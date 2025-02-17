  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bebekler için eğlencenin adresi: Konyaaltı Bebek Parkı

Bebekler için eğlencenin adresi: Konyaaltı Bebek Parkı

Bebekler için eğlencenin adresi: Konyaaltı Bebek Parkı
Güncelleme:

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ''Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı'', ailelerin ve miniklerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk bebek parkı olan Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı, aileler ve bebeklerini misafir etmeye devam ediyor. 0-5 yaş arası çocuklar için düzenlenen parkta gelişimsel ve sanatsal öğretici birbirinden renkli etkinlikler, parkın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kentin farklı noktalarından Bebek Parkı’na gelen minikler, alanında uzman öğretmenlerin kendileri için hazırladığı; hikaye zamanı, survivor, deneysel işler ve geri dönüşüm atölyesi gibi birçok etkinlikte keyifli vakit geçiriyor. Bu aktiviteler sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinlikler, aynı zamanda çevre bilinci gibi önemli kazanımlar sunuyor. Eğitici ve eğlenceli programlarla dolu Bebek Parkı, ailelerin de beğenisini kazanmaya devam ediyor.

"Çocukların gelişimine uygun etkinlikler"

Parktaki Çal Söyle" etkinliğiyle müzikle tanışan çocuklar "Hikaye Zamanı" aktiviteleriyle de hayal güçlerini geliştiriyor. Ayrıca sanat etkinlikleri sayesinde el becerilerini "Survivor Parkuru" ile de fiziksel gelişimlerini ve koordinasyonlarını, "Deneysel İşler" etkinliğiyle bilimsel keşif, "Geri Dönüşüm" atölyesi ile de çevre bilinci kazanıyor.

Konyaaltı ilçesindeki "Konyaaltı Belediyesi Bebek Parkı", ailelerin ve miniklerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

"Antalya halkı için bulunmaz bir nimet"

Özellikle ebeveynler için Bebek Parkı’nın bir "Kaçış rampası" olduğunu söyleyen kent sakini, "Kızım 2 yaşında ve yaklaşık 6 aydır buraya geliyoruz. Sürekli etkinlikler yapılıyor ve hemen her gün buradayız. Çocuğum evde televizyon izleyeceğine, Bebek Parkı’na gelmesi çok daha iyi. Ücretsiz olması ve bu kadar çok etkinlik yapılması Antalya halkı için bulunmaz bir nimet. Biz buraya farklı bir ilçeden geliyoruz ve burada bizim gibi başka ilçelerden gelenler de var" ifadelerini kullandı. Bir başka kent sakini ise bir buçuk senedir Bebek Parkı’nı tercih ettiklerini belirterek, "Burada çok fazla etkinlik var. Çocuğumun koordinasyonu gelişiyor ve sosyalleşiyor. Öğretmenler sayesinde mutlu olduğu bir ortam oluşuyor. Çocuğumuzu 20 dakika boyunca buraya bırakabiliyoruz. Bu, adeta kreşe hazırlık gibi. Günümüz çok dolu ve verimli geçiyor. Çocuğum yürümeyi bebek parkında öğrendi. Türkiye’de böyle bir yerin olması büyük bir şans. Bu imkanları sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etiketler konyaaltı konyaaltı belediyesi Cem Kotan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hamile ve çocuklu 99 dini nikahlı çift toplu nikah töreninde buluştu Hamile ve çocuklu 99 dini nikahlı çift toplu nikah töreninde buluştu Son yılların en etkili kar yağışı geliyor: İstanbul ve Ankara kara gömülecek Son yılların en etkili kar yağışı geliyor: İstanbul ve Ankara kara gömülecek Mangal tartışmasında eli döner bıçaklı kadın piknik alanında dehşet saçtı! Mangal tartışmasında eli döner bıçaklı kadın piknik alanında dehşet saçtı! Adile Naşit ve Kemal Sunal için skandal sözler Adile Naşit ve Kemal Sunal için skandal sözler Atom bombasından 500 kat güçlü asteroitin Dünya'ya çarpacağı tarih açıklandı Atom bombasından 500 kat güçlü asteroitin Dünya'ya çarpacağı tarih açıklandı İstanbullular dikkat! Lapa lapa kar yağacak, şehir beyaza boyanacak! İstanbullular dikkat! Lapa lapa kar yağacak, şehir beyaza boyanacak! 50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: Baba bildiği adam, öz babasının katili çıktı 50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: Baba bildiği adam, öz babasının katili çıktı The Economist yazdı: ''Türkiye’de yeni baskı dalgası güçleniyor'' The Economist yazdı: ''Türkiye’de yeni baskı dalgası güçleniyor'' Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi! İran Cumhurbaşkanı'na Türkçe şiir okutmadılar İran Cumhurbaşkanı'na Türkçe şiir okutmadılar
Herkes nikah tarihi beklerken, ünlü çiftin büyük aşkı bitti! Herkes nikah tarihi beklerken, ünlü çiftin büyük aşkı bitti! Prof. Dr. Ateş Kara'dan endişe veren açıklama: Vaka sayıları 2009'daki pandemi seviyesinde Prof. Dr. Ateş Kara'dan endişe veren açıklama: Vaka sayıları 2009'daki pandemi seviyesinde Meral Akşener'in son hali ortaya çıktı Meral Akşener'in son hali ortaya çıktı Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı Dekan yardımcısını vurup, intihara kalkıştı Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar belli oldu Bayram ikramiyesi için masadaki rakamlar belli oldu Yeşil sahada ''yok artık'' dedirten kural hatası Yeşil sahada ''yok artık'' dedirten kural hatası Dondurucu soğuklar geri döndü: Bu hafta gerçekten de donacağız! Dondurucu soğuklar geri döndü: Bu hafta gerçekten de donacağız! ''Sarayın keyfi yerinde'' deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istifaya çağırdı! ''Sarayın keyfi yerinde'' deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı istifaya çağırdı! Dev banka hedef yükseltti: Altın fiyatları için yeni rekor tahmini Dev banka hedef yükseltti: Altın fiyatları için yeni rekor tahmini Ankara'da sendika binasında cinayet Ankara'da sendika binasında cinayet