Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan, Milas'ta belediye ekiplerine destek

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Milas’ta yangın söndürme ve arama kurtarma ekiplerine destek veren Beşiktaş Belediyesi’ndeki mesai arkadaşları ile buluştu; son durumla ve itfaiye ekiplerinin ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Türkiye bir haftayı aşkın süredir yurdun dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Bütün belediyeler tek yürek olarak, yangınla mücadele için bölgeye ekiplerini sevk etti. Beşiktaş Belediyesi de Milas’a çok sayıda ekip ve ekipman yollayarak yangınla mücadelede aktif rol oynadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, orman yangının sürdüğü Milas’a giderek aralıksız yangın söndürme, kurtarma ve soğutma çalışmalarına destek veren mesai arkadaşlarından bilgi aldı.

Akpolat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu telefonla bağlayarak itfaiye personeline moral verdi

Gelişmeleri bizzat takip eden Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat, Milas Ören Acil Toplanma Alanı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye personelini ziyaret etti.

Akpolat ayrıca, telefonla bağlandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, İBB’ye bağlı itfaiye personeliyle görüştürdü.

İmamoğlu, “İnsanüstü bir karakter ortaya koyuyorsunuz. İyi ki varsınız, ayağınıza taş değmesin” diyerek ekiplere moral verirken, Akpolat ise o anlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “İBB’ye bağlı itfaiye ekipleri, tüm yangın bölgelerinde olduğu gibi Milas’ta da yurttaşların imdadına koştu. Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’nı yangından korumak için günlerce cansiparane bir halde çalışan kahramanlarımızın hakkını ödeyemeyiz.’’

Beşiktaş Belediyesi’nin MOBİVET’i de yangın bölgesinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, PM üyesi-CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ile beraber bölgede bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yangınla mücadele eden itfaiye personelini dinleyerek son durumla ve ekiplerin ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

Sosyal medya hesabından Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını da paylaşan Akpolat, Milas Belediyesi ile koordine çalıştıklarını belirterek şöyle dedi: “Milas Yeniköy Termik Santralı'nın bulunduğu bölgede yangından etkilenen can dostlarımıza Mobivet hayvan ambulansı ekiplerimiz ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Ekiplerimiz bölgedeki tüm canlarımız için çalışmaya devam ediyor. Milas Belediyesi ile koordineli bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz.”