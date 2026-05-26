  Bayram Muratpaşa'da güzel

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin doğa harikası plajları bayram süresince her gün, kafe ve restoranları ise bayramın ikinci günü itibariyle misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Belediyeye ait Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı ve Konserve plajları bayram tatili boyunca açık olacak. Sabah 06.00’da kapılarını açacak plajlarda 08.00’den itibaren şezlong ve şemsiye kiralama yiyecek ve içecek gibi hizmetler sunulmaya başlanacak. Plaj işletmeleri saat 19.00’a kadar açık olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin kent parklarında yer alan sosyal tesisler ise bayramın ilk günü kapalı olacak. Ziya Gökalp Kent Parkı’ndaki Deniz Yüzü Kafe ile Erdal İnönü Kent Parkı içinde bulunan Antalya Lokantası, Dağ Yakası ve Kültür Kafe, Kurban Bayramı’nın ikinci gününden itibaren 08.00 – 23.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, bayramın ilk günü kapalı olacak. Diğer günler ise 10.00 – 19.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Falez sahil bandındaki Engelsiz Kafe ise bayramın ilk iki günü kapalı kalacak. Üçüncü günden itibaren 08.30 – 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

 

