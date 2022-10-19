''Bellek Ankara'' ile Başkentin kent kimliği oluşturuluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent kimliğinin oluşturulması amacıyla “Bellek Ankara” projesini hayata geçirdi. Projenin, Başkentin toplumsal ve mekânsal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla geliştirildiğini belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Asfalt atıp bir de yanına hayırlı olsun afişi asmaktan çok ötede bir vizyonla; kültürel bir bakış açısıyla da Ankara’ya bakmayı amaçladık” dedi.

‘BELLEK ANKARA’ İLE BAŞKENTİN KENT KİMLİĞİ OLUŞTURULUYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent kimliğinin oluşturulması amacıyla “Bellek Ankara” projesini hayata geçirdi. Projenin, Başkentin toplumsal ve mekânsal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla geliştirildiğini belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Asfalt atıp bir de yanına hayırlı olsun afişi asmaktan çok ötede bir vizyonla; kültürel bir bakış açısıyla da Ankara’ya bakmayı amaçladık” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması amacıyla hayata geçirdiği projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Başkent Üniversitesi arasında imzalanan protokolün yanı sıra birçok üniversiteden akademisyenlerin de katkılarıyla Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’nın toplumsal ve yapısal/mekânsal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve bu yolla kentliler tarafından tanınır ve bilinir olmalarının sağlanması amacıyla “Bellek Ankara” projesi hazırlandı.

YAVAŞ: “BİZLERE DÜŞEN GÖREV KENTİN DEĞERLERİNİ TOPLUMUN HER BİR BİREYİNE AKTARMAKTIR”

Ankara kent tarihinin ve değerlerinin daha bilinir olması amacıyla geliştirilen proje; ABB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen bir programla tanıtıldı.

“Göreve geldiğimiz günden itibaren kentimize sadece asfalt atıp bir de yanına hayırlı olsun afişi asmaktan çok ötede bir vizyonla; kültürel bir bakış açısıyla da Ankara’ya bakmayı amaçladık” sözleriyle konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkent Üniversitesi ile bir araya geldik ve Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara’nın toplumsal ve mekânsal değerlerinin belirlenmesi, tescillenmesi, paylaşılması ve bu sayede de Ankaralılar tarafından tanınır, bilinir olmalarının sağlanması amacıyla Bellek Ankara projesini hazırladık” dedi.

Yavaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bilindiği üzere kültürel süreklilik ve çeşitlilik değerleri kapsamında modern çağımız bizlere birçok kolaylığı sağladığı gibi bir sürü de olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. İşte bizlere bu süreçte düşen görev kentin kültürel değerlerini toplumun her bir bireyine aktarmaktır. İşte Bellek Ankara projesi kapsamında ilk olarak Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı çevresinde gerçekleştirilen 3 ayrı eş zamanlı çalışmayla elde edilen bilgi ve bulgular, birbirleriyle ilişkilendirilerek tanıtım toplantısının ardından bellek.ankara.bel.tr internet adresi üzerinden paylaşıma açılacaktır.”

“ANKARALININ KATKILARIYLA ZENGİNLEŞECEK”

“Halkbilimsel bakış açısıyla Ankara’nın kent kimliğinin oluşmasında önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz yapısal değerlere, Türkçe ve İngilizce künye bilgilerin yer aldığı levhalar hazırlanarak asılmıştır” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti:

“Proje ekibimiz bir yıl boyunca Ankaralının kültürel belleğinde yer etmiş yapıları, anıtları, alanları derleyip Ankara’nın iş, bilim, sanat, kültür yaşamında önemli izler bırakmış kişi ve kurumlarını da araştırarak belgelemiştir. Bunun yanında Ankaralının çok kapsamlı kimliğinde önemli rol oynayan kentsel imgelerin ve inanç sistemini oluşturan yapıların hikâyeleri de derlenerek arşive kazandırılmıştır. Son olarak kent folkloru anlamında da kentin hikâyeleri başlıklı ağırlıklı olarak anılardan ve derlenen hikâyelerden oluşan zaman içinde de Ankaralının katkılarıyla zenginleşecek bir proje bölümü de oluşturulmuştur. Zaman içinde de proje yeni derlemeler ve katılımlarla gelişimini sürdürecektir.”

PROJE ALANI ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ OLDU

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve çevresinde gerçekleştirilen ve 1 yıl süren 3 eş zamanlı çalışmayla elde edilen bilgi ve bulgular birbirleriyle ilişkilendirilerek, tanıtım toplantısının ardından “bellek.ankara.bel.tr” internet adresi üzerinden paylaşıma açılacak.

Proje kapsamında ayrıca, Ankara’nın kent kimliğinin oluşmasında önemli bir yer edindiği belirlenen değerlerin Türkçe ve İngilizce bilgilerinin yer aldığı künye levhaları hazırlanarak, yapılara asıldı.

“Bellek Ankara” proje ekibi 1 yıl boyunca Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde şu çalışmaları gerçekleştirdi:

-Çalışma 1 kapsamında; Ankaralıların anılarında yer etmiş ya da toplumsal değerlerin oluşmasına yol açmış yapılar, anıtlar, alanlar araştırıldı.

-Çalışma 2 kapsamında; Ankara’nın iş, bilim, sanat, kültür yaşamında önemli izler bırakmış kişileri ve ailelerin yaşadıkları, eğitim gördükleri, çalıştıkları, ürettikleri yapıları, ekonomik gelişimini sağlayan markaları ve bunlara karşılık gelen yapıları, sosyal gelişimini sağlayan kültür-sanat kurumları, gündelik yaşamına karşılık gelen mekânları araştırılarak ve belgelendi.

-Çalışma 3 kapsamında; Ankara’nın çok katmanlı kimliğinde önemli rol oynayan, inanç sistemini oluşturan yapıların, Ankara’ya değer katan kişilerin ya da ailelerin, kültür sanat kurumlarının, markaların, gündelik hayatın ve bunlara karşılık gelen yapıların/mekânların hikâyeleri ortaya çıkarıldı ve bu şekilde kentin anlam zenginliği katılımcı ve çoğulcu bir şekilde ortaya konuldu.

KENTİN HİKÂYELERİ DERLENDİ

Bellek Ankara ekibi ayrıca “Kentin Hikâyeleri” başlığında da sözlü tarih çalışması gerçekleştirdi. Ankara’da gündelik yaşam ve olağanüstü olaylarla ilgili kentlinin deneyimleri ve anıları derlendi. Bu çalışmada; görüşmelerden derlenen hatıraların, kentin mekânsal ve toplumsal değerleriyle zenginleşen kimliğini ortaya çıkarması hedeflendi.

Program sonunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Binası’na dikilen Bellek Ankara plaketi önünde davetliler ile birlikte fotoğraf çektirdi.