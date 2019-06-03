Belediyenin mezarlık ziyaretlerine vatandaştan yoğun ilgi

Maltepe Belediyesi, arife gününde mezarlıklara ücretsiz ring seferi düzenledi. İlçe meydanından saat 08.00’da hareket eden otobüsler, saat 16.00’a kadar vatandaşları, Küçükyalı, Başıbüyük, Büyükbakkalköy, Ferhatpaşa, Gülsuyu, Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına taşıdı. Bayramın 1. günü de servislerin kaldırılacağı mezarlık ziyaretleriyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de mezarlıklarımıza ücretsiz ring seferleri düzenliyoruz. Böylece kaybettiğimiz değerli canlarımıza da vefamızı gösteriyoruz. Maltepe kıvançta ve mutlulukta bir arada olduğu gibi acı da ve kederde de bir aradadır. Tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Bayramın 1. günü de mezarlıklara gidecek servislerinin güzergâhları şöyle:

1. Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben yeni yoldan Başıbüyük Mezarlığı’na, oradan Küçükyalı Mezarlığı’na geçilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)

2. Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben sırasıyla Büyükbakkalköy ve Ferhatpaşa mezarlıklarına gidilecek. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)

3. Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5 güzergâhını takiben Gülsuyu Mezarlığı’na ulaşım sağlanacak. (Seferler yarım saat arayla düzenlenecek.)

4. Güzergâh: Maltepe Atatürk Caddesi’nden E-5'i takiben Pendik Köprüsü’nden Pendik Yeni Şıhlı ve Kurtköy mezarlıklarına gidilecek. (Seferler birer saat arayla düzenlenecek.)