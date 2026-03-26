BELMEK Çocuk ve Çocuk Oyunları temasıyla Artankara'da

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BELMEK’ler, ArtAnkara 12. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na “Çocuk ve Çocuk Oyunları” temasıyla katıldı. ATO Congresium’da sanatseverlerle buluşan eserler, 29 Mart 2026 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki etkinliklere katılmaya ve Başkent’te sanatsal üretimi desteklemeye devam ediyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Ankara Kültür Çalışmaları kapsamında yenilenen BELMEK’ler (Belediye Meslek Edinme Kursları), bu yıl 12’ncisi düzenlenen ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda yerini aldı.

BAŞKENT’TE SANAT VE ÖĞRENME BULUŞUYOR

Yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, üretimi ve paylaşımı odağına alan BELMEK, köklü el sanatları geleneğini çağdaş bir bakış açısıyla yeniden yorumlamayı sürdürüyor.

ArtAnkaraÇağdaş Sanat Fuarı’nda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ABB Meslek Edindirme Şube Müdürü Şenay Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl 12’nci kez düzenlenen ArtAnkara’da yine stantta yerimizi aldık. Bu yılda çocuk temasını işledik. Kadın sanatçıların özellikle geleneksel çocuk oyunlarıyla hazırladığı bu temayla beraber hem kadın emeğini görünür kılmak istedik hem de Ankara kültürün sanata verdiği değeri tekrar burada Ankaralılarla buluşturmak istedik.”

“ÇOCUK VE ÇOCUK OYUNLARI” TEMASIYLA YARATICI ANLATIM

Bu yıl fuarda “Çocuk ve Çocuk Oyunları” temasıyla yer alan BELMEK, yaratıcılığın en yalın ve özgür haline dikkat çekiyor. Sınırların henüz çizilmediği, hayal gücünün yön verdiği üretim anlayışı, eserlerde güçlü şekilde kendini gösteriyor.

BELMEK atölyelerinde üretilen çalışmalar; teknik ustalık ile içgüdüsel ifade arasında kurulan dengeyi yansıtırken, renk, form ve malzeme kullanımıyla keşfetme cesaretini ön plana çıkarıyor.

ÜRETİMLE GÜÇLENEN BİR KÜLTÜR POLİTİKASI

Başkent’in kültür politikalarında önemli bir yer edinen BELMEK, bireylerin üretimle güçlenmesini destekleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Bu anlayış, Ankara’nın dâhil olduğu UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı vizyonuyla örtüşerek, yaşam boyu öğrenmenin kentsel ölçekteki etkisini gözler önüne seriyor.

ArtAnkara’da sergilenen seçki, el emeğinin güncel sanatla kurduğu ilişkiyi yeniden düşünmeye davet ederken, üretimin yaşı, sınırı ve kalıbı olmadığına vurgu yapıyor.

ATO Congresium’da sanatseverlerle buluşan BELMEK eserleri, 29 Mart 2026 tarihine kadar görülebilecek.