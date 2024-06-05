Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: ''Kentsel dönüşümde yeni döneme başlıyoruz''

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Haziran Ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda Beşiktaş’ın imar planlarının kurullarda nasıl engellendiğini anlattı.

Akpolat: ‘’5 senedir İBB’deki çoğunluğu kullanıp imar planlarımızı geçirmeyip oradaki kurullara baskı yapanlar seçim döneminde Beşiktaş’ı kapı kapı gezip sebebi oldukları konuları dillendirerek oy istediler. Biz İBB’deki çoğunluğumuzla birlikte Balmumcu ve Dikilitaş planlarımızı yeniden düzenleyecek bir durumdayız. Kamu kurumlarıyla başta Beşiktaş Kaymakamlığımızla iş birliği içerisinde Beşiktaş’ın hayati kararlarını hızlıca çözeceğiz.’’ dedi.



Beşiktaş Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısının birinci oturumu Levent Hizmet Binası’nda gerçekleşti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat oturumda, geçtiğimiz dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Beşiktaş’ın onaylanmayan imar planlarının detaylarını anlatarak yeni dönem projeleri hakkında da bilgi verdi.

‘’BALMUMCU VE DİKİLİTAŞ’TAKİ DÖNÜŞÜMLERİ VATANDAŞIN CEBİNDEN PARA ÇIKMADAN HIZLICA HAYATA GEÇİRİYORUZ’’

Akpolat, İBB’nin geçtiğimiz dönem komisyonlarında Dikilitaş ve Balmumcu İmar Planlarının sadece vatandaşların tercihlerinden dolayı kurullardan geçmediğini ifade ederek şunları söyledi:



“Bugüne kadar bütün planlarımız, maalesef önceki dönem komisyonlarından geçmedi. Sudan ve ne olduğunu bilmediğimiz sebeplerle her seferinde yeni maddeler eklenerek, bu planlar bize hep geri gönderildi. Ülkemizin en büyük gündemlerinden biri deprem. Beklenen deprem olduğunda o plansız alanlarda kalan ya da planı onaylanmayan yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın durumuyla ilgili bu kararları alanların sorumluluğunu sık sık hatırlatacağız.



Özellikle Balmumcu ve Dikilitaş bölgesindeki komşularımıza buradan ifade edelim: Kent estetiğine uygun olmayan, vatandaşın yaşadığı kronik sorunları ortadan kaldırmayan, otopark sorununu çözmeyen bir imar planı değişikliği sorunu çözecek bir plan değişikliği değildir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisindeki çoğunlukla beraber Balmumcu ve Dikilitaş planlarında yeni bir değişiklik yapabilecek durumdayız artık. Balmumcu, Dikilitaş planları da bu kapsamda değerlendirilecektir. Vatandaşın cebinden para çıkmadan ortaya koyacak bir dönüşümü hızlıca hayata geçiriyoruz.’’ dedi.

“ÜLKENİN BİR BÖLÜMÜ 6 ŞUBAT DEPREMİNDE YIKILMIŞKEN BU SORUMLU ARKADAŞLARIN HANGİ VİCDANLA HANGİ DUYGUYLA UYUYABİLDİKLERİNİ ÇOK MERAK EDİYORUM”

Türkiye’nin en büyük gündemlerinden birinin deprem olduğunu yineleyen Başkan Rıza Akpolat;

“Ülkenin bir bölümü 6 Şubat depreminde yıkılmışken bu sorumlu arkadaşların hangi vicdanla ve hangi duyguyla uyuyabildiklerini çok merak ediyorum. 5 senedir İBB’nin meclis çoğunluğunu kullanarak planlarımızı geçirmeyenler oradaki güçlerini ve kamu gücünü kullanıp kurullara baskı yapanlar, kurullarda Beşiktaş’a ait kararların çıkmasını engelleyenler… Bunlar seçim döneminde çıkıp, kapı kapı gezip “Bakın burada spor salonu, kreş yok, bakın burada dönüşüm olmuyor” diyerek insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylediler. Bu problemlerin sebebi olduklarını söyleyemeyerek sadece sorunu söyleyerek oy istediler. Vatandaşlarımıza yalan yanlış bilgilendirmeye çalıştılar.’’ dedi.

‘’TÜM KAMU KURUMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ’’

Son olarak tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışacaklarını söyleyen Başkan Akpolat:

‘’Başta Kaymakamlığımız olmak üzere iş birliği içerisinde Beşiktaş’ın hayati konularını hızlıca çözeceğiz. Sonuç itibarıyla vatandaşımız Beşiktaş’ta bir karar vermiştir. Bugün Beşiktaş Belediye Meclisi’nin tamamı Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye meclis üyelerinden oluşmaktadır. Bu aslında vatandaşımızın bu anlayışa karşı vermiş olduğu en önemli cevaptır. Dolayısıyla yeni sürecimiz başlamıştır. Günlük 3 milyon insanın ziyaret ettiği, eğitim aldığı, nefes aldığı, eğlenmeye geldiği, burada yaşayan insanların, ikamet eden insanların, burada 100 yıldır yaşayan insanların hakkını mutlaka korumak zorundayız. Bu kararlılıkta olduğumuzu yeni dönemin aslında bu kararlılıkla devam edeceğini ve bu alanların tamamının kamuya vatandaşa kullandırılacağını deprem ve imar konusunda kentsel dönüşüm konusunda çok daha ileri adımlar atacağımızı buradan duyurmak istiyorum.’’ ifadelerini kullandı.