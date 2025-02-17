Bebekler için eğlencenin adresi: Konyaaltı Bebek Parkı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ''Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı'', ailelerin ve miniklerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk bebek parkı olan Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı, aileler ve bebeklerini misafir etmeye devam ediyor. 0-5 yaş arası çocuklar için düzenlenen parkta gelişimsel ve sanatsal öğretici birbirinden renkli etkinlikler, parkın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kentin farklı noktalarından Bebek Parkı’na gelen minikler, alanında uzman öğretmenlerin kendileri için hazırladığı; hikaye zamanı, survivor, deneysel işler ve geri dönüşüm atölyesi gibi birçok etkinlikte keyifli vakit geçiriyor. Bu aktiviteler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinlikler, aynı zamanda çevre bilinci gibi önemli kazanımlar sunuyor. Eğitici ve eğlenceli programlarla dolu Bebek Parkı, ailelerin de beğenisini kazanmaya devam ediyor.

"Çocukların gelişimine uygun etkinlikler"

Parktaki Çal Söyle" etkinliğiyle müzikle tanışan çocuklar "Hikaye Zamanı" aktiviteleriyle de hayal güçlerini geliştiriyor. Ayrıca sanat etkinlikleri sayesinde el becerilerini "Survivor Parkuru" ile de fiziksel gelişimlerini ve koordinasyonlarını, "Deneysel İşler" etkinliğiyle bilimsel keşif, "Geri Dönüşüm" atölyesi ile de çevre bilinci kazanıyor.

"Antalya halkı için bulunmaz bir nimet"

Özellikle ebeveynler için Bebek Parkı’nın bir "Kaçış rampası" olduğunu söyleyen kent sakini, "Kızım 2 yaşında ve yaklaşık 6 aydır buraya geliyoruz. Sürekli etkinlikler yapılıyor ve hemen her gün buradayız. Çocuğum evde televizyon izleyeceğine, Bebek Parkı’na gelmesi çok daha iyi. Ücretsiz olması ve bu kadar çok etkinlik yapılması Antalya halkı için bulunmaz bir nimet. Biz buraya farklı bir ilçeden geliyoruz ve burada bizim gibi başka ilçelerden gelenler de var" ifadelerini kullandı. Bir başka kent sakini ise bir buçuk senedir Bebek Parkı’nı tercih ettiklerini belirterek, "Burada çok fazla etkinlik var. Çocuğumun koordinasyonu gelişiyor ve sosyalleşiyor. Öğretmenler sayesinde mutlu olduğu bir ortam oluşuyor. Çocuğumuzu 20 dakika boyunca buraya bırakabiliyoruz. Bu, adeta kreşe hazırlık gibi. Günümüz çok dolu ve verimli geçiyor. Çocuğum yürümeyi bebek parkında öğrendi. Türkiye’de böyle bir yerin olması büyük bir şans. Bu imkanları sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.