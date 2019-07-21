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  4. 21 Temmuz 2019 23:54

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan Bakan Selçuk’a yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda çocuklara hayvanseverlik aşılayacak bir uygulama çağrısına ilk destek Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan geldi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan Bakan Selçuk’a yanıt
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesajla, okullarda çocuklara hayvanseverlik aşılayacak bir uygulamanın ilk adımını attı. Barınaktan sahiplenilen Pergel isimli köpekle fotoğrafının üzerine şunları not etti: Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. “Bir bu mu kaldı?” dediler. Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, günaydın diyeceği bir can koymak arasında, “sevgi” kadar büyük bir fark var.

Bu paylaşımın üzerine ilk adım Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan geldi. Akpolat, sosyal medya hesabından Bakan Selçuk'a cevap vererek projeyi sahipleneceklerini bildirdi. Akpolat'ın mesajı: Biz Beşiktaş’taki okullarımıza can dostlarımız için yaşam alanı hazırlamaya talibiz. @BesiktasMEM ’den listeyi bekliyoruz.  #HerOkulaBirKulübe

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