiz yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyoruz… Üniversiteler ile birlikte çalışıyoruz… Sanayicilerimizle bir araya geliyoruz. Bu kentte üretime dair hangi talep varsa Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hemen yanlarında oluyoruz, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

“YÜZEYE HARCADIĞIMIZIN 3 MİSLİNİ YERİN ALTINA HARCADIK”

İstasyon Caddesi’nin yıllardır ötelenen ve kangrene dönen alt ve üst yapısını, alternatif bulvarla birlikte 528 milyon lira maliyetle baştan aşağı yenilendiğini belirten Yavaş, “Bir İstasyon Caddesi sorunu vardı ki… Oranın da yakında açılışına gideceğiz. Trafik sıkışıyor, bölgeyi su basıyor, halk perişan oluyordu. Nice vaatleri Etimesgut halkına sundular. Ne mutlu ki yapmak bize nasip oldu. Alternatif bulvarı ve altyapısıyla bölgeyi baştan aşağı yenilediğimiz projemizi tam 528 milyon liralık maliyetle tamamladık. Burada sadece yol açıldığı zaman asfalt yapıldı gözüyle bakılıyor. Yüzeye harcadığımızın 3 mislini yerin altına harcadık ki bir daha orada evleri su basmasın diye” dedi.

200’DEN FAZLA PROJENİN AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILACAK

Seçime kadar 200’den fazla projenin açılış ve temel atma töreninin yapılacağını kaydeden Yavaş, “Büyük bulvarlar yapıyor, metro projelerinin süreçlerine devam ediyoruz. Aile yaşam merkezleri yapıyor, kültür merkezlerini tamamlıyoruz. Teknoloji merkezleri, kütüphaneler, gençlik merkezleri, spor tesisleri yapıyoruz. Toplam maliyeti 12 milyar lira civarı olan tüm bu projeleri hayata geçirirken, her birine ayrı açılış törenleri düzenlemek yerine, bugün burada olduğu gibi ilçe ilçe toplu törenler düzenlemeye gayret gösteriyoruz. Yaptığımız tüm açılışların maliyetlerini pankartlarla halka duyuruyoruz. Bizler Ankara’yı yeşilin de başkentine dönüştüreceğimize söz vermiştik. Bu amaçla Ankara’mızda birçok örnek projeye imza attık” diyerek Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı, Gazi Park, 30 Ağustos Zafer Parkı gibi daha önce hizmete açılan 50 adet park hakkında da bilgi verdi.

“HESAP VERMEYE GELDİK”

“Ne yaptığımızı, daha da önemlisi neyi kaç paraya yaptığımızı Yenimahalleli hemşehrilerimize anlatmaya geldik. Batıkentlilere, Yenimahallelilere hesap vermeye geldik. Toplam 650 bin metrekarelik yeşil alandan oluşan bu projelerimizin yaklaşık maliyeti 320 milyon lira” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti:

“Göreve başladığımız ilk günden beri ‘kim daha çok oy verdiyse o bölgeden hizmete başlarım’ anlayışını değil, ‘hangi bölgenin ihtiyacı varsa oradan hizmete başlarım’ anlayışını önemsedik. Kimseyi ayırt etmedik, 6 milyon Ankaralı için eşit hizmet ettik. Belediyeciliği siyaset için değil, halk için yaptık. Maalesef Ankara’da yıllarca, kara kaplı sicil defteri tutularak ilçeler ayrıştırıldı. Özellikle Çankaya ve Yenimahalle ilçelerimiz adeta cezalandırıldı. İşte, burada yapımına başladığımız Batıkent Rekreasyon Alanı, bizim vizyon projelerimizden birisi olacak. Bu bölgede ikamet eden hemşehrilerimiz, bu alana ne zaman konut yapılacağını soruyor, tedirgin oluyorlardı. Ama artık o eski anlayış kalmadı… ”

Batıkent Rekreasyon Alanı ile ilgili bilgileri paylaşan Başkan Yavaş, “Bu yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz proje hem ilçemize hem de Ankara’ya büyük değer katacak. Yenimahalle başta olmak üzere tüm Ankara’dan her hafta sonu binlerce vatandaşımızı ağırlayacağımız rekreasyon alanımız grinin yerine yeşilin arttığı, betonların yerine ağaçların yükseldiği, hemşehrilerimizin betonların arasında hapsolması yerine özgürce doğayla buluşacağı bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

Yavaş, önümüzdeki günlerde temeli atılacak ya da açılışı gerçekleştirilecek diğer yeşil alan projelerini de şöyle anlattı:

“Kentimizin Kuzey aksında, Hacıkadın Şehir Ormanını kiraladık. Burada Ankaralılara duyuruyorum. İyi bir kar yağarsa 80 tane kızak ve mangal sizleri bekliyor. Doğal yapısını bozmadan halka açacağız. Yine 64 bin metrekarelik Ovacık Parkı’nı da bu sene içerisinde kentimize kazandıracağız. Lodumlu’da 170 bin metrekarelik alanda yeni bir rekreasyon alanı için çalışmalara başladık. Yine aynı yerde 80 bin metrekarelik Lavanta Parkı… Atatürk Orman Çiftliği’nde, 940 bin metrekarelik alanda kuracağımız Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda bu kentin dijital hayvanat bahçesi anılarını tekrar canlandıracağız. Toplamda 103 spor sahamızı da bu sene içerisinde tamamlayacağız. Başkent Ankara Kalkınma Projesi adını verdiğimiz, 4 milyon metrekarelik projeyi de açmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz… Yine aynı sözleri işitiyoruz. Kentleri beton yığını yapıp, daha sonra ‘kentleri mahvettik’ diyenler kendileri. İşte gördüğünüz gibi ranta dayalı hiçbir şey yok. Halkın genel ihtiyaçları karşılanıyor. Seçimden önce söylenen yönetemezler, yapamazlar, belediye çok borçlu, ilk ay bile maaşları ödeyemezler denirken, tam 4 milyar lira seçimden önce apar topar müteahhitlere dağıtmak için bankalardan alınan toplam 4 milyar TL borcu da ödedik. Mali disiplin açısında da ünlü kredi kuruluşu Fitch’in açıklamasına göre şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi kredibilitesi en yüksek belediye...”

YAŞAR: “BATIKENT’E DEĞER KATACAK”

Batıkent’e bu alan değer kazandıracağının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Şöyle konuştu:

“Batıkent’e ivme kazandıracak; çocukların, gençlerin, kadınların spor, sanat, kültür, yeşil alanla oksijen yayacak Avrupa kentleri gibi bu alanın bir an önce Batıkentlilere kazandırılmasını istedim ve o günden itibaren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş projesiyle ilgilendi ve bugün önemli bir kısmı yapılmış. Temelini atmaktan onur duyuyorum. Yenimahalleliler ve şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum.”

Yenimahalle Kentkoop Mahallesi Muhtarı Şükran Ayaz ise “Mahallemizde atıl durumda bulunan 420 bin metrekarelik bu alan defalarca dile getirmemize rağmen bugüne kadar atıl bırakıldı. Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebileceği sosyal tesisler ve spor tesisleri yer alacak. Batıkent’imiz cazibe merkezi haline gelmiştir. Mahallemize bu hizmetleri kazandıran başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a, Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

KILIÇDAROĞLU: “BUGÜN MANSUR YAVAŞ HALKINA HESAP VERİYOR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Ankara gibi bir kentin Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalinde yaşattığı bir kentin gereklerini yerine getirmek için mücadele eden bir belediye başkanı arkadaşımızı dinledik. O nedenle Sayın Yavaş’ı ve diğer belediye başkanlarımı yürekten kutluyorum. Az önce Başkanımız Sayın Yavaş, ‘hiçbir ayrım yapmadık’ dedi. ‘Bu mahalleden fazla oy aldık, şuradan eksik aldık, hayır… herkese eşit götürdük’ dedi. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim, ‘harcadığınız para sizin paranız değil, beldenin parası, milletin parası’ dedim. Yaptığınız her harcamanın hesabını millete vereceksiniz. Hesap vermek kadar değerli bir görev yoktur. Bugün Mansur Yavaş halkına hesap veriyor. ‘Biz bunları yaptık’ diyor. Bundan daha değerli ne olabilir? Bu güzel yatırımları yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ederim.”

İKLİM POZİTİF TEMALI OLACAK

Sözleşme bedeli 229 milyon 453 bin TL olan Batıkent Rekreasyon Alanı’nda; gençlik merkezi, kadınlar lokali, sergi salonu, çay bahçesi, kafeterya, mescit, otopark ve büfelerin yer alması planlanırken vatandaşların gönüllerince spor yapabileceği alanlar da unutulmadı.

Rekreasyon alanı içerisinde; ikişer adet kapalı spor tesisi, basketbol, mini futbol sahası ve tenis kortu ile birer adet voleybol ve profesyonel futbol sahası bulunacak.

“İklim pozitif” temalı ve yüzde 80’i yeşil alanlardan oluşacak alanda, sosyal tesisler ve spor alanları bulunacak.

3 bin 676 metrekarelik biyolojik gölet ile birlikte doyumsuz bir görselliğe kavuşacak parkta, 17 kilometrelik yürüyüş yolu ve 6 kilometrelik bisiklet parkuru bulunacak.

Başkentlilere temiz havada bol oksijen alabilecekleri yeşil bir alan kazandırmayı hedefleyen ABB, parkta 40 bin metrekarelik çim ile 80 bin metrekarelik çayırlık alan dışında Başkentin iklim şartlarına uyumlu 7 bin 100 adet ağacı ve 300 bin adet bitkiyi toprakla buluşturacak.